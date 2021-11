In Austria, i militari e la Polizia si sono rifiutati di obbedire ai globalisti e sono passati dalla parte del Popolo





La notizia, che i media hanno taciuto: alcuni poliziotti e militari austriaci si sono rifiutati di eseguire gli ordini del governo sulla segregazione dei cittadini austriaci non vaccinati e sono andati a una grande manifestazione insieme alla gente questo sabato 20 novembre a Vienna .

Dopo che il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg ha deciso di limitare i diritti e le libertà di tutte le persone non vaccinate, i sindacati hanno invitato le persone a resistere. A loro si sono uniti i militari e la polizia.

Il leader del Freedom Party (FPÖ) Herbert Kickl aveva chiesto una “mega-dimostrazione” il 20 novembre a Vienna.

Poco dopo, il presidente dell’Unione delle forze armate austriache (FGÖ) Manfred Haidinger ha seguito l’esempio e si è unito alla lettera pubblicata il 14 novembre. Ha dichiarato la sua disponibilità a difendere i diritti e le libertà del suo popolo. FGÖ sottolinea che tutti hanno il diritto di organizzare manifestazioni, anche in caso di lockdown.

Proteste a Vienna

L’obbligo di controllo dei lasciapassare sanitario imposto dal ministro dell’Interno Karl Nehammer è stato respinto dal sindacato di polizia. Inoltre, l’Unione delle forze armate austriache ha annunciato la sua partecipazione alla protesta.

Questo forte schiaffo in faccia ha causato il panico tra i burattini globalisti nel governo austriaco.

Secondo il settimanale Wochenblick, il presidente dei sindacati socialdemocratici (FSG) e del sindacato dei poliziotti Hermann Greilinger non ha lasciato dubbi in un’intervista sul fatto che la polizia non avesse il diritto di effettuare tali controlli.

Fonte: Infodujour

Traduzione: Gerard Trousson