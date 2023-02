In attesa della definizione di una via d’uscita di Biden in Ucraina

di MK BHADRAKUMAR

C’era un’aria di magico realismo nella visita di un giorno a Kiev venerdì scorso dei commissari politici dell’UE che compongono il ramo esecutivo del gruppo – il cosiddetto Collegio – guidato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Alla fine della giornata di venerdì a Kiev, durante una conferenza stampa congiunta a Kiev con il presidente Volodymyr Zelensky, tutto ciò che i super burocrati dell’UE avrebbero promesso era che “il futuro dell’Ucraina è nell’UE”.

Tuttavia, come riportato dalla BBC, “In genere, ci vogliono anni prima che i paesi aderiscano e l’UE ha rifiutato di stabilire una tempistica, descrivendo il processo di iscrizione come” basato sugli obiettivi “. Tutto dipende ora da che tipo di Ucraina emergerà dalla guerra.

Sicuramente, ultimamente nei media occidentali c’è una cappa di malinconia riguardo alle tempeste di guerra che si addensano all’orizzonte . Un ufficiale militare ucraino ha detto alla BBC che le forze russe hanno occupato oltre un terzo della città altamente strategica di Bakhmut, il fulcro della cosiddetta linea Zelensky nel Donbass. Da allora, ci sono state segnalazioni di altri successi russi. La linea di difesa ucraina si sta incrinando e, attraverso questa, un elefante può passare verso le steppe in rotta verso il fiume Dnepr.

Un rapporto dell’AP che cita i funzionari ucraini a Kiev afferma: “Le forze russe stanno tenendo le truppe ucraine legate agli attacchi nella regione orientale del Donbass mentre Mosca raduna ulteriore potenza di combattimento lì per un’offensiva prevista nelle prossime settimane”. Anche Reuters riferisce che le forze russe stanno avanzando “in implacabili battaglie a est. Un governatore regionale ha detto che Mosca sta inviando rinforzi per una nuova offensiva che potrebbe iniziare la prossima settimana”.

Scrivendo per Bloomberg, Hal Brands dell’American Enterprises Institute, riduce drasticamente le priorità dell’amministrazione Biden alla “riluttanza a infiammare ulteriormente l’ira di Putin”. Hal riassume: “L’obiettivo di Washington è un’Ucraina militarmente difendibile, politicamente indipendente ed economicamente sostenibile; questo non include necessariamente la riconquista di aree difficili come il Donbass orientale o la Crimea”.

Non si parla più di distruggere la “macchina da guerra” russa o di insurrezione contro il Cremlino e cambio di regime.

Due recenti rapporti di think tank apparsi negli Stati Uniti il ​​mese scorso – Evitare una lunga guerra della Rand Corporation (affiliata al Pentagono) e Bidoni vuoti del Center for Strategic and International Studies con sede a Washington – incarnano un brusco risveglio.

Il rapporto della Rand Corporation avverte duramente che, dato il coinvolgimento indiretto dei paesi della NATO nella guerra – “di portata mozzafiato” – mantenere una guerra Russia-NATO al di sotto della soglia nucleare sarà “estremamente difficile”.

Offensiva russa

Introduce un altro pensiero agghiacciante che una guerra prolungata in Ucraina, che “molti” nella Beltway sottoscrivono come mezzo per degradare l’esercito russo e indebolire l’economia russa, “avrebbe anche conseguenze per la politica estera degli Stati Uniti”, come gli Stati Uniti la capacità di concentrarsi su altre priorità globali, in particolare la concorrenza con la Cina, rimarrà limitata.

Il rapporto Rand sostiene che “Washington ha un interesse a lungo termine nel garantire che Mosca non diventi completamente subordinata a Pechino”. Il rapporto conclude che l’interesse supremo degli Stati Uniti risiede nell’evitare una lunga guerra, poiché “le conseguenze di una lunga guerra – che vanno dai persistenti elevati rischi di escalation ai danni economici – superano di gran lunga i possibili benefici”.

Il rapporto presenta una franca valutazione secondo cui “è fantasioso immaginare che [Kiev] possa distruggere la capacità della Russia di fare la guerra”. La sua scoperta più sbalorditiva, forse, è duplice: in primo luogo, gli Stati Uniti non condividono nemmeno la spinta dell’Ucraina a recuperare i territori “perduti”; e, in secondo luogo, che è nell’interesse americano che la Russia rimanga indipendente dalla Cina con una certa autonomia strategica nei confronti della rivalità USA-Cina.

D’altra parte, il rapporto CSIS, scritto dal noto pensatore strategico Seth Jones (precedentemente alla Rand) è un campanello d’allarme sul fatto che la base industriale della difesa degli Stati Uniti è grossolanamente inadeguata per “l’ambiente di sicurezza competitivo che esiste ora”. ” Il rapporto ha un capitolo intitolato L’Ucraina e il Grande Risveglio , che sottolinea che le forniture di armi statunitensi all’Ucraina hanno “sforzato la base industriale della difesa [USA] per produrre quantità sufficienti di alcune munizioni e sistemi d’arma”. Jones rappresenta la dualità del complesso militare-industriale statunitense, disinteressato all’obiettivo della guerra in Ucraina in quanto tale.

Il suo brontolone è che la base industriale della difesa degli Stati Uniti – inclusa la base industriale delle munizioni – non è attualmente attrezzata per sostenere una guerra convenzionale prolungata, anche se, come ha scritto la scorsa settimana il quotidiano britannico Sunday Times, “Tutte le guerre generano profittatori e il conflitto ucraino è nessuna eccezione… L’enorme fornitura di armi occidentali all’Ucraina ha rafforzato tutti i produttori di armi, soprattutto nel rifornire gli arsenali della Nato e nell’adempiere ai grandi ordini dei paesi che ora spendono di più per la difesa… Negli Stati Uniti, Lockheed, Raytheon e Northrop sono tra i grandi produttori di armi e di caccia a reazione con volumi di ordini in abbondanza”.

I rapporti Rand e CSIS sono apparsi in un momento in cui la guerra ha raggiunto un punto critico. Pertanto, nell’ultimo mese, gli Stati Uniti hanno annunciato tre dei più grandi pacchetti di aiuti all’Ucraina in segno di sostegno continuo mentre la guerra si avvicina al traguardo di un anno. E venerdì, l’amministrazione Biden ha annunciato un altro nuovo pacchetto di sicurezza per l’Ucraina del valore di circa 2,2 miliardi di dollari che include per la prima volta missili a lungo raggio con una portata di 90 miglia.

Qui sta il paradosso. Il 1° febbraio, quattro alti funzionari del Dipartimento della Difesa hanno riferito ai legislatori del Comitato per i servizi armati della Camera degli Stati Uniti in un briefing riservato che il Pentagono non crede che l’Ucraina abbia la capacità di costringere le truppe russe a lasciare la penisola di Crimea. Dopo il briefing, il presidente dei servizi armati della Camera Mike Rogers (R-Ala.) ha affermato in un’intervista che la guerra “deve finire quest’estate”.

Il senatore Rogers ha dichiarato: “C’è una scuola di pensiero… secondo cui la Crimea deve farne parte. La Russia non si arrenderà mai e mai rinuncerà alla Crimea… Cosa è fattibile? E non credo che sia ancora stato concordato. Quindi penso che ci dovrà essere una certa pressione da parte del nostro governo e dei leader della NATO con Zelensky su come sia la vittoria. E penso che questo ci aiuterà più di ogni altra cosa a portare Putin e Zelensky al tavolo per porre fine a questa cosa quest’estate”.

Questa è la prima volta che una personalità politica di spicco degli Stati Uniti ha chiesto una tempistica per la guerra. Non c’è da stupirsi, poiché il senatore Bob Menendez, presidente della commissione per le relazioni estere del Senato che ha presieduto le udienze sull’Ucraina il 26 gennaio, ha anche affrontato la questione centrale in una domanda per la cronaca al sottosegretario di Stato americano Victoria Nuland che era a testimoniare.

Senatore Bob Mendez chiede a Nuland quale sia la via d’uscita dalla guerra in Ucraina

L’influente senatore si è lamentato del fatto che Washington non abbia “alcuna definizione di vittoria” e ha cercato una risposta da Nuland, che è rimasta senza parole. Ma deve averla irritata, perché, alla fine dell’udienza, ha risposto spontaneamente: “Se definiamo la vittoria come l’Ucraina che sopravvive e prospera come uno stato democratico più pulito, può, deve, lo farà”.

Nuland ha sbagliato. Ma questo è anche ciò che ha fatto mercoledì il presidente Biden nel suo discorso sullo stato dell’Unione, attenendosi al suo noioso mantra : che gli Stati Uniti sosterranno l’Ucraina “per tutto il tempo necessario”. Detto questo, significativamente, Zelensky è partito per un tour delle principali capitali europee per discutere di ciò che potrebbe costituire la pace.

In effetti, tutto questo è molto diverso dalla retorica della Von der Leyen mentre si recava a Kiev la scorsa settimana: “Con la visita del Collegio a Kiev, l’UE sta inviando oggi un messaggio molto chiaro all’Ucraina e oltre sulla nostra forza collettiva e risolutezza di fronte alla brutale aggressione della Russia. Continueremo a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario. E continueremo a imporre un prezzo pesante alla Russia finché non cesserà la sua aggressione. L’Ucraina può contare sull’Europa per aiutare a ricostruire un paese più resiliente, che proceda nel suo percorso di adesione all’UE”.

C’è qualcosa di cui Von der Leyen non sa o di cui non vuole parlare. Nel frattempo, Biden sembra più vicino a lei che a Rand e al CSIS o al senatore Menendez e Nuland – per non parlare del senatore repubblicano Rogers. Dev’essere un’illusione ottica.

Fonte: Indian Punchline

Traduzione: Luciano Lago