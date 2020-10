conflitti in Medio Oriente

In arrivo Una sorpresa di ottobre in Medio Oriente da parte del regime di Trump ?

di Stephen Lendman



Tema: Agenda di guerra della NATO e degli Stati Uniti

Seguendo Biden di una media di 6,8 punti – secondo Real Clear Politics alla fine di settembre – gli strateghi di Trump intendono una sorpresa di ottobre per migliorare le sue prospettive di rielezione?

Lunedì, in risposta alle false operazioni antiterrorismo del Medio Oriente degli Stati Uniti, il ministro degli Esteri iraniano Zarif ha dichiarato quanto segue:

“Dici di aver eliminato Daesh. Hai ucciso il nemico numero uno di Daesh in un atto miserabile e con la massima bestialità. “

Zarif ha fatto riferimento all’omicidio da parte del Pentagono di un temibile combattente anti-terrorista, comandante della Forza Quds iraniana, il generale Qassem Soleimani, a gennaio.

Il comandante delle Unità di mobilitazione popolare (PMU) appoggiato da Teheran, Abu Mahdi al-Muhandis, è stato ucciso nello stesso momento, provocando attacchi missilistici di ritorsione in Iraq contro la presenza statunitense nel paese che gli americani continuano a mantenere nel paese, nonostante le richieste di ritiro pronunciate anche dal Parlamento iracheno.

Domenica, due convogli statunitensi sono stati attaccati con ordigni esplosivi. Gli iracheni rivogliono il loro paese libero, l’occupazione del Pentagono deve finire.

All’inizio di settembre, il comandante del CENTCOM degli Stati Uniti, il generale Kenneth Mckenzie, ha detto che la forza delle truppe del Pentagono in Iraq sarebbe stata ridotta a circa 3.000 unità.

Il Medio Oriente è il luogo più probabile dove potrebbe arrivare (se arriva) una sorpresa di ottobre .L’Iraq sarà preso di mira dal Pentagono avendo l’Iran in mente come obiettivo finale?

Gli analisti scrivono che sono possibili più ostilità preventive statunitensi nella regione prima delle elezioni di novembre, cosa molto probabile.

Insieme a Cina e Russia, l’Iran è un obiettivo chiave degli Stati Uniti per il cambio di regime (il nemico n. 1 degli USA e di Israele nella regione).

Secondo Bloomberg News, citando fonti anonime, il regime Trump intende emettere nuove sanzioni su oltre una dozzina di banche iraniane, insieme a processori di rimesse e il sistema informale di trasferimento hawala.

L’azione mira a cercare di isolare il settore finanziario del paese dalla comunità mondiale e rendere più difficile per Biden rientrare nel JCPOA se verrà eletto presidente a novembre.

Nonostante tutto ciò che gli Stati Uniti hanno lanciato contro l’Iran per oltre 40 anni, inclusa la guerra di sanzioni a tutto campo, in particolare dal regime di Trump, la Repubblica islamica rimane resistente ed anche meglio armata di prima.

Politiche imperiali statunitensi controproducenti. I rischi della guerra globale?

Insieme ad altre sanzioni che non hanno validità legale ai sensi del diritto internazionale, ci si chiede se gli intransigenti del regime di Trump (i neocon della Casa Bianca) vorranno provocare il confronto con l’Iran nelle prossime settimane.

Forze USA in Iraq sotto assedio

Con il falso pretesto di combattere l’ISIS, che gli Stati Uniti hanno invece creato e appoggiato, usando i loro jihadisti come forze per procura in Siria, Iraq e altrove, il 23 settembre il Pentagono ha bombardato l’Iraq.

Secondo Rebecca Rebarich, portavoce della Fifth Fleet con sede in Bahrain, due Super Hornet F / A-18F della USS Nimitz hanno condotto gli attacchi.

Prima dell’attacco, un comunicato stampa della Quinta Flotta ha detto che CVW 17 “fornirà (e) supporto aereo ravvicinato e missioni difensive contro-aeree per la lotta della coalizione” contro le forze Daesh – il gruppo terroristico sostenuto dagli Stati Uniti e dai suoi partner imperiali che è rimasto inspiegato .

Separatamente, secondo i resoconti dei media statunitensi di domenica, il regime di Trump ha minacciato di chiudere la sua ambasciata di Baghdad e di evacuare il suo personale a meno che le autorità irachene non agiscano per porre fine agli attacchi missilistici sulla Zona Verde fortemente fortificata in cui ha sede.

Secondo il Wall Street Journal, Pompeo ha informato il presidente iracheno Barham Salih e il primo ministro Mustafa al-Kadhimi di un possibile ritiro diplomatico dalla città, non però dal consolato di Erbil.

Mohammad Reza, capo della Commissione per la sicurezza e la difesa del parlamento iracheno, ritiene che il regime di Trump stia bluffando.

Nella sua ultima conferenza stampa, Trump “non ha affrontato questo problema”, ha detto, aggiungendo:”Non mi aspetto che l’ambasciata degli Stati Uniti venga chiusa”.

Milizie sciite irachene sul confine Iraq -Siria

“La questione è usata come una sorta di pressione sul governo iracheno, (relativo alle imminenti elezioni presidenziali di novembre) di cui gli Stati Uniti si preoccupano … Niente di più, niente di meno.”

Che il regime Trump segua o meno la sua minaccia, intensificherà gli attacchi contro le milizie sciite irachene con stretti legami con l’Iran?

Con l’avvicinarsi delle elezioni statunitensi di novembre, gli strateghi di Trump provocheranno uno scontro con l’Iran per cercare di aumentare il sostegno al DJT?

Nel tentativo di rilanciare la sua campagna di rielezione in ritardo, l’Amministrazione Trump potrebbe avviare un incidente sotto falsa bandiera (false flag) contro l’Iran come pretesto per il confronto.

Le false bandiere sono una lunga tradizione degli Stati Uniti sin dalla metà del XIX secolo.

Dopo l’11 settembre, la madre di tutte le false flag statunitensi, il grado di approvazione di GW Bush è salito da circa il 50 all’85% in pochi giorni, raggiungendo il 90% il 21 settembre.

Gli strateghi di Trump hanno in mente uno schema simile, sperando che questo fornisca una spinta all’approvazione per sconfiggere Biden e ottenere un secondo mandato.

