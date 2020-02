In arrivo la dittatura ideologica della UE per tacitare negazionisti e “seminantori di odio”

da Redazione

di Luciano Lago

Tutto indica che da Bruxelles le oligarchie, quelle che esercitano il loro potere sugli stati e sui popoli del continente europeo, stanno decidendo in forma “discreta” di dare un giro di vite e mettere sotto controllo il flusso delle informazioni e del pensiero libero che ancora oggi si trova in rete.

Non è più tollerabile che ci siano una serie di voci libere ed incontrollate che agiscono su internet, sui social e sulle piataforme digitali che mettono in contraddizione le narrazioni ufficiali e i dogmi del pensiero unico globalista, in particolare sui migranti considerati come “risorse”, sulla ideologia LGBT, sull’ambiente e sulla esportazione della democrazia.

Tanto più che una incessante campagna dei media mainstream ha fatto leva sulla recrudescenza in Europa di fenomeni di insorgenza di populismi e di forme di fascismo e di razzismo che destano preoccupazione nelle elite dominanti e che consentono di trovare una piena giustificazione alle inevitabili restrizioni alla libertà di espressione e di circolazione di idee.

Di queste esigenze di mettere sotto controllo le voci libere o “troppo libere” su internet si è fatto carico il commissario europeo Thierry Breton (nella foto in alto) il quale ha appena annunciato l’intenzione dell’UE di mettere sotto attenta verifica le piattaforme su internet quando queste pubblicano contenuti odiosi e illegali e “fake news”, giudicate tali dai censori europei, tanto da sottoporre queste a ” misure vincolanti”. In altri termini arriverà una implacabile censura degli oligarchi europei attraverso norme vincolanti per tutti gli stati.

Naturalmente non si può pensare che la rete Internet debba essere lasciata assolutamente fuori controllo come luogo dove si possano esprimere anche le idee più aberranti e dove possa essere ammessa ogni tipo di violenza verbale, isulto, diffamazione o contenuti di pedofilia, istigazione alla violenza, terrorismo o suicidio. Questa è una evidente falsificazione della realtà visto che esistono già le leggi dello Stato, di ogni Stato, che possono reprimere questo tipo di aberrazioni. La libertà assoluta fuori dalla legge non può esistere e questo è palese.

Tuttavia, se è vero che anche la Rete Internet debba essere controllata dallo Stato, cosa ben diversa è che la rete internet debba essere controllata dal potere, potere che, si badi bene, non necessariamente si identifica o viene controllato dallo stato, ma è un potere transnazionale, imbevuto di ideologia e quindi ben più pericoloso.

Zukemberg incontra i commissari europei



Ci lasciano quindi perplessi le dichiarazioni del commissario europeo Thierry Breton il quale, dopo un incontro con Mark Zuckenberg, in merito al modo di operare delle piattaforme sul web, ha dichiarato che, “Le piattaforme, in particolare Facebook, hanno un’ovvia responsabilità nei confronti dei nostri concittadini (…) ma anche nei confronti della democrazia , se queste non si autoregoleranno censurando i contenuti odiosi o illeciti o le notizie false, saremo obbligati a intervenire più rigorosamente”, Ha avvertito.

Chiaro quindi che i commissari europei saranno quelli che giudicheranno in modo insindacabile quali contenuti siano interpretabili come “odio” e quali notizie siano qualificabili come “fake news”.

Ha aggiunto, il solerte commssario, “abbiamo parlato molto (…) della necessità di metterci in grado di controllare tutte queste attività ” . Se tutte le piattaforme che operano nel continente europeo non intervengono in caso di abuso, ci penseremo noi, ha fatto intendere. Alla fine dell’anno, la Commissione europea intende presentare uno strumento legislativo sui servizi digitali, soprannominato il ” Digital Services Act “. ” Conterrà misure che potrebbero essere vincolanti ” , ha dichiarato Breton.

Naturalmente saranno i commissari a decidere cosa rappresenti “un abuso” e cosa invece sia lecito, nella nuova dittatura ideologica stabilita dalla UE e dai suoi solerti censori.

Il fattore della pluralità delle idee, che una volta era considerato alla base della democrazia, oggi viene superato dalla conformità ad una sorta di “codice morale” imposto alla stregua di una dottrina: si è democratici in quanto si accettino “i valori” della società occidentali, ovvero i diritti umani (dei migranti, degli omosessuali, dei transgender, dei diversi…), il cosmopolitismo, il (finto)pacifismo, il progressismo, il mercato, l’individualismo morale e sociale, si rigetta tutto quello che è diverso, in quanto non omologato e quindi totalitario e oscurantista.

Quindi la democrazia odierna si è trasformata nel suo opposto e contrario: è un criterio selettivo che discrimina idee e comportamenti e lo stesso esercizio dei diritti è subordinato all’assenso acritico di quei postulati ideologici per definizione “democratici”.

Per il sistema delle oligarchie globaliste al servizio degli interessi del grande capitale finanziario, non può essere più tollerato che vi siano delle voci discordi e non omologate, anche se queste sono soltanto dei blog sulla rete o delle piattaforme sui social che si limitano a dare una interpretazione difforme dei fatti e che vogliono diffondere delle idee e punti di vista non omologati al “pensiero unico” imperante.

Tanto meno si può ammettere che questa interpretazione dei fatti metta in questione quelli che sono i dogmi del “Pensiero Unico” globalista e progressista, che è una categoria generale all’interno della quale si possono avere delle specifiche differenziazioni, senza però mai discostarsi dall’ideologia di base.

Non è pensabile che un individuo o un gruppo di individui possano mettersi in contrasto con questa ideologia e il semplice fatto di abbracciare posizioni contrarie è di per se un reato di “diffusione di odio“. Come tale è imputabile dai censori di Bruxelles, un gruppo di “illuminati” depositari della Verità.

Manipolazione dei Media



Le accuse di razzismo, di fascismo di antisemitismo, di violenza verbale, di negazionismo, sono precise fattispecie di psicoreati che i giuristi illuminati di Bruxelles metteranno a punto per farli inserire nelle legislazioni degli Sati componenti della UE. Qualora uno Stato sia contrario a inserire queste figure giuridiche, allora sarà passibile di sanzioni, gli verranno negati i fondi della UE e il diritto di voto nell’Unione.

Così anche le grandi piattaforme su Internet devono adeguarsi e adattarsi alla sottomissione, non agli Stati ma all’ideologia globalista, pur mantenendo l’apparenza della libertà, perché l’apparenza è essenziale per la credenza.

Pertanto, Zukemberg ha fatto predisporre l’avviso di Facebook che ha annunciato l’istituzione di ìuna ” Corte Suprema” ( sic !) Per regolare la questione di questo contenuto inquietante. Non più solo l’oscuramento delle pagine non conformi ma anche la segnalazione all’autorità competente che avrà il compito di riscontrare il tipo di reato da contestare, se negazionismo, razzismo, fascismo o diffusione di odio (che raggruppa gli altri) e irrorare la sanzione pecunaria o detentiva nei casi più gravi.

Tale sistema vedrà la fine delle garanzie legali previste in ogni singolo stato e la parodia della giustizia, uno strumento essenziale per legittimare le decisioni politiche. Non ci sono norme costituzionali che tengano.

D’altra parte era stato detto che le normative europee sarebbero state vincolanti rispetto alle norme costituzionali di qualsiasi stato. Questa clausola era stata approvato e inserita nella normativa italiana dalla classe politica succube (di entrambi gli schieramenti) al sistema della UE e dei suoi burocrati. Oggi torna estremamenete utile in modo che gli esponenti politici possano avere un alibi per poter dire: “lo ha deciso l’Europa”.

Non era forse l’Europa la meta agognata dove sentirsi tutti più moderni, al passo con i tempi e fieri di rappresentare la “democrazia” evoluta? Si sono adeguati persino i Salvini, i Giorgetti, i Di Maio e le Meloni. Cosa vogliamo di più ?