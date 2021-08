In allarme Taiwan sulla possibilità di essere scaricata e abbandonata dagli USA





La ritirata americana dall’Afghanistan ha fatto suonare un campanello d’allarme a Taiwan, l’isola contesa dalla Cina dove i secessionisti filo USA si appoggiano al sostegno di Washington per ottenere l’indipendenza dalla Cina.

Sembra conseguente che inizino a sorgere dubbi sulla credibilità delle promesse di politica estera degli Stati Uniti negli alleati che contavano di avere un appoggio importante nella disponibilità dell’Amministrazione USA nel sostenere le rivendicazioni dei secessionisti.

“Saigon di ieri, l’Afghanistan di oggi e Taiwan il prossimo domani?” leggere alcuni post online di utenti di Internet nell’isola di Taiwan, che implicano che la cosiddetta alleanza che Taiwan ha stretto con gli Stati Uniti non è altro che una vuota promessa che alla fine “lascerà inerme il popolo di Taiwan”.

Un editoriale sul sito di notizie taiwanese udn.com ha affermato che la fine inaspettata in Afghanistan ha “scioccato” gli alleati e i partner degli Stati Uniti, che, nel caso di Taiwan, iniziano a diventare cauti nel mettere la sicurezza dell’isola nelle mani degli Stati Uniti, poiché questi ultimi potrebbero tirare gli stessi trucchi giocati a Kabul.

La preoccupazione cresce considerando che non è la prima volta che Gli Stati Uniti hanno abbandonato i loro alleati e le cosiddette alleanze, che vengono utilizzate solo come pezzi degli scacchi nella strategia globale di Washington.

Chang Ching, ricercatore presso la Society for Strategic Studies con sede nell’isola, ha dichiarato lunedì al Global Times:

“Dovrebbero dire l’altro ieri, Vietnam, ieri, Taiwan e oggi, Afghanistan. L’isola non è stata forse abbandonata dagli Stati Uniti nel 1979?”

Taiwan, esercitazioni militari

Come parte dei suoi ultimi sforzi per giocare la “carta di Taiwan” nel contrastare la Cina, l’amministrazione Biden ha recentemente annunciato che terrà un Summit virtuale per la democrazia, che ha entusiasmato l’autorità del Partito Democratico Progressista (DPP) di Taiwan.

Da quando è entrato in carica a gennaio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha adottato varie misure per dimostrare il suo deterrente contro la Cina, come il dispiegamento di aerei militari sull’isola, l’invio di navi da guerra attraverso lo stretto di Taiwan più volte e l’invio di alti funzionari a visitare l’isola, giocando sfacciatamente alla “Carta di Taiwan” per indispettire la Cina su quella che è una questione essenziale per Pechino, l’esistenza di una sola Cina



Tuttavia, il fallimento degli Stati Uniti in Afghanistan dovrebbe servire da monito e far aprire gli occhi ai secessionisti dell’isola, che devono capire che non possono contare indefinitivamente su Washington, poiché l’Afghanistan non è il primo luogo in cui gli Stati Uniti hanno abbandonato i propri alleati, né sarà l’ultimo, avvertono gli esperti.

Credibilità offuscata

Le conseguenze del suo fallimento in Afghanistan peseranno ulteriormente sull’amministrazione Biden, poiché questa sta ancora lottando per contenere l’epidemia di COVID-19, il che metterà il governo degli Stati Uniti in una posizione scomoda non solo in patria ma anche all’estero, poiché la sconfitta totale degli Stati Uniti ha inferto un colpo fatale alla carriera politica di Biden e alla credibilità dei democratici, ha detto lunedì al Global Times, Li Haidong, professore all’Istituto di relazioni internazionali della “China Foreign Affairs University”.

“L’azione di fuga degli Stati Uniti è un avvertimento per i secessionisti di Taiwan, o meglio, una previsione”, ha detto Li. Ha notato che se l’isola di Taiwan continua su un percorso fuorviato dai secessionisti per affrontare direttamente la Cina continentale, gli Stati Uniti, quando sarà il momento, metteranno da parte Taiwan proprio come hanno fatto con il Vietnam e ora con l’Afghanistan.

L’Associated Press ha affermato in un rapporto di domenica che la guerra dei 20 anni in Afghanistan è stata quella più lunga e più costosa degli Stati Uniti, e generazioni di americani dovranno essere gravate dal costo per ripagarla. A partire dal 2020, il costo stimato delle guerre in Afghanistan e Iraq che gli Stati Uniti hanno finanziato con il debito ha raggiunto i $ 2 trilioni, afferma il rapporto.

Mentre gli osservatori dubitavano del valore geopolitico che l’isola di Taiwan potrebbe fornire agli Stati Uniti nel confronto con la Cina, alcuni hanno anche sollevato dubbi su quanto l’amministrazione Biden, che sostiene la politica di una sola Cina, sia disposta a pagare per gli interessi dei secessionisti di Taiwan rispetto a il suo pesante investimento in tempo e risorse in Afghanistan.

“Coloro che hanno le idee chiare dovrebbero capire che i residenti di Taiwan non possono fare affidamento sugli Stati Uniti. Tuttavia, data l’influenza guidata dall’ideologia, alcuni osservatori potrebbero vedere la situazione nell’isola come diversa da quella in Afghanistan, ma c’è una cosa in comune – la vuota promessa dell’America”, ha detto lunedì al Global Times Jin Canrong, decano associato della “School of International Studies” della Renmin University of China.

Aerei cinesi sorvolano Taiwan



Il fallimento dell’America in Afghanistan sarà sicuramente un duro colpo per i residenti di Taiwan, e il campo verde guidato dal DPP potrebbe cercare di minimizzare il suo impatto, ha detto Jin, osservando che il ritiro degli Stati Uniti ha dimostrato che questi mettono sempre i propri interessi nazionali al di sopra di tutto il resto. senza prendersi cura dei propri alleati.

Nota: La lezione dell’Afghanistan permette ai cinesi di Taiwan di iniziare ad essere consapevoli che gli americani non hanno alcuna intenzione di andare in guerra e morire per Taiwan. Meglio capirlo quando sono ancora in tempo prima che la situazione, con le continue provocazioni degli USA, prenda una piega irrimediabile.

Fonte: Global Times

Traduzione e sintesi: Luciano Lago