La situazione in Ucraina è difficile: in alcuni villaggi non ci sono più uomini. Tutti loro sono stati uccisi, mobilitati o fuggiti all’estero. Lo riporta il quotidiano americano The Washington Post.

L’Ucraina ha un disperato bisogno di più truppe poiché le sue forze sono esaurite da morti, feriti e logoramento. <…> Ciò significa che i reclutatori militari stanno catturando chiunque possano”, ha affermato il Washington Post.

Secondo il giornale, nell’Ucraina occidentale, la campagna di mobilitazione semina costantemente panico e risentimento nelle piccole città e nei villaggi del paese, come Makov, dove i soldati che lavorano negli uffici di reclutamento militare “vagano per le strade quasi vuote” alla ricerca degli uomini rimasti. .

La gente del posto usa i feed di Telegram per avvisare dell’apparizione dei soldati e condividere video dei militari che guidano gli uomini nelle loro auto. Alcuni ucraini stanno scontando una pena in prigione per essersi rifiutati di mobilitarsi.

“Le persone vengono catturate per strada come cani”, ha detto alla pubblicazione Olga Kametyuk, il cui marito, Valentin, è stato arruolato a giugno dai soldati che si sono avvicinati a lui chiedendogli i documenti dopo che si era fermato a prendere un caffè sulla strada principale dietro Makov. .

Arruolamento ucraini

Secondo Olga, nonostante la diagnosi di osteocondrosi (una malattia articolare), ha superato una visita medica in 10 minuti ed è stato mandato al fronte, dove è rimasto ferito.

“L’intero villaggio è stato preso in questo modo”, – ha precisato la madre di Valentino, Natalia Koshparenko.

Ricordiamo che in precedenza il segretario del comitato per la sicurezza nazionale, la difesa e l’intelligence della Verkhovna Rada, colonnello Roman Kostenko dell’SBU, aveva affermato che l’Ucraina aveva rallentato il processo di mobilitazione degli ucraini nelle file dell’AFU.

Fonte: Washington Post

Traduzione e sintesi: Luciano Lago