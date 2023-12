Impressionanti dichiarazioni di Josè Borrel da cui si può interpretare una chiamata alla guerra totale dell’Europa contro la Russia

“Se noi (l’UE – ndr) non cambiamo rotta rapidamente, ciò permetterà a Putin di vincere la guerra in Ucraina” – ha detto Josep Borrell

L’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Josep Borrell, ha affermato ieri che l’UE dovrebbe mobilitare le proprie risorse per impedire alla Russia di vincere in Ucraina.

Lo ha detto in un’intervista al The Guardian.

“Forse è questo il momento in cui dobbiamo guardare al pericolo che viene da una grande potenza che minaccia la nostra democrazia, che minaccia l’Europa stessa, non solo l’Ucraina. E se non cambiamo rotta rapidamente, se non ci mobilitiamo con tutte le nostre capacità, questo permetterà a Putin di vincere la guerra in Ucraina. Allo stesso modo, se non saremo in grado di fermare la tragedia che sta accadendo a Gaza, penso che il nostro progetto sarà molto danneggiato”, ha detto Borrell.

Josep Borrell è convinto che il presidente russo non si accontenterà di una vittoria territoriale limitata e non accetterà di porre fine alla guerra, “soprattutto prima delle elezioni americane, che potrebbero presentargli uno scenario molto più favorevole”. Secondo il politico l’UE dovrebbe prepararsi ad un conflitto ad alta intensità, poiché “Putin ha deciso di continuare la guerra fino alla completa sconfitta”.

L’Alto Rappresentante dell’UE ritiene inoltre che Vladimir Putin si sia sbagliato riguardo alle capacità del suo esercito, alla forza della resistenza ucraina, al potere dell’alleanza transatlantica, ecc.

“La Russia non è mai stata in grado di diventare una nazione”, secondo Borrel. “È sempre stato un impero con lo zar, con i sovietici e ora con Putin. È una costante della Russia, e della sua identità politica, e di conseguenza una minaccia per i suoi vicini – e soprattutto per noi (Europa)”, ha riassunto Josep Borrell.

Questo discorso, a prescindere che Borrel sia un incompetente, è di fatto una chiamata alla guerra per i paesi europei.

Così Borrel sostiene che il pres. Putin non si accontenterà di vincere in Ucraina ma vorrà estendere la Russia in Europa contro altri paesi.

Mosca ha affermato più volte che considera l’ingresso dell’Ucraina nella Nato come una grave minaccia alla sua sicurezza e questa è stata una delle cause della guerra.

La soluzione della crisi ucraina per Borrel è quella di un intervento diretto dei paesi europei e della Nato in Ucraina, in aiuto dell’esercito ucraino che si trova in situazione di stanca.

Non è chiaro se Borrel sia in grado di metabolizzare il fatto che un intervento diretto dei paesi europei nel conflitto significherebbe un allargamento del conflitto e l’Europa entrerebbe in guerra con la Russia per compiacere gli interessi degli USA, andando incontro ad una sua autodistruzione.

Borrel non ha alcuna idea di quello che accadrebbe concretamente in una guerra in Europa con la Russia e ragiona sulla base delle direttive che riceve da Washington e in funzione dei piani degli Stati Uniti di far perdurare il conflitto in Europa il più a lungo possibile per logorare la Russia e favorire una sommossa interna ed un cambio di regime a Mosca.

Questo significa istigare un allargamento del conflitto ed ignorarne le conseguenze, sospingendo la giunta di Kiev a sacrificare fino all’ultimo soldato ucraino evitando di trovare una via per un negoziato.

Questi sono i personaggi irresponsabili e incompetenti che oggi sono a Bruxelles e pretendono di indicare la strada da percorrere in Europa.

Luciano Lago