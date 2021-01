Importante azione da parte delle forze siriane e degli alleati dopo che i resti dell’Isis sono tornati nel deserto

da Redazione

Una fonte sul campo ha rivelato che elicotteri russi avevano effettuato nelle scorse ore un’ampia operazione di ricerca e di ratrellamento nel deserto siriano, alla ricerca di cellule affiliate all ‘”Isis” nella regione.

La fonte ha aggiunto, secondo “Sputnik”, che l’operazione di pettinatura comprendeva le aree di “Kajab e Al-Shula” nel del deserto Deir Ezzor , oltre al rastrelamento delle zone desertiche nella sud campagna di Raqqa , alla ricerca di rifugi e grotte dove si nascondono cellule dell’ ISIS e di altri gruppi terroristici, da dove poi eseguono attacchi notturni verso le postazioni dell’esercito siriano e dei convogli civili sulle strade principali che attraversano queste aree.

La fonte sul campo ha indicato che l’esercito siriano ha spinto verso tale zona un numero maggiore di rinforzi militari nelle ultime ore, e ha iniziato a preparare un’operazione militare “limitata”, volta a setacciare aree geografiche specifiche in cooperazione con le forze russe, alla ricerca di nascondigli di gruppi armati nelle aree desertiche a nord della regione di “Al- Tanf “. In questa zona è presente una base USA, occupata dall’Esercito americano, da dove vengono arruolati i terroristi, come testimoniato anche da vari disertori che si sono consegnati spontaneamente all’esercito siriano. Le forze USA hanno di recente iniziato ad operare nelle regioni di Badia di Hama, Homs e Raqqa in appoggio ai gruppi terroristi.

È previsto che l’esercito siriano inizi a setacciare le operazioni entro pochi giorni dopo aver completato i necessari preparativi logistici per tali missioni di particolare importanza per la natura del territorio, che sono considerate tra i compiti difficili a causa della vasta estensione geografica di quest’area e per la presenza dei gruppi terroristici armati su rotte nascoste e di subfornitura che collegano le basi di Al-Tanf su Il confine siro-giordano, che è sotto il controllo dell’esercito di occupazione americano, e tra il resto della Badia siriana.

È interessante notare che la Badia di Homs e Hama e le regioni occidentali e sud-occidentali del governatorato di Deir Ezzor, oltre alle regioni sud-orientali del governatorato di Raqqa nella Siria orientale, sono geograficamente collegate all’area di 55 km che circonda il deserto e la Badia della regione di Tanf al confine (siro-giordano), in cui si trova una base Illegale dell’esercito americano, poiché i resti dell’organizzazione terroristica “ISIS” sono molto attivi in ​​questa regione. Dove sono stanziate le truppe USA fioriscono come d’incanto le cellule terroristiche, sarà un caso?

Combattenti siriani su deir ezzor

Nei giorni scorsi si è assistito ad attacchi lanciati dalle cellule Isis sugli assi delle campagne di Deir ez-Zor, Palmyra e Hama, prendendo di mira autobus e convoglio dell’esercito mentre questi passavano sulle strade disseminate nell’area, provocando morti e feriti tra i civili siriani e il personale militare. L’operazione di pulizia antiterrorista continuerà nei prossimi giorni, come dichiarato dal comando delle operazioni militari dell’Esercito siriano.

Fonte: Al Alam

Traduzione: Fadi Haddad