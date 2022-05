Implicazioni politiche ed economiche del conflitto in Ucraina sull’Europa, visto dall’ India

Questo articolo di uno studioso indiano conferma il fatto che la maggior parte dei paesi al di fuori dei vassalli degli USA (e ancora alcuni sono più indipendenti di altri) ritiene che la vicenda ucraina non li riguardi e che sia semplicemente un desiderio degli USA di rafforzare la loro presa sull’Europa oltre, se non di più, di distruggere la Russia.

La maggior parte delle forze politiche in Europa non sono in uno stato politico per resistere alla pressione esercitata su di loro dagli USA e dalla loro propaganda sull’Ucraina con il loro burattino ucraino, le lobby sono troppo potenti e questo porta i paesi europei in particolare la Germania, contro la quale il l’operazione è diretta, a non resistere a questa autodistruzione. L’unica opposizione alla guerra in Ucraina viene da persone legate alla destra americana. Non senza illusioni e ottimismo, l’autore dell’articolo vede una via d’uscita solo in un’impennata della sinistra, che sarebbe poi in grado di opporsi a questa manovra made in Usa.

Un’illusione, a nostro avviso, almeno in FRANCIA, dove non c’è una sola forza politica in grado di resistere né con MACRON, né MÉLENCHON, né LE PEN, né il PCF, che continua la sua deriva e che la accentua con il ritorno in forza di liquidatori come Francis Wurtz, di cui vi consiglio l’incredibile posizione sull’argomento. (Danielle Bleitrach)

Il conflitto in Ucraina ha avuto significative conseguenze negative su tutte le economie del mondo. L’anello chiave del processo di trasmissione è stato quello di una guerra economica contro la Russia iniziata dagli Stati Uniti e dai loro “alleati” come l’Unione Europea. L’appropriazione gratuita di metà delle riserve valutarie russe e il disaccoppiamento di diverse banche russe dal sistema SWIFT da parte degli Stati Uniti e dei loro “alleati” non hanno portato a un collasso finanziario in Russia. Né ha portato il governo della Federazione Russa ad accettare una soluzione del conflitto in Ucraina accettabile per gli Stati Uniti.

Di conseguenza, gli Stati Uniti e i loro “alleati” avevano due opzioni possibili: impegnarsi in un processo diplomatico imparziale per risolvere il conflitto in Ucraina o intensificare la guerra economica contro la Russia. Quest’ultima opzione è stata scelta.

Ma ci sono due problemi significativi con questa opzione di escalation: primo, la maggior parte dei paesi diversi dagli “alleati” degli Stati Uniti hanno deciso di dissociarsi dalla guerra economica contro la Russia; in secondo luogo, la Russia è un fornitore indispensabile di prodotti primari e attrezzature per la difesa per il mondo.

Di conseguenza, i successivi round di guerra economica contro la Russia sono stati meno significativi. Tuttavia, ci sono state discussioni attive sulle misure adottate nell’Unione europea per ridurre l’approvvigionamento energetico russo (petrolio e gas naturale) all’Europa. L’Unione Europea aveva precedentemente annunciato che le sue importazioni di carbone dalla Russia sarebbero state gradualmente eliminate, ma la scadenza è stata prorogata. Il gas naturale russo viene utilizzato per la produzione di elettricità, come input per i processi industriali e per scopi domestici (per cucinare, riscaldare, ecc.). Tutto questo viene implementato nonostante il fatto che se continuasse effettivamente ci sarebbero delle implicazioni disastrose per l’attività economica delle economie europee, compreso un calo significativo dell’attività economica e un forte aumento dell’inflazione.

Questo sarà il caso poiché non ci sono sostituti fattibili per i paesi dell’Unione Europea all’energia russa (a maggior ragione nel caso del gas naturale) per i prossimi anni. Di conseguenza, sempre più acquirenti europei di gas naturale russo dovranno soddisfare o stanno già ottemperando alle richieste russe di pagare il proprio gas naturale in rubli. La crisi economica nei paesi dell’Unione Europea sarà accentuata anche dal massiccio afflusso di profughi ucraini.

Gasdotto russo

All’interno dell’Unione Europea, il recente tentativo di vietare le importazioni di petrolio russo è stato fortemente contrastato da diversi paesi membri, in particolare dall’Ungheria. Allo stesso modo, le compagnie di navigazione con sede in Grecia hanno posto il veto all’uso delle loro petroliere da parte dell’Unione Europea per trasportare petrolio russo in paesi al di fuori dell’Unione Europea.

Anche se nel tempo verranno trovate alternative all’energia russa per i paesi europei, queste saranno più costose. Ciò ridurrà la competitività di prezzo delle esportazioni europee (principalmente tedesche). Il numero di esportazioni tedesche che sono anelastiche ai prezzi (ovvero basate sulla competitività della qualità) e quindi relativamente immuni a questo aumento dei prezzi, dipenderà da una serie di fattori.

In primo luogo, è probabile che l’energia russa venga reindirizzata alla Cina a prezzi scontati, il che amplierà significativamente il divario di prezzo tra le esportazioni cinesi e tedesche in misura tale da erodere l’anelasticità dei prezzi delle esportazioni tedesche. In secondo luogo, se la Cina avanza nella scala della tecnologia, il numero di esportazioni di manufatti tedeschi la cui domanda è anelastica alle variazioni di prezzo diminuirà nel tempo. Terzo, il Giappone, nonostante sia un “alleato” degli Stati Uniti, è stato meno disposto dell’Unione Europea a impegnarsi in una guerra economica contro la Russia. Di conseguenza, la competitività di prezzo delle sue esportazioni sarà meno colpita rispetto a quella della Germania. Di conseguenza, le esportazioni giapponesi potrebbero iniziare a sovraperformare le esportazioni tedesche, soprattutto nei settori high-tech dove si sostituiscono a vicenda.

Le aziende tedesche potrebbero cercare di arginare questo calo della competitività dei prezzi all’esportazione stringendo i salari. Ma questa compressione ridurrà la produzione, l’occupazione, l’utilizzo della capacità, gli investimenti e il cambiamento tecnico, a meno che non vi sia una crescita esplosiva delle esportazioni tedesche a causa della compressione salariale. Ma è improbabile che questa crescita esplosiva delle esportazioni tedesche si concretizzi in un’economia globale che è stata colpita sia dalla “pandemia di Covid-19” che dal conflitto in Ucraina.

In una tale situazione, i paesi importatori la cui produzione è un’alternativa alla Germania tenderanno a erigere barriere tariffarie e non tariffarie a queste esportazioni tedesche.

In un tale scenario di stagnazione e inflazione, anche i titoli di Stato denominati in euro più affidabili, quelli del governo tedesco, per quanto riguarda la finanza internazionale, diventeranno meno appetibili rispetto ad asset finanziari alternativi. Ciò dovrebbe causare un deprezzamento dell’euro rispetto al dollaro USA e ad altre attività finanziarie considerate relativamente sicure dalla finanza internazionale. Un aumento del tasso di interesse su questi titoli di stato tedeschi nel tentativo di mantenere la fiducia della finanza internazionale accentuerà la stagnazione economica.

Tuttavia, la retorica sull’escalation della guerra economica contro la Russia, che è autolesionista ma che proviene da più parti dell’Unione Europea, a volte sembra più virulenta che negli stessi Stati Uniti . E l’opposizione delle minoranze all'”aiuto” al conflitto militare in Ucraina è sulla scia della cinica demagogia di destra negli Stati Uniti.

Se escludiamo “motivi ideologici” come “la guerra contro l’Ucraina è una guerra contro l’Europa nel suo insieme”, allora una tale posizione di intensificazione della guerra economica contro la Russia nell’Unione Europea deve ancora essere spiegata.

È nell’interesse strategico oggettivo delle élite degli Stati Uniti indebolire le economie dei paesi dell’Unione Europea, in particolare quella tedesca. Questo è il caso, poiché un tale indebolimento diminuirà l’autonomia strategica dei paesi europei e li costringerà a diventare “alleati più affidabili” degli Stati Uniti. In un mondo in cui il divario strategico tra Cina e Russia si sta riducendo , gli Stati Uniti avranno bisogno di più “alleati affidabili”.

Ad esempio, la feroce opposizione degli Stati Uniti al Nordstream 2, il gasdotto sottomarino diretto che collega la Russia e la Germania, proveniva da tale posizione. Nordstream 2 avrebbe aggirato i paesi dell’Europa orientale su cui gli Stati Uniti hanno più “leva”. Di conseguenza, la capacità degli Stati Uniti di influenzare strategicamente la Germania sarebbe leggermente diminuita. Allo stesso modo, gli Stati Uniti non hanno consentito al formato Normandia (che coinvolge Francia, Germania, Russia e Ucraina) di raggiungere una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina poiché tale risoluzione avrebbe portato alla sua mitigazione strategica.

Nei paesi dell’Unione Europea esistono entità/individui politici che promuovono attivamente gli interessi strategici oggettivi degli Stati Uniti. Ciò include governi, partiti politici, burocrazie dell’Unione Europea e dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, “intellettuali”, ecc. Questo è il caso, anche se alcuni di questi individui si considerano soggettivamente impegnati a sostenere i principi e le pratiche della “civiltà occidentale”.

Questa natura disarticolata dell’economia politica dei paesi europei è una delle ragioni principali per cui le proposte politiche autodistruttive possono diventare quasi egemoniche. Pertanto, è disonesto e sbagliato affermare che tali politiche siano adottate o ricercate poiché i governi europei si sentono “moralmente obbligati” ad agire a causa del conflitto in corso in Ucraina.

Tuttavia, l’amministrazione Zelensky in Ucraina, organizzata dagli Stati Uniti, formula la sua posizione pubblica in termini di “solidarietà europea”. Questa facciata pubblica, che non può essere pubblicamente contraddetta in nessun paese europeo, data la disarticolata economia politica che è la loro caratteristica.

Di recente, l’amministrazione Zelensky ha bloccato la transizione del gas naturale russo attraverso uno dei gasdotti che collegano la Russia all’Europa. È possibile che questa decisione sia stata presa dagli Stati Uniti. Inoltre, il governo russo ha sanzionato la società che gestisce la sezione polacca del gasdotto Yamal dalla Russia all’Europa. Questo processo di escalation, se non controllato e invertito, avrà un impatto negativo sulle economie europee. Tuttavia, ciò richiederà una rinascita dell’autonomia strategica in Europa e, per cominciare, in Germania e Francia.

Questa ripresa potrebbe anche avviare un processo di impegno che potrebbe consentire una soluzione diplomatica negoziata al conflitto in Ucraina. Ma ciò richiederà un bilancio politico con le economie politiche disarticolate di vari paesi europei. Tale processo di riarticolazione sarà rafforzato se la sinistra nei paesi europei si organizzerà attivamente per modellarne i contorni.

Fonte: NewsClick

Traduzione: Luciano Lago