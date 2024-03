Imperium, ovvero la cronaca di una morte annunciata

di Patrick Lawrence

Se pensavate che gli ultimi due decenni siano stati violenti, caotici e distruttivi, tenetevi forte: il peggio quasi certamente deve ancora venire.

Ho appena letto un articolo straordinario sul Seattle Times , notevole per la sua franchezza nichilista. Il titolo dell’articolo di Ron Judd pubblicato nell’agosto 2021 sul Pacific NW Magazine del Times offre una buona panoramica del punto di vista dell’autore: ” Il declino della civiltà americana “. E il sottotitolo: ” La cattiva TV non è mai stata così diffusa, e ci rende grassi, pigri, egoisti e stupidi ” .

Le notizie a volte sembrano viaggiare lentamente in queste terre, ma non importa. Se le osservazioni di Judd furono di grande impatto tre anni fa, oggi hanno la forza gravitazionale di Giove. La tesi di Judd è:

“ Dato lo stato attuale di disfunzione nazionale, guerra culturale e psicosi pubblica – ne parleremo meglio dopo alcuni spot pubblicitari che ti spingono a chiedere al tuo medico un nuovo farmaco miracoloso, Byxfliptaz – è innegabile che l’americano medio oggi ha tutte le capacità mentali, come facoltà di un’insalata Jell-O lasciata troppo a lungo al sole durante un picnic d’agosto a Marymoor Park .”

Non sembra che questo sia il momento per una cattiva televisione o per cervelli deboli. A causa di una rapida successione di eventi, nessuno dei quali apparentemente correlato a nessun altro, il crollo dei sette decenni di egemonia americana sta accelerando drammaticamente.

Alcuni osservatori informati oggi credono che “l’ordine internazionale basato su regole”, come invocano le cricche politiche per l’influenza del potere americano, sia già finito. Immagino che tu debba scegliere tra accettare quella realtà e guardare una brutta TV e, okay, quest’ultima scelta si rivela allettante per un numero sorprendente di persone.

Svegliatevi, o dormienti, e ritornate dalla morte!

Sul fianco orientale del mondo atlantico, i leader dell’impero hanno perso una guerra che erano fiduciosi di vincere quando la lanciarono con il colpo di stato di Kiev dieci anni fa. Il folle errore di calcolo dell’Occidente in Ucraina fa sì che la Russia sia la vincitrice, ed è difficile sopravvalutare le conseguenze di questo colpo al potere e al prestigio degli Stati Uniti.

Inoltre, gli sforzi durati anni delle cricche politiche per isolare la Russia, paralizzare la sua economia e distruggere il valore della sua valuta sono chiaramente falliti. A giudicare dal tasso di crescita del prodotto interno lordo, l’economia russa supera significativamente quella americana ed europea. Il commercio dei rubli cresce rapidamente e la valuta è stabile. Mosca è oggi una forza trainante mentre i paesi non occidentali, vale a dire i paesi del Sud, si stringono attorno ad un ordine multipolare (BRICS) basato su principi di sovranità giuridicamente vincolanti, sulla Carta delle Nazioni Unite e su altri testi e dichiarazioni multilaterali.

Giunta del Niger

Alcuni lettori potrebbero non averlo notato, ma i nuovi leader del Niger, che hanno preso il potere in seguito a un colpo di stato contro il presidente filo-occidentale del paese lo scorso luglio, hanno appena inviato un messaggio alle forze armate statunitensi, che da tempo mantengono un avamposto da 250 milioni di dollari nel nord-est del Niger, che il Pentagono considera essenziali le attività di Washington destinate a proiettare il potere in tutta l’Africa dall’Occidente e dal Sahel. Questo per quanto riguarda il “ dominio a tutto spettro ” sognato dai neoconservatori all’inizio del secolo.

Tenendo il peggio per ultimo, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha appena ricevuto un rapporto di 25 pagine e un video riassuntivo di 12 minuti dalla sua relatrice speciale, Francesca Albanese, intitolato “ Anatomia del genocidio ”. Potete leggere tutte le confuse scuse del New York Times sulla crisi di Gaza. Resta il fatto che agli occhi della maggioranza mondiale gli Stati Uniti sostengono un regime di despoti rabbiosi che stanno sterminando un intero popolo. Il prezzo che l’Imperium dovrà pagare negli anni a venire sarà molto alto.

Spegnete i televisori e riflettete su questi sviluppi. Se li prendiamo nel loro insieme, come dovrebbero, ci dicono due cose. In primo luogo, un nuovo ordine mondiale composto da molteplici centri di potere, anche se Washington lavora per indebolirlo, sta emergendo ovunque e sta guadagnando slancio mentre parliamo. In secondo luogo, le cricche politiche di Washington, così stupidamente incapaci di accettare la realtà del 21° secolo, probabilmente agiranno con crescente disperazione mentre il primato degli Stati Uniti cede finalmente il posto a un dignitoso ordine mondiale con questo nome. Se pensavate che gli ultimi due decenni siano stati violenti, caotici e distruttivi, tenetevi forte: il peggio quasi certamente deve ancora venire.

Finché il regime di Biden continua a dire che la guerra in Ucraina è “in una fase di stallo”, e anche se i media aziendali ripetono fedelmente queste sciocchezze come burattini ventriloqui, se il regime di Kiev perde terreno ogni giorno e non c’è il minimo speranza realistica di riconquistarlo, la parola che cerchiamo è “perduto”.

La domanda che è giunto il momento di porsi è la seguente: cosa faranno gli Stati Uniti e i suoi vassalli europei quando la finzione non ci sarà più e la sconfitta, anche se non sarà mai ammessa sulla carta, sarà troppo evidente per essere negata? ?

Niente di buono. Dato che una pace negoziata a condizioni accettabili per Mosca è fuori questione e l’obiettivo è rovesciare la “Russia di Putin” , gli Stati Uniti sono probabilmente propensi a intensificare le operazioni segrete e le “guerre ibride”» dal menu di Washington degli ultimi anni. La situazione potrebbe diventare rapidamente molto pericolosa. Abbiamo avuto un assaggio dei guai che si presenteranno con lo scioccante attacco alla sala da concerto e alla galleria commerciale vicino a Mosca il 22 marzo? Ecco cosa penso a riguardo.

Viktoria Nuland, artefice di guerra Ibrida contro la Russia

La “comunità dell’intelligence” americana si è affrettata a rilasciare una “valutazione” – un termine vago che non vincola nessuno – secondo la quale l’attentato sarebbe opera di un gruppo di militanti islamici e che nulla prova che l’Ucraina abbia qualcosa a che fare con questo evento. . Molto rapidamente, un ramo dello Stato islamico, EI-Khorasan, ha rivendicato l’attacco. Il presidente Putin, che fin dall’inizio era stato cauto riguardo alle accuse, alla fine dichiarò che i terroristi islamici erano effettivamente colpevoli della morte di 137 russi innocenti e dell’incendio del “municipio di Crocus”.

Identificare l’ISIS-K come colpevole è una questione complicata, teniamolo a mente. Dopo il crollo del regime vassallo di Washington a Kabul tre anni fa, molti elementi delle forze di difesa e sicurezza nazionale afghane, ritrovandosi improvvisamente per strada, si sono uniti all’ISIS-K per ripararsi dal disastro. Si trattava di agenti dell’intelligence e della controinsurrezione addestrati dalla CIA e, secondo quanto riferito, molti di loro si unirono all’organizzazione. Rapporti successivi, mai autenticati, suggerivano che la CIA avesse utilizzato elicotteri non contrassegnati per fornire all’ISIS-K armi ed equipaggiamento. Un anno fa, Foreign Policy lo descrisse come “ probabilmente il gruppo terroristico più brutale dell’Afghanistan ” .

Mosca, pienamente consapevole di questi collegamenti, ora conclude che dietro l’attacco al municipio di Crocus c’erano la CIA, insieme all’MI6 britannico, con l’agenzia di intelligence di Kiev, la SBU, che giocava un ruolo di supporto sul campo. La settimana scorsa il capo dei servizi segreti russi ha chiarito tutto questo esponendo le conclusioni di Mosca.

” Crediamo che l’attacco sia stato preparato da islamici radicali, ma ovviamente i servizi speciali occidentali hanno dato loro una mano “, ha detto Alexander Bortnikov, capo dell’FSB. “ E i servizi speciali ucraini sono direttamente coinvolti in questo . ”

Ci sono troppe prove circostanziali a sostegno di questa tesi per respingerla. La “valutazione” della CIA che attribuisce la responsabilità all’Isis può essere considerata del tutto corretta, ma è solo metà della storia. Lo stesso giorno in cui Bortnikov sollevò la situazione, la Russia inviò un missile ipersonico – del tipo che elude i sistemi di difesa aerea standard – per distruggere l’edificio del quartier generale della SBU a Kiev. Questo è ciò che intendo con ” le cose stanno diventando molto pericolose e molto rapidamente “.

*È difficile prevedere cosa farà Washington ora che il Niger ha dichiarato “illegali” i 1.000 soldati americani di stanza nel paese e ha ordinato loro di lasciare il Paese. Sfortunatamente è più facile dire cosa non faranno gli Stati Uniti. Non hanno mostrato nulla della loro intenzione di ritirare le truppe e chiudere la base.

Un portavoce del nuovo governo di Niamey, riferendosi alla dichiarazione ufficiale del 17 marzo, ha affermato che la presenza americana “ viola tutte le regole costituzionali e democratiche, che richiedono che il popolo sovrano – in particolare attraverso i suoi rappresentanti eletti – sia consultato su qualsiasi installazione di un esercito straniero sul suo territorio .

Può sembrare banale, ma è estremamente importante che Niamey formuli il suo ordine di espulsione in questi termini. Durante una conferenza stampa, il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha ignorato la dichiarazione del Niger, come una comune forfora sul suo bavero.

Vediamo come il padrone dell’ordine internazionale basato su regole ci dimostrerà ora – come fece nel caso dell’Iraq qualche anno fa – che le regole e l’ordine non hanno nulla a che fare l’uno con l’altro, con il rispetto della sovranità delle altre nazioni o con i principi democratici che gli Stati Uniti difendono a gran voce.

È improbabile che Niamey riesca a costringere gli Stati Uniti ad andarsene, proprio come Baghdad non è riuscita a farlo quando qualche anno fa ordinò la partenza di tutte le truppe americane rimaste. Pensi che il resto del mondo guardi solo cattiva televisione e non presterà attenzione al fatto che i soldati americani rimangono nel deserto nigeriano? Se gli Stati Uniti riusciranno a sfidare le ingiunzioni di un altro paese ospitante, perderanno ancora una volta la propria credibilità, il proprio prestigio e il rispetto che rivendicano.

In questi giorni sentiamo alcuni commentatori considerare questi vari sviluppi – la guerra perduta in Ucraina, il fallimento dell’Occidente nell’isolare la Russia, le crescenti ostilità contro gli Stati Uniti nell’Africa occidentale, l’inevitabile ascesa di un nuovo ordine mondiale – come tanti segni rivelatori del declino accelerato dell’impero.

L’ American Conservative ha pubblicato la settimana scorsa un articolo intitolato ” L’ordine basato sulle regole è già scomparso “. Dominick Sansone forza il suo punto, che si concentra sul confronto dell’Occidente con la Russia, ma non così tanto.

Special forces USA in Ucraina

“ Mosca è sfuggita all’ostracismo occidentale, cambiando così gli equilibri di potere non solo in Europa, ma in tutto il mondo ”, scrive. “ L’ordine economico e politico basato sulle regole è stato irrimediabilmente alterato .”

In un altro articolo pubblicato la scorsa settimana, Moon of Alabama , un popolare sito web tedesco, sostiene che la sconfitta in Ucraina annuncia la fine della “ superiorità della potenza militare ” come il più importante “ strumento di deterrenza un nuovo strumento che gli permetta di far valere i propri interessi contro le altre potenze ”.

E poi, riguardo alla crisi di Gaza, questa conclusione inquietante:

” Ha scelto di mostrare la massima ferocia .”

La guerra contro Gaza, sostenuta dall’Occidente, è la prova che l’Occidente è pronto a oltrepassare tutti i limiti. Che il mondo occidentale è pronto a rompere con ogni forma di umanità. Che è pronto a commettere un genocidio. Che farà di tutto per evitare che le autorità internazionali intervengano su questo tema.

Che è pronto ad eliminare tutto ciò che gli resiste.

Per me l’ articolo di Moon of Alabama è agghiacciante, proprio perché tutto ciò che scrive è plausibile. Ora dobbiamo chiederci se l’Occidente sostiene le barbarie commesse dagli israeliani a Gaza perché la barbarie è diventata parte della politica. Come possiamo respingere un simile argomento?

“ Le nazioni impegnate nel multipolarismo ”, conclude l’articolo, “ devono prepararsi a ciò che potrebbe essere loro inflitto ”. Il conforto che si può trovare qui, per quanto oscuro, è che i paesi non occidentali sanno perfettamente come armarsi contro l’imperium e le ex potenze coloniali. E negli ultimi anni i russi hanno dimostrato che ciò è possibile.

Fonte: Scheerpost.com

Traduzione: Luciano Lago