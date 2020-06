Il Washington Post: ora gli Stati Uniti non possono parlare di violazioni dei diritti umani in altri paesi

L’elenco delle azioni antidemocratiche registrate negli Stati Uniti negli ultimi giorni è troppo simile a quelle create dalle ONG americane per i diritti umani, che criticano altri stati.

Il Washington Post scrive: ora gli Stati Uniti non possono parlare di violazioni dei diritti umani in altri paesi

A proposito di questo scrive la pubblicazione The Washington Post:

Pogroms, arbitrarietà della polizia, un presidente che è pronto a usare l’esercito contro il suo stesso popolo, come ha fatto una volta l’Ucraina, – gli americani che non si sono ancora ripresi dal “collasso economico epocale” e il coronavirus devono coesistere con tali realtà .

I media attirano l’attenzione sul fatto che gli eventi della scorsa settimana assomigliano al “catalogo degli abusi”, che potrebbe essere visto nei “documenti dei gruppi americani per i diritti umani in altri paesi”. Quindi, le forze di sicurezza armate sono usate contro manifestanti disarmati. Inoltre, sono stati registrati casi di attacchi di polizia contro giornalisti che lavoravano alla copertura di proteste.

Tuttavia, un problema molto più grande per l’amministrazione americana è che la vergogna negli Stati Uniti è diventata proprietà della comunità mondiale, scrive WP. Mentre in alcuni paesi migliaia di persone hanno parlato a sostegno dei manifestanti, in altri hanno indicato la palese ipocrisia di Washington.

Non sarà facile superare la crisi di credibilità che gli USA attraversano in tutto il mondo.

Incendi e saccheggi in America

Scrive i commentatore de WP:

“Per oltre due secoli, gli Stati Uniti hanno suscitato una vasta gamma di sentimenti nel resto del mondo: amore e odio, paura e speranza, invidia e disprezzo, timore e rabbia”, ha scritto il editorialista Fintan O’Toole nel Irish Times. “Ma c’è un’emozione che non è mai stata diretta verso gli Stati Uniti fino ad ora: la pietà.”

“Avere pietà del resto del mondo verso gli Stati Uniti – è un’umiliazione che non avrei mai pensato di vedere. Ma la pietà non sembra così grave rispetto a come il mondo si sente su di noi adesso”. Siamo diventati un paria internazionale a causa del modo in cui le nostre forze di polizia maltrattano le persone di colore con l’incoraggiamento del nostro presidente razzista. (……..)

Il mondo sta guardando ed è sconvolto da ciò che vede. Il tedesco Süddeutsche Zeitung lo ha riassunto : “Trump dichiara guerra all’America”. I nostri alleati sono mortificati; i nostri nemici sono felici, perché Trump ha consegnato loro un dono inestimabile. (………)

“Trump ha spesso detto che avrebbe impedito al mondo di ridere di noi . Missione compiuta. Invece di ridere, il mondo piange per quello che siamo diventati”.

Fonte: Washington Post

Traduzione e sintesi: Gerard Trousson