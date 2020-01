Il Washington Post discute della situazione di Gaza inabitabile

da Redazione

di Stephen Lendman

Gaza è stata bloccata da Israele in condizioni di assedio medievale dal 2007 – per motivi politici, non di sicurezza.

I suoi due milioni di residenti palestinesi soffrono in alcune delle peggiori condizioni di crisi umanitaria rispetto a ovunque nel mondo. La Striscia è un teatro di guerra non dichiarato, bombardato dal terrore e invaso da Israele a sua discrezione.

Gli alti crimini di guerra di Israele contro l’umanità e il genocidio al rallentatore ottengono generosi finanziamenti statunitensi, la sofferenza della sua gente è in gran parte ignorata dall’Occidente e dalla maggior parte degli altri paesi.

Per 86 venerdì consecutivi, gli attivisti della “Grande Marcia del Ritorno” hanno manifestato in modo non violento per il ripristino dei loro diritti fondamentali.

Centinaia di uomini, donne, giovani, bambini disarmati e non minacciosi, bambini, anziani, infermi, paramedici e giornalisti sono stati uccisi letalmente dai cecchini israeliani.

Molte migliaia sono state ferite, innumerevoli numeri mutilati a vita dall’aggressione criminale – la comunità mondiale non ha fatto nulla per ritenere Israele responsabile dei suoi alti crimini – garantendo praticamente l’immunità statale per omicidi di massa e molto altro.

Gaza è stata invivibile per anni, un’istituzione della realtà in gran parte ignorata, sostenendo l’Occidente in modo unilaterale Israele, ignorando i suoi decenni di alti crimini.

WaPo ha sorpreso, affermando che le condizioni della Striscia inestimabili riflettono “la triste realtà che i 2 milioni di residenti palestinesi di Gaza affrontano mentre si avvicinano a un nuovo anno e un nuovo decennio: ancora bloccato nel vivere in un posto che il mondo ha già ritenuto inabitabile”, aggiungendo:

“Gli ospedali, le scuole e le case funzionano allo stesso modo su vuoti, logorati dalla mancanza di acqua pulita, elettricità, infrastrutture e posti di lavoro o denaro”.

“Quasi nessuno ha abbastanza acqua pulita da bere. L’unica fonte locale di acqua potabile, la falda acquifera costiera, è piena di acqua sporca e salata. “

Gaze condizione umanitaria al limite

Le condizioni della striscia sono invivibili e sono prossime al collasso (ma d’altra parte questo non interessa a nessuno).

L’articolo del WaPo includeva la propaganda sponsorizzata dallo stato, definendo erroneamente Hamas un “gruppo estremista (che) prese il controllo” di Gaza.

Hamas è il governo democraticamente eletto della Palestina, conquistando la maggior parte dei seggi legislativi l’ultima volta che Israele ha permesso le elezioni nel gennaio 2006.

Mahmoud Abbas è il burattinaio egoista dello stato ebraico, una figura priva di legittimità, che agisce come garante di Israele in Cisgiordania e Gerusalemme est, tradendo i palestinesi per i benefici speciali che ha ottenuto.

WaPo non ha menzionato nessuno dei precedenti. Dire che Hamas e Israele “hanno combattuto tre guerre sanguinarie, insieme a innumerevoli riacutizzazioni” ha lasciato come inspiegabili le circostanze e la piena responsabilità di Israele ogni volta che scoppiavano ostilità, non viceversa.

Ha spiegato che Trump ha tagliato gli aiuti vitali per i rifugiati palestinesi. Sulla base di informazioni trapelate, il suo cosiddetto “affare del secolo” è al servizio degli interessi israeliani, non di milioni di palestinesi che brutalizza e sfrutta in tutti i territori: la pace è un’illusione perché gli Stati Uniti e Israele rifiutano l’idea.

Un articolo del WaPo su Gaza, citato diceva quanto segue:

“Né le Nazioni Unite né gli Stati Uniti né l’Europa né gli arabi si preoccupano di ciò che sta accadendo a Gaza”, aggiungendo:

“Tutti i rapporti che pubblicano per parlare … ma l’inchiostro rimarrà sulla carta e nessuno muoverà un dito” per aiutare le persone sofferenti della Striscia.

B’Tselem definisce Gaza “la scena di un disastro umanitario che non ha nulla a che fare con le cause naturali”.

“È interamente prodotto dall’uomo, un risultato diretto della politica israeliana ufficiale” in atto da oltre 12 anni, la comunità mondiale non fa nulla per sfidarlo.

Piuttosto che alleviare la sofferenza di Gaza, le politiche israeliane si sono rafforzate. Lo stato ebraico controlla i confini della Striscia, le acque al largo, le risorse, lo spazio aereo, insieme al movimento di persone e merci da e verso il territorio.

Innumerevoli oggetti e merci, tra cui elementi essenziali di vitale importanza, sono vietati a causa del presunto sviluppo economico “a duplice uso”, sotto assedio.

L’Egitto funge da partner israeliano junior controllando l’attraversamento di Rafah, mantenendolo in gran parte chiuso.

Isolati dal mondo esterno, gli abitanti di Gaza lottano quotidianamente per sopravvivere. La metà della popolazione è disoccupata, la maggior parte in altri casi sottoccupati, la stragrande maggioranza dei residenti della Striscia è impoverita, dipendente dagli aiuti umanitari per sopravvivere.

L’insicurezza alimentare, la carenza di tutto e nessun futuro sotto blocco è la realtà sul campo per i residenti della Striscia.

Praticamente tutta l’acqua pompata è contaminata e non sicura da bere, l’elettricità è disponibile solo per poche ore al giorno.

I liquami grezzi che inquinano le acque offshore penetrano nelle falde acquifere, aumentando il rischio di insorgenza di malattie.

Manca un’adeguata assistenza sanitaria a causa della carenza di farmaci, altre forniture mediche, attrezzature e pezzi di ricambio.

Gli ospedali hanno bisogno di generatori di corrente elettrica a causa di carburante ed elettricità inadeguati.

Il terreno più seminativo della Striscia è vietato agli agricoltori, i pescatori si limitano a dove possono pescare.

Una zona cuscinetto stabilita da Israele vicino al suo confine è designata come area vietata, le colture di Gaza spruzzate con erbicidi a discrezione di Israele, distruggendole o rendendole insicure da mangiare.

Gaza . Marcia per il ritorno

Il fuoco vivo prende di mira gli abitanti di Gaza sulla propria terra vicino al confine con Israele, la responsabilità non è mai prossima.

Secondo il direttore del Gisha Center for Freedom of Movement Tania Hary, le condizioni a Gaza sono peggiori rispetto agli anni precedenti a causa del “macro-deterioramento”.

Il “minimo indispensabile” è concesso agli abitanti di Israele e alla comunità mondiale di “tenere le teste delle persone appena al di sopra dell’acqua, assenti di un reale sviluppo economico, prospettive di crescita futura o un impegno per i diritti umani”, ha affermato Hary, aggiungendo:

Quello che poco viene fatto per prevenire il collasso totale della Striscia “non può cancellare la fame provata da migliaia di famiglie palestinesi che soffrono di insicurezza alimentare”.

“(I) t non maschera la disperazione dei giovani”, che vogliono lasciare Gaza per “una vita migliore”.

“È un’illusione pensare che questa situazione sia gestibile. Nessuno dovrebbe dormire sonni tranquilli fino a quando non si verificherà un cambiamento significativo nell’approccio, in base al quale i civili non saranno tenuti in ostaggio dalla “cattiveria israeliana e dall’indifferenza della comunità mondiale nei confronti della loro miseria.

Insieme ad un aumento delle forniture di elementi essenziali per la vita, gli abitanti di Gaza “hanno bisogno di libertà, dignità e speranza”, ha detto Hary – negato loro dalla tirannia sionista.

VISITA IL MIO SITO WEB: stephenlendman.org ( Home – Stephen Lendman ). Contatta a lendmanstephen@sbcglobal.net .

Il mio ultimo libro come editore e collaboratore si intitola “Flashpoint in Ucraina: come gli Stati Uniti guidano per l’egemonia a rischio della III guerra mondiale”.

Stephen Lendman Fonte: ( stephenlendman.org – Home – Stephen Lendman )

Stephen Lendman è nato nel 1934 a Boston, MA. Nel 1956, ha conseguito una laurea presso l’Università di Harvard. Seguirono due anni di servizio dell’esercito americano, poi un MBA presso la Wharton School presso l’Università della Pennsylvania nel 1960. Dopo aver lavorato per sette anni come analista di ricerche di mercato, entrò a far parte dell’azienda familiare del Gruppo Lendman nel 1967. Rimase lì fino alla pensione all’anno fine 1999. La scrittura sui principali problemi mondiali e nazionali è iniziata nell’estate 2005. All’inizio del 2007 è seguito l’hosting radiofonico. Lendman ora ospita il Progressive Radio News Hour sulla Progressive Radio Network tre volte a settimana. Illustri ospiti sono presenti. Ascolta dal vivo o archiviato. Vengono discusse le principali questioni mondiali e nazionali. Lendman è vincitore del Project Censored del 2008 e vincitore del premio giornalistico internazionale 2011 Mexican Club Club. Lendman ha scritto un lungo elenco di opere.

Traduzione: Luciano Lago