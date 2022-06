Il voto “no-limits” della Cina con la Russia aumenta l’urgenza del Pentagono per prepararsi all’attacco su Guam: comandante degli Stati Uniti





“Estremamente pericoloso” se Pechino e Mosca dovessero ottemperare al recente raddoppio della partnership, afferma il comandante indo-pacifico degli Stati Uniti John Aquilino

L’ammiraglio definisce i progressi della Cina in termini di navi militari, tecnologia missilistica e capacità nucleari “il più grande accumulo militare” dalla seconda guerra mondiale

Il comandante delle forze militari statunitensi nel Pacifico ha dichiarato venerdì che la dichiarazione di Pechino di una partnership “senza limiti” con la Russia ha sollevato il senso di urgenza del Pentagono negli sforzi per prepararsi ad un attacco missilistico delle forze militari cinesi su Guam ( la più importante base USA nel Pacifico).

“L’aspetto più preoccupante della [guerra della Russia in Ucraina] è che la Repubblica popolare cinese ha dichiarato una politica senza limiti a sostegno della Russia e di ciò che ciò significa sia per l’Indo-Pacifico che per il mondo”, ha affermato il comandante indo-pacifico degli Stati Uniti, l’ammiraglio John C. Aquilino.

“Se quelle due nazioni dovessero davvero dimostrare e fornire una politica senza limiti, penso che ciò significhi che attualmente ci troviamo in un momento e in un luogo estremamente pericolosi nella storia dell’umanità, se ciò si avverasse”, ha detto in una discussione ospitata dalla Foundation for “Defense of Democracies”, un think tank con sede a Washington.

Il governo cinese ha rafforzato la sua partnership con la Russia che ha “nessun limite” e “nessuna zona vietata”, tre settimane prima che il presidente russo Vladimir Putin lanciasse l’attacco a tutto campo del suo paese contro l’ Ucraina il 24 febbraio.

Pechino ha anche rifiutato di condannare le azioni della Russia e ha amplificato alcuni dei punti di discussione del Cremlino sul conflitto. Ciò ha aggiunto tensione a una relazione USA-Cina che era già messa a dura prova su più fronti, compresi gli sforzi delle amministrazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e del suo predecessore Donald Trump per rafforzare le relazioni con Taiwan , che Pechino considera una provincia rinnegata.

Esercitazioni aerei cinesi



Aquilino ha definito i progressi della Cina in termini di navi militari, tecnologia missilistica e capacità nucleari “il più grande accumulo militare” dalla seconda guerra mondiale. Ha detto che questo aumenta il rischio che le forze di Pechino possano attaccare Guam, un territorio americano in Micronesia.

“Guam ha una minaccia a 360 gradi, quindi la nostra capacità di difenderla e di poter operare da lì è assolutamente fondamentale”, ha affermato. “Non avrò alcuna linea temporale, quindi potrei vedere un miglioramento continuo e una minaccia continua, e quello che mi porta a fare è muovermi con un senso di urgenza.

I commenti di Aquilino sul fronte militare hanno fatto eco alle osservazioni fatte la scorsa settimana dal consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan, che in una discussione ospitata dal Center for a New American Security ha affermato che la mancanza di una risposta energica all’invasione russa dell’Ucraina “invierebbe un messaggio ad altri aspiranti aggressori, inclusa la Cina, che potrebbero fare la stessa cosa”.

La posizione di Pechino sulla Russia è diventata una delle questioni chiave su cui le due parti si sono confrontate negli ultimi incontri ad alto livello.

Il 14 marzo il massimo diplomatico cinese Yang Jiechi e Sullivan hanno tenuto un incontro di sette ore a Roma incentrato principalmente sull’invasione russa dell’Ucraina, e la questione è stata nuovamente discussa dai due quando hanno tenuto un incontro di 4 ore e mezza a Lussemburgo la scorsa settimana.

Fonte: South China Morning P.

Traduzione: Luciano Lago