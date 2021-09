Il vorticoso intervento di Washington è evidentemente uno sforzo per rafforzare la fiducia tra gli alleati degli Stati Uniti negli impegni di difesa americani

di Finian Cunninghm

Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, sta visitando il Medio Oriente e l’Europa questa settimana nel tentativo di riparare i danni alla posizione di Washington con i suoi alleati a seguito della disastrosa ritirata dall’Afghanistan.

Il primo diplomatico statunitense va prima in Qatar, lo stato del Golfo Persico che è servito da base operativa in avanti – e ora a ritroso – per il Pentagono durante la sua occupazione militare dell’Afghanistan. Blinken si reca quindi alla gigantesca base aerea statunitense di Ramstein, in Germania, che era anche un centro logistico vitale per perseguire la “guerra più lunga” d’America, una guerra che si è conclusa con un fallimento spettacolare il mese scorso. Lì incontrerà il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas prima di una conferenza virtuale con altri funzionari europei sulle sfide poste dall’Afghanistan del dopoguerra.

L’itinerario di Blinken si sovrapporrà a quello del Segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin che si trova anche in visita in Qatar e negli altri Stati del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain.

Il vorticoso intervento di Washington è evidentemente uno sforzo per rafforzare la fiducia tra gli alleati degli Stati Uniti negli impegni di difesa americani. Il drammatico e precipitoso ritiro dall’Afghanistan da parte dell’amministrazione Biden ha lasciato gli alleati a chiedersi se ci si può fidare del loro patron americano quando i conti sono bassi.

Il senso di delusione è stato forse più sentito in Europa. Una conferenza la scorsa settimana in Slovenia dei ministri della difesa europei ha espresso la rabbia e lo sgomento per il “fiasco” causato dal ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan. Gli alleati europei non sono stati nemmeno consultati dall’amministrazione Biden in merito al piano di evacuazione concluso il 31 agosto. I partner europei sono stati lasciati a lottare per far uscire da Kabul i loro rimanenti diplomatici e truppe a causa del processo decisionale unilaterale di Washington. Gli appelli al presidente Biden per un ritardo nell’evacuazione sono stati deliberatamente ignorati.

Alla conferenza in Slovenia la scorsa settimana ha partecipato il capo della politica estera dell’Unione europea Josep Borrell. Ci sono state aspre recriminazioni tra i membri dell’UE nei confronti degli Stati Uniti per essere stati lasciati nei guai e per essere apparsi impotenti.

Borrell ha detto: “L’Afghanistan ha dimostrato che la carenza della nostra autonomia strategica [dagli Stati Uniti] ha un prezzo”.

Detto in un linguaggio più semplice, Borrell stava ammettendo che la sottomissione dell’UE agli Stati Uniti la fa sembrare stupida e impotente.

In reazione alla debacle in Afghanistan, ci sono ora rinnovate richieste per una forza militare europea indipendente per svolgere missioni all’estero separatamente da Washington. Un esercito europeo è stato a lungo sostenuto dai grandi membri dell’UE, Germania e Francia. Tuttavia, una certa inerzia nella proposta deriva dalla sensibilità alla critica di tale forza come un ritorno all’imperialismo europeo. La Germania in particolare, con il suo passato nazista, deve procedere con cautela sull’argomento.

Tuttavia, la portata della disgrazia per la sconfitta in Afghanistan per gli Stati Uniti e per i suoi alleati della NATO è così toccante che il dibattito sull'”autonomia” europea è stato portato avanti.

Il problema per l’Europa è duplice. Il dispiegamento di una proposta forza di reazione rapida per affrontare una crisi all’estero è contraddetto dalla burocrazia di Bruxelles e dal principio dell’unanimità tra i 27 Stati membri dell’UE. Come può una forza essere una “reazione rapida” quando il suo dispiegamento deve richiedere l’inevitabile dibattito globale in anticipo? Questo problema viene affrontato da proposte per formare “coalizioni di volontà” per lo spiegamento. Quindi, ad esempio, se Berlino e Parigi ritengono necessaria una spedizione militare congiunta in una zona di conflitto, ciò sarebbe sufficiente per la sua autorizzazione. Ciò è ancora politicamente complicato perché può essere criticato per il presunto dirottamento del blocco UE da parte di una minoranza di membri, sebbene potenti. Questo ricorda ancora una volta che l’UE è stata forgiata in un progetto neo-imperialista.

Un secondo problema è che l’autonomia militare europea da Washington potrebbe minare l’alleanza della NATO. Lo ha affermato esplicitamente il capo civile norvegese della Nato, Jens Stoltenberg, a seguito delle proposte propagandate alla conferenza in Slovenia. Stoltenberg ha avvertito che le mosse per azioni militari europee indipendenti da Washington non sarebbero praticabili. Ha detto che la NATO era l’unico modo per difendere l’Europa e che qualsiasi spostamento dall’alleanza transatlantica avrebbe diviso l’Europa.

Naturalmente, Stoltenberg non lo direbbe esplicitmente. Il suo lavoro redditizio dipende dalla promozione della NATO.

Tuttavia, c’è una divisione emergente in Europa. Ci sono quelle voci in Germania, Francia, Spagna e Italia che vorrebbero vedere una maggiore indipendenza da Washington nel processo decisionale. Questa posizione è rafforzata dalla parodia dell’Afghanistan e dalla vergogna provata dai leader europei con le loro pretese di importanza globale.

D’altra parte, i membri orientali dell’UE, la Polonia e gli Stati baltici, Estonia, Lituania e Lettonia, sono più predisposti alla NATO come forza militare primaria. Ciò è dovuto al loro desiderio di tenere Washington vicino a causa della loro irrazionale russofobia.

In ogni caso, ciò che le ricadute dell’Afghanistan mostrano è che l’alleanza transatlantica tra Stati Uniti ed Europa ei suoi alleati mediorientali è gravemente scossa dall’irruenza di Washington nell’agire nel proprio interesse. L‘ironia è quella che proprio Joe Biden avrebbe dovuto ripristinare le relazioni tra gli Stati Uniti e i suoi alleati che erano state scompigliate sotto Donald Trump e la sua rozza millanteria “America First”.

Ora i migliori aiutanti di Biden hanno il compito di calmare gli alleati che sono stati spaventati dalla nuova iterazione di Washington di quella che è sempre stata una politica costante e invariabile di America First. La cosa davvero dannosa, tuttavia, che potrebbe essere diventata irreparabile, è che la costruzione della fiducia di Biden tra gli alleati è ora vista per quello che è: un cinico mucchio di bugie.

