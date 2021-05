Il violento segnale della virtù dell’intervento occidentale

di Brendan O’Neill

“In verità queste iniziative hanno il singolare scopo di fornire alle élite disorientate un temporaneo senso di spinta morale. Una volta raggiunto questo obiettivo, il resto è solo rumore. Andare avanti. Non è colpa nostra. Abbiamo fatto del nostro meglio”.

La democrazia stava per essere consegnata alla Libia , avevano detto allora. Successivamente I loro “bravi ragazzi” sarebbero stati sospinti al potere in Siria , ci hanno raccontato, liberando il mondo una volta per tutte dal vaiolo dell’autoritarismo assadita.

Anche nel caso dell’Afghanistan, questo paese avrebbe preso il suo posto nella lega delle nazioni moderne, trillavano, la sua cultura arretrata e brutale del terrorismo e della misoginia sarebbe stata sostituita da una nuova nazione lucida libera dal Talbian, dal burqa e dall’eroina. E l’ Iraq ? L’Iraq sarebbe diventato un paradiso post-Saddam. I bombardieri dei laptop della sinistra atlantista ci hanno assicurato che sarebbe stato un esempio di multiculturalismo, con i sindacalisti in primo piano. Altri dicevano che finalmente sarebbe stata una nazione normale, un’amica dell’Occidente. Possiamo “curare il mondo”, come annunciò Tony Blair nel 2001, esaminando il globo dal vertiginoso trespolo di un nuovo imperialismo virtuoso.

E adesso? Solo nell’ultima settimana sono successe le seguenti cose. Gli Stati Uniti hanno ordinato a tutto il personale non essenziale di fuggire dal Ciad dopo che i ribelli si sono riversati oltre il confine dall’entità ingovernabile e tormentata che la Libia è diventata da quando l’abbiamo “liberata” da Gheddafi, poco più di 10 anni fa.

La scorsa settimana il corrispondente della BBC per il Medio Oriente Quentin Somerville ha parlato del “caos e della depravazione” della guerra civile libica. Nel settembre 2011, l’allora premier britannico David Cameron si era recato a Bengasi e aveva promesso di rendere la Libia una nazione libera e democratica; in realtà è diventato un paese violentemente destabilizzato, assediato da conflitti settari e barbarie islamiche.

Questa settimana la guerra ha continuato a imperversare anche in Siria. Ieri la Russia ha bombardato un campo di addestramento per terroristi appena a nord di Palmyra. Afferma di aver ucciso circa 200 militanti islamisti. Nel sostenere le forze ribelli in Siria, Hillary Clinton e il suo esercito di mercenari negli stabilimenti statunitensi e britannici ci hanno assicurato che avremmo aiutato a mettere da parte Bashar al Assad e inaugurare una forma di governo migliore e più carina. In verità, molti dei cosiddetti ribelli si sono rivelati molto peggio di Assad, e questi estremisti e tagliagole islamici sono stati in grado di prendere piede in vaste aree della Siria in cui l’Occidente aveva contribuito a indebolire il governo di Assad.

Alcune parti della Siria rimangono in uno stato imprevedibile, simile al vuoto, a seguito dell’assurdo appoggio di Washington a questi ribelli nichilisti’, e questo a sua volta ha contribuito a rafforzare l’ influenza russa e iraniana nella regione: Assad ha invitato entrambe le nazioni a contribuire a ripristinare il suo regime e proteggere i confini della Siria.

Truppe USA in Iraq

La scorsa settimana in Iraq c’è stato un attacco di droni all’aeroporto di Irbil a nord e un attacco missilistico a un complesso militare a Bashiqa, sempre a nord, dove hanno sede le truppe turche. Questi due incidenti possono essere relativamente minuscoli nella storia più ampia degli orrori che hanno colpito l’Iraq da quando la Coalizione ha rovesciato Saddam nel 2003, ma sono significativi perché parlano delle crescenti tensioni tra Turchia e Iran. Si sospettano entrambi gli attacchi essere opera delle milizie sostenute dall’Iran, attive e altamente influenti in Iraq da anni, entrambe considerate come colpi di avvertimento per i turchi. L’Iraq del dopoguerra potrebbe avere un governo Potëmkin a Baghdad, ma quasi 20 anni dopo la sconfitta di Saddam gran parte del paese rimane un vuoto politico in cui si muovono e tramano attori esterni.

Per quanto riguarda l’Afghanistan, la scorsa settimana i talebani hanno dichiarato la vittoria. Quasi 20 anni dopo che le forze statunitensi e britanniche hanno invaso l’Afghanistan per eliminare al-Qaeda e punire il regime talebano per avergli fornito una base, i talebani dicono : “Abbiamo vinto la guerra, l’America ha perso”.

Questo ha fatto seguito all’annuncio del presidente Joe Biden che l’America ritirerà le sue forze dall’Afghanistan, stranamente l’11 settembre. I portavoce dei talebani hanno gongolato a questa notizia. Siamo “totalmente preparati per la pace e completamente preparati per il jihad”, ha dichiarato uno . Questo è sicuramente il teatro di guerra più umiliante per gli americani dai tempi del Vietnam. Gli Stati Uniti hanno passato 20 anni cercando di sconfiggere o isolare i talebani, e ora si sono impegnati in una ritirata codarda mentre i talebani li deridono e li minacciano. Non si discute abbastanza di quale orribile follia sia stata la guerra afghana durata due decenni.

L’Afghanistan cattura perfettamente, e terribilmente, ciò di cui sono state veramente tutte le iniziative di cui sopra. Riguardava le potenze occidentali che cercavano disperatamente un senso di scopo, cercando di scoprire nelle montagne e nei deserti dell’Afghanistan – o nelle città e nei paesi dell’Iraq, della Libia e della Siria – ciò che a loro mancava in casa: chiarezza morale e missione. Considera la giustificazione in continua evoluzione per la guerra in Afghanistan. Si trattava di punire al-Qaeda per l’11 settembre, ci fu detto per la prima volta. No, in realtà è stato il primo teatro di una più ampia “guerra al terrore”, dissero allora. In realtà, si trattava di un cambio di regime: anche i talebani dovevano andarsene. No, si trattava di liberare le donne dalla repressione islamista. In effetti, è stata una guerra alla droga – chi può dimenticare la farsa di Blair che ha inviato il suo ministro dello sviluppo Clare Short sovrintendere alla distruzione dei campi di papaveri dell’Afghanistan?

L’Afghanistan è sempre stato privo di un chiaro casus belli . In realtà, era un nuovo tipo di guerra: una guerra alla ricerca di un casus belli , una guerra la cui giustificazione poteva essere tagliata e modificata a seconda non delle realtà sul terreno, ma dei bisogni esistenziali delle potenze occidentali. E ‘stata una guerra guidata meno per la realpolitik della vecchia che da bisogni e le nevrosi di una classe politica occidentale priva di scopo e ancora agitata dalla stranezza e per l’imprevedibilità del mondo post-guerra fredda.

L’Occidente era essenzialmente in guerra con il proprio senso di esaurimento morale e politico, e l’Afghanistan ha avuto la grave sfortuna di esserne il teatro. La ritirata dell’America dall’Afghanistan è un’umiliazione straordinaria per il neoimpero, ma la verità è che in primo luogo non avrebbe mai dovuto esserci .

Truppe USA in Iraq

Una delle cose più sorprendenti delle guerre disastrose degli ultimi 20 anni è stato il rifiuto dei loro autori e sostenitori di fare il punto sulle calamità da loro create.. Non c’è stata quasi alcuna autoriflessione, resa dei conti o assunzione di responsabilità. In effetti, le persone che si sono mobilitate dietro questi assalti alle nazioni sovrane e ci hanno assicurato che avrebbero fornito libertà e democrazia, sarebbero rimaste parte della vita pubblica e apparentemente senza vergogna. Se fai un pasticcio con un servizio pubblico locale nel Regno Unito, dovrai rispondere per questo; ma provocano la rovina di interi paesi e non ci sarà quasi nessun contraccolpo politico. Sorprendentemente, David Cameron sta diventando molto più fedele ad alcuni messaggi di testo che ha inviato per conto di un ragazzo ricco con un’idea folle per il NHS di quanto non abbia mai fatto per il suo ruolo nel provocare il “caos e la depravazione” in Libia.

Questo infantilismo morale del guerrafondaio liberale, questo rifiuto di assumersi la responsabilità di ciò che si scatena oltreoceano, indica esso stesso quanto sia disancorato il nuovo imperialismo. Questo è un sistema di guerra governato meno dalla geopolitica o dal disegno imperiale che dal narcisismo delle élite occidentali che bramano una causa per scatenare guerre. È un segnale di virtù violenta.

Questo è il motivo per cui la resa dei conti e la responsabilità – le cose normali della vita politica – non devono essere approvate. Perché nonostante tutti i grandi discorsi sulla “costruzione della nazione” e sulla “responsabilità di proteggere”, in verità queste iniziative hanno il singolare scopo di fornire alle élite disorientate un temporaneo senso di spinta morale. Una volta ottenuto ciò, il resto è solo rumore. Vai avanti. Non è colpa nostra. Abbiamo fatto del nostro meglio.

In una democrazia, dobbiamo rendere conto ai nostri governanti politici. Dobbiamo assicurarci che ciò includa tenerli in considerazione di ciò che fanno altrove. Mentre il capitolo afghano si chiude, per ora, dovremmo forzare una resa dei conti con il narcisismo letale di una classe politica occidentale che ha destabilizzato la vita di milioni di persone in Medio Oriente, Asia centrale e Nord Africa, e che poi ha l’audacia di di accusare gli altri di essere volubili, autocrati, autori di “post-verità” e di minaccia alle norme liberali. Barbaro, guarisci te stesso.

Fonte: Spiked

Traduzione: Luciano Lago