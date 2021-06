Il vice cancelliere russo ha avvertito che provocazioni militari come quelle effettuate dalla marina britannica nel Mar Nero avranno conseguenze “fatali”





“ Siamo indignati per il comportamento degli inglesi e avvertiamo coloro che pianificano atti simili che le conseguenze potrebbero essere disastrose ” , ha sottolineato questo giovedì il viceministro degli Esteri russo, Sergei Riabkov.

In questo senso, Riabkov ha denunciato le provocazioni del Regno Unito e ha insistito sul fatto che l'”inviolabilità” dei confini della Federazione Russa è un “imperativo assoluto”. “ Mosca difenderà la sua integrità territoriale con tutti i mezzi diplomatici, politici e, se necessario, militari ” , ha affermato.

Ha rivelato come la Russia ha espulso un cacciatorpediniere britannico dal mare territoriale della Crimea.

Le osservazioni del diplomatico russo arrivano il giorno dopo che il cacciatorpediniere missilistico della marina britannica HMS Defender è entrato per tre chilometri nelle acque russe vicino alla penisola di Crimea.

La Russia afferma che la sua Marina sta attualmente monitorando da vicino due navi militari della NATO dotate di missili guidati che sono entrate nel Mar Nero.

Navi russe nel Mar Nero

Da parte sua, il comandante della Marina russa, Nikolai Evmenov , ha descritto l’incidente lo stesso giorno come una “grossolana provocazione” e violazione di tutti i diritti internazionali, sottolineando che “la parte britannica deve svolgere un’indagine approfondita ed emettere un verdetto sull’azione del capitano del cacciatorpediniere”.

Il ministero della Difesa russo, a sua volta, ha annunciato che convocherà l’ ambasciatore britannico in Russia per indagare sull’incidente di mercoledì e chiarire le “azioni pericolose” della Marina del Regno Unito.

La Russia ha ripetutamente avvertito di ” atti provocatori ” da parte dei paesi dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) vicino ai suoi confini, e ha chiarito che darà una risposta forte a tali azioni da parte dell’Occidente.

Crimea, missili russi anti aerei

In un ulteriore avvertimento, la Russia ha avvertito di riservarsi di utilizzare armi nucleari di fronte ad un aggressione militare contro il suo territorio.

La Russia chiarisce che si riserva il diritto di usare armi nucleari in risposta a qualsiasi aggressione militare che mina la sua sicurezza nazionale o quella dei suoi alleati.

“La Russia si riserva il diritto di utilizzare armi nucleari solo in risposta all’uso di armi nucleari e altre armi di distruzione di massa contro di essa o contro i suoi alleati”, ha sottolineato questo mercoledì il capo di stato maggiore della Russia, Valery Gerasimov, aggiungendo che tale la risposta si applica anche contro le aggressioni in cui vengono utilizzate armi convenzionali.

Tuttavia, l’esercito russo di alto rango ha sostenuto che la politica di deterrenza nucleare del paese eurasiatico è di natura difensiva e che Mosca utilizzerà questo tipo di arma in condizioni limitate, già determinate dal presidente russo Vladimir Putin nel giugno 2020. .

Fonte: Hispan TV

Traduzione e sintesi: Luciano Lago