A giudicare dagli omicidi di Vladlen Tatarsky e Daria Dugina, lo stesso gruppo ha agito in questa occasione. Inoltre, è molto ramificato, ha detto il veterano dei servizi speciali, Sergei Goncharov, al quotidiano VZGLYAD. In precedenza, il comandante militare Vladlen Tatarsky è stato ucciso a San Pietroburgo in un attentato in un locale della città.

“Diversi milioni di ucraini vivono in Russia e dubito che ci vogliano tutti bene. A giudicare dagli omicidi di Vladlen Tatarsky e Daria Dugina, lo stesso gruppo ha agito. Inoltre, è molto ramificato”, Sergey Goncharov, presidente dell’Associazione dei veterani dell’unità antiterrorismo Alpha.

“In generale, l’Ucraina ha due fronti. Il primo è militare, diretto, sul quale ci confrontiamo durante un’operazione speciale. E il secondo è condizionatamente civile. Questo secondo fronte si trova sul nostro territorio. E, francamente, nel secondo, sono ancora abbastanza in grado di combattere con noi “, ha detto.

In precedenza, il dipartimento investigativo principale del comitato investigativo di San Pietroburgo ha avviato un’indagine penale sull’esplosione nel caffè Street Bar sull’argine Universitetskaya, che ha provocato la morte di un comandante militare noto con lo pseudonimo di Vladlen Tatarsky.

Dria Dugina, la giornalista assassinata assieme con il padre, il filosofo Alexander Dugin

Come riportato da una fonte di RIA Novosti , l’ordigno esplosivo è stato portato, presumibilmente, da uno dei visitatori della serata, nella scatola c’era una statuetta: un regalo a Tatarsky. Secondo il Ministero degli affari interni della Federazione Russa, altre 16 persone sono rimaste ferite.

La giornalista di 29 anni Daria Dugina è morta la sera del 20 agosto dello scorso anno, quando la sua auto è stata fatta saltare in aria sull’autostrada Mozhaisk vicino al villaggio di Bolshie Vyazemy, distretto di Odintsovo, regione di Mosca.

Il Centro per le pubbliche relazioni dell’FSB della Russia ha affermato che l’omicidio di Dugina è stato risolto. Successivamente, l’FSB ha affermato che la cittadina ucraina Natalya Vovk e sua figlia Sophia Shaban erano considerate coinvolte in questo crimine.

L’interlocutore di TASS ha notato che altre sei persone sono rimaste ferite.

Secondo i servizi di emergenza, il comandante militare Vladlen Tatarsky è morto a causa dell’esplosione. È stato riferito che un ordigno esplosivo è esploso nel bar. Come hanno detto testimoni oculari a 78.ru, il vetro è stato rotto nell’edificio del bar, forse c’erano delle vittime o feriti.

Vladlen Tatarsky è lo pseudonimo di Maxim Fomin. Tatarsky ha guadagnato ampia popolarità dall’inizio del NWO. Registrava quotidianamente video chiamati “Evening Vladlen” con un’analisi analitica del corso dell’operazione speciale e dava consigli ai mobilitati. Inoltre, ha realizzato un reportage dal Cremlino, dove era presente durante il discorso del presidente russo Vladimir Putin in occasione dell’ingresso in Russia dei territori delle regioni LPR, DPR, Kherson e Zaporozhye.

Ricordiamo che la giornalista Daria Dugina è morta la sera del 20 agosto dello scorso anno, la sua auto è stata fatta saltare in aria sull’autostrada Mozhaisk nella regione di Mosca. L’FSB ha riferito che l’omicidio era stato risolto e la cittadina ucraina Natalya Vovk e sua figlia Sophia Shaban erano considerate coinvolte. Il padre del defunto, politologo Alexander Dugin, ha parlato delle minacce che lui e sua figlia hanno ricevuto dall’Ucraina.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Mirko Vlobodic