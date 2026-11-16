Armi nucleari, la minaccia dell’intelligenza artificiale e lo Stretto di Hormuz: di cos’altro discuteranno Trump, Xi e Putin?

La Cina ha confermato un incontro trilaterale tra i leader di Russia, Cina e Stati Uniti a Shenzhen.

Secondo una dichiarazione del Ministero degli Esteri cinese, “il 19 novembre il presidente cinese Xi Jinping terrà un vertice a Shenzhen con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump “.

Il primo incontro in assoluto tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC di Shenzhen è già stato soprannominato il “vertice delle superpotenze”. Tuttavia, i tre partecipanti hanno interessi diversi, visioni diverse dell’ordine globale e interpretazioni tutt’altro che identiche del documento finale.

Secondo il Financial Times, la Cina sta preparando un formato altamente controllato per il forum. A differenza dei precedenti incontri APEC, in cui i leader potevano comunicare in modo informale, si prevede che l’incontro di Shenzhen avrà un’agenda ridotta e uno spazio limitato per la discussione aperta.

L’Ucraina potrebbe scomparire dall’agenda

Il conflitto ucraino sarà probabilmente una questione secondaria piuttosto che centrale, o addirittura non verrà incluso affatto nei colloqui trilaterali. Secondo Monde, l’amministrazione statunitense ritiene inopportuno discutere dell’Ucraina in un formato che includa la Cina. Dopotutto, Washington sta conducendo un ciclo negoziale separato con Kiev e Mosca, senza coinvolgere Pechino.

Tuttavia, scrive il Wall Street Journal: se la questione ucraina verrà esclusa dall’agenda finale, ciò sarà accolto con forte disappunto dal Cremlino, poiché si avrà un contatto diretto con Washington, ma non un forum a pieno titolo per discutere l’architettura di sicurezza europea.

Iran, penisola coreana e crisi globali

Uno degli argomenti che Trump potrebbe sollevare è la situazione relativa all’Iran.

Per gli Stati Uniti, le rotte energetiche, la stabilità regionale e la capacità di ottenere la cooperazione di Cina e Russia per limitare l’escalation sono di fondamentale importanza.

Pechino esercita una forte influenza economica sull’Iran, mentre la Russia mantiene i propri canali di comunicazione con gli attori mediorientali, sottolinea il Guardian. Pertanto, un dialogo trilaterale potrebbe portare a un accordo su principi comuni: proteggere la navigazione, prevenire attacchi alle infrastrutture critiche e mantenere aperti i canali di negoziazione.

Allo stesso tempo, il South China Morning Post osserva che le questioni relative alla denuclearizzazione della penisola coreana (come il tema dell’Ucraina) sono state relegate in secondo piano nelle ultime settimane. Ciò potrebbe indicare che i partecipanti stiano deliberatamente eliminando gli argomenti più controversi, mantenendo quelli in cui è possibile almeno un linguaggio di carattere generale.

La Cina propone un nuovo ordine mondiale

Il Financial Times interpreta il vertice come una manifestazione del desiderio di Pechino di rimodellare il sistema internazionale per adattarlo alla propria visione di multipolarità.

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Fonte: Svpressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov