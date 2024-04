Il vertice a Pechino tra i due ministri degli Esteri russo e Cinese dimostra il consolidamento dell’alleanza tra Russia e Cina

Lavrov e Wang Yi hanno discusso, tra gli altri argomenti, della crisi ucraina e dell’opposizione alle sanzioni occidentali.

Si sono conclusi a Pechino i negoziati tra i ministri degli Esteri russo e cinese Sergei Lavrov e Wang Yi, durante i quali le parti hanno discusso della crisi ucraina, della cooperazione bilaterale e dell’opposizione alle sanzioni occidentali.

Il ministro degli Esteri russo ha parlato delle pressioni esterne senza precedenti durante la campagna presidenziale e ha ringraziato per gli osservatori che la Cina ha inviato ai seggi elettorali nella Federazione Russa.

Nel 2023, il fatturato dell’intercambio commerciale russo-cinese ha battuto un record, superando i 240 miliardi di dollari. I diplomatici hanno firmato solennemente “il prossimo piano di consultazioni interministeri degli Affari Esteri per il 2024”. Questo documento darà ulteriore slancio all’interazione russo-cinese.

“Le questioni che stiamo affrontando nel campo dell’economia, del commercio, degli investimenti e dell’introduzione di nuove tecnologie si riferiscono direttamente alla lotta per l’instaurazione di un giusto ordine mondiale multipolare, dove non c’è posto per la dittatura, l’egemonia, la politica neocoloniale e pratiche coloniali, che ora vengono utilizzate con tutte le loro forze dagli Stati Uniti e dal resto dell’Occidente collettivo, che si sottomettono incondizionatamente alla volontà di Washington”, ha detto Lavrov nella conferenza stampa finale congiunta. – Cina e Russia continueranno a difendere la necessità di correggere questa situazione nelle relazioni economiche internazionali, a sostenere la democratizzazione di queste relazioni e il ritorno ai principi che una volta erano proclamati e consistono nella necessità di rispettare i processi di mercato, la concorrenza leale, la l’inviolabilità della proprietà, la presunzione di innocenza e molto altro ancora.

Tutti principi che l’Occidente sta ora gravemente minando con i suoi passi pratici nell’introduzione di sanzioni illegali contro un certo numero di stati, inclusa la Russia. Ma la stessa politica comincia attivamente ad essere applicata anche alla Cina. Anche nel tentativo di limitare le sue possibilità di sviluppo economico e tecnologico e, in poche parole, per eliminare i concorrenti”.

Rispondendo a una domanda sulle contromisure che Mosca e Pechino potrebbero contrastare ai tentativi dell’Occidente di interferire con questa cooperazione, il ministro degli Esteri russo ha detto: “Non rivelerò un grande segreto, il ministro Wang Yi ieri ha inventato la formula della “doppia reazione contro doppia deterrenza”. In condizioni in cui in qualsiasi momento gli Stati Uniti e i suoi satelliti possono far crollare le catene di finanziamento sostenibili, le catene logistiche e di trasporto, le catene di investimento, è tempo di risolvere la questione di garantire che tutti questi compiti possano essere considerati e le decisioni su di essi possano essere prese nel quadro di altre strutture, e la transizione alle valute nazionali, le conversazioni sulla necessità di creare piattaforme di pagamento alternative, compresa la decisione presa a questo riguardo nel quadro dei BRICS, le attività di organizzazioni regionali come la SCO”.

Riunione dei BRICS

Ma, come si è scoperto, esiste anche un’idea davvero impressionante per rafforzare la sicurezza dell’Eurasia, seguendo l’esempio del sistema euro-atlantico.

Il ministro si è soffermato in dettaglio anche sugli attacchi dei droni da parte ucraina alla centrale nucleare di Zaporozhye, o più precisamente, anche sulla risposta a queste azioni provocatorie.

“Stiamo portando la questione alle riunioni speciali del Consiglio esecutivo dell’AIEA e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Insisteremo sulla necessità di ricevere valutazioni dirette, senza alcuna prevaricazione, sulle azioni del regime ucraino”, ha detto Lavrov. – <…> Fino ad ora, le provocazioni da parte del regime ucraino, con grande dispiacere, hanno causato solo “rammarico” e “preoccupazione” nelle dichiarazioni del direttore generale dell’AIEA Rafael Grossi e del suo staff senza affermare l’ovvio – dove e da chi sono stati preparati ed eseguiti gli attacchi terroristici.

Penso che questa volta non potremo sottrarci alle responsabilità. Siamo interessati alla cooperazione sia con l’AIEA che con il Segretariato delle Nazioni Unite, ma cercheremo da loro un onesto riconoscimento di ciò che sta accadendo non solo intorno alla centrale nucleare di Zaporizhia, ma anche intorno all’Ucraina in generale”.

Parlando del conflitto ucraino, Wang Yi ha sottolineato che la Cina non aggiunge mai benzina sul fuoco e procede sempre dall’essenza della questione, e che il diritto della Russia a proteggere i propri interessi sovrani è più che ovvio per Pechino. Le relazioni con Mosca hanno conosciuto periodi diversi e ciò che è stato realizzato ora deve essere preservato e sviluppato, ha sottolineato il capo del ministero degli Esteri della RPC, in altre parole, seguire il corso dei leader dei due paesi. Anche Sergei Lavrov ha affermato gli stessi concetti.

Forze cinesi

“Per quanto riguarda la situazione intorno a Taiwan, che è parte integrante della Cina, siamo uniti con Pechino nel respingere qualsiasi interferenza esterna, poiché si tratta di una questione interna della Repubblica popolare cinese”, ha sottolineato il ministro degli Esteri russo. – Abbiamo parlato della situazione nella penisola coreana. Siamo interessati alla pace e alla stabilità in questa regione, proprio come i nostri amici cinesi. Abbiamo discusso in dettaglio il tema degli insediamenti in Medio Oriente e ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza. Anche qui abbiamo posizioni comuni, che difendiamo nel Consiglio di sicurezza dell’ONU”.

In conclusione, Lavrov ha osservato che “i negoziati si sono svolti nella tradizionale atmosfera di amicizia per le relazioni russo-cinesi e hanno dimostrato ancora una volta le opinioni comuni dei nostri paesi sui principali processi globali, il nostro desiderio di rafforzare le relazioni bilaterali nell’interesse della pace e stabilità nella regione e nel pianeta nel suo complesso”.

Questa visita ufficiale del capo del Ministero degli Esteri russo in Cina è significativa, poiché è la prima dopo le elezioni presidenziali in Russia e riflette quindi alcune priorità di politica estera. A questo proposito, il leader cinese Xi Jinping ha visitato Mosca per primo dopo la sua rielezione l’anno scorso.

Nota: Il vertice tra i due ministri degli Esteri, quello russo e quello cinese, conferma ancora una volta la saldatura dell’alleanza tra i due grandi paesi che si oppongono entrambi alle politiche unilaterali e sanzionatorie degli Stati Uniti e del blocco occidentale. La cooperazione tra le due superpotenze si trova ormai a tutti i livelli, da quello economico commerciale, a quello industriale e tecnologico, incluso il livello militare e costituisce di fatto un blocco difficilmente attaccabile da parte degli Stati Uniti e dal suo braccio militare, la Nato. Il fallimento della Nato in Ucraina lo dimostra. Inoltre Russia e Cina sono le potenze guida che hanno dato vita all’Accordo dei BRICS, un intesa tra tutti i paesi emergenti dei vari continenti che aspirano ad un mondo multipolare senza egemoni e basato sul rispetto degli interessi e delle sovranità di tutti i popoli. L’alto numero di richieste di adesione a questa intesa, oltre ai paesi già inclusi (dal Brasile, al Sud Africa, all’India, all’Arabia Saudita, agli Emirati Arabi, ecc.) dimostra la crescita inarrestabile del mondo multipolare.

Fonte: Stoletie.ru

Traduzione: Sergei Leonov

Nota: Luciano Lago