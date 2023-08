9 commenti su “Il vero obiettivo degli Stati Uniti chiarito da Jeffrey Sachs

Parla l’economista americano Jeffrey Sachs (*): Gli Stati Uniti non cercano la stabilità, cercano il dominio. E questo, secondo me, non è solo immorale, ma anche del tutto irrealizzabile. Perché gli Stati Uniti sono una delle tante superpotenze al mondo, e ce ne sono molte altre al mondo. Ma gli Stati Uniti sembrano determinati ad avere la meglio su di loro.

Non avrà successo, ma porterà a spargimenti di sangue, massicci spargimenti di sangue. Questo è sempre il caso in luoghi intrappolati tra le lotte delle superpotenze. E l’Ucraina è una vittima.



Era la vittima, convinta a fare la sua parte con la promessa degli Stati Uniti che insieme avrebbero sconfitto la Russia.

Naturalmente, alla fine, la Russia non viene sconfitta e l’Ucraina viene ridotta in rovina. E questa, sfortunatamente, è una tendenza americana. Una tendenza concretizzatasi in altre situazioni analoghe, dal Vietnam all’Afghanistan.

*Jeffrey Sachs direttore of The Earth Institute at Columbia University, …

Dal 2001 al 2018, Sachs è stato consigliere speciale dei segretari generali delle Nazioni Unite Kofi Annan (2001-7), Ban Ki-moon (2008-16) e António Guterres (2017-18).

Sachs è autore e curatore di numerosi libri, tra cui tre bestseller del New York Times: The End of Poverty (2005), Common Wealth: Economics for a Crowded Planet (2008) e The Price of Civilization (2011).

Fonte: Telegram

Traduzione: Luciano Lago