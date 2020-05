Il Venezuela frustra un tentativo di “invasione marittima” dei paramilitari Colombiani sostenuti dalla CIA

da Redazione

Il ministro dell’Interno e della giustizia del Venezuela, Néstor Reverol, ha affermato che il suo paese ha contrastato un tentativo di “invasione marittima” della Colombia.

Nelle dichiarazioni presentate questa domenica, Reverol ha sottolineato che i “terroristi” hanno tentato di effettuare questa invasione a bordo di diversi motoscafi al largo della costa della costa prospicente a La Guaira, nel nord della nazione caraibica.

” Un gruppo di mercenari terroristi provenienti dalla Colombia ha cercato di compiere un’infiltarzione via mare, con l’obiettivo di commettere atti terroristici nel paese, perpetrare omicidi contro i leader del governo rivoluzionario e aumentare la spirale di violenza (…) e con questa nel tentativo di sobillare un nuovo tentativo di colpo di stato ”, ha spiegato.

Come confermato dal titolo del rapporto venezuelano, molti dei “terroristi” sono stati uccisi e gli altri sono stati catturati nelle prime ore del 3 maggio, oltre ad un arsenale di fucili d’assalto e altre armi sequestrate.

Reverol ha indicato che l’operazione porterà probabilmente ad altri arresti. ” Sembra che i frustrati processi dell’ imperialismo USA per rovesciare il governo legittimamente costituito, diretto dal presidente Nicolás Maduro, abbiano trascinato questi gruppi paramiltari per tentare azioni eccessive “, ha affermato.

Roman Camacho

✔

@RCamachoVzla

Ministro de Interior y Justicia, Nestor Reverol, anunció en una rueda de prensa que frustraron la madrugada #3Mayo “una invasión vía marítima”. Habló de mercenarios terroristas que intentaban ingresar con lanchas rápidas por las costas de La Guaira. (Video @galvis60)

Video incorporato

Il 30 aprile 2019, il Venezuela aveva subito un tentativo di colpo di stato guidato dal leader dell’opposizione Juan Guaidó, con il sostegno degli Stati Uniti. e paesi regionali, come la Colombia e il Brasile, tra gli altri, per porre fine al legittimo governo di Maduro.

Maduro definisce il tentativo di colpo di stato del 2019 uno spettacolo tragico-comico

L’incursione segnalata dal governo del Venezuela arriva dopo che le autorità spagnole hanno catturato una nave con quattro tonnellate di cocaina nelle acque colombiane il 27 aprile. Quindi gli Stati Uniti hanno sostenuto giovedì che l’imbarcazione, con la bandiera togolese, avrebbe salpato dalla costa del Venezuela.

” Vogliono squalificare la nostra amata patria Venezuela e il suo governo come uno stato narco-stato, uno stato fuorilegge, creando così un pretesto prestabilito per promuovere l’intervento in Venezuela, creando falsi positivi ” (fatti di false flags), Reverol ha respinto sabato nelle dichiarazioni trasmesse. dal canale statale Venezolana de Televisión ( VTV ).

Il Venezuela definisce “false” le accuse statunitensi di traffico di droga.

Il ministro venezuelano ha affermato che gli Stati Uniti, ricorrendo a questo tipo di accuse, cerca di installare un’operazione militare nei Caraibi e ha sottolineato che oltre l’84% dei carichi di droga prodotte in Colombia attraversa l’Oceano Pacifico e, nel frattempo, Washington sembra guardare dall’altra parte.

Militari delle FANB alla frontiera con Colombia

Sequera: il pretesto statunitense del traffico di droga per invadere il Venezuela, una falsa accusa. Non potendo ricorrere alle “armi di distruzione di massa” si sono inventati un altro tipo di falsa motivazione per dirigere una aggressione contro il nostro paese.

Terroristi del gruppo Los Rastrojos uccisi dalle FANB

Nota:

Dopo i ripetuti insucessi dei tentativi fatti da Washington di ottenere un cambio di regime a Caracas e portare al governo il loro “fantoccio”, Juan Guaidò, autoproclamaosi presidente, l’Amministrazione Trump ricorre al consueto metodo di armare e sponsorizzare gruppi terroristi da infiltrare nel territorio venezuelano per attuare piani di attentati, sabotaggio e sobillazione di disordini all’interno del paese.

Nei giorni scorsi sono stati individuati ed annientati alcuni commandos del gruppo “Los Rostrojos” , un gruppo paramilitare narcos che risulta collegato anche allo stesso Guaidò, mentre tentavano di infiltrarsi sul confine tra Venezuela e Colombia, nello stato Tachira. Adesso si ricorre all’assalto dal mare nel tentativo di attuare una invasione del tipo di quella tentata a suo tempo a Cuba, nella Baia dei Porci. Non sembra però che questi tenttivi abbiano possibilità di successo. Le Forze Armate del Venezuela (FANB) vigilano e appoggiano il governo rispetto ai tentativi di colpo di stato.

Fonti Hispan Tv Telesur

https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/465143/colombia-tension-caracas

Traduzione e nota: Luciano Lago