Il Venezuela è sulla buona strada per rendere obsoleto il colonialismo

di Nino Pagliccia

Il 29 giugno l’Unione Europea (UE) ha lanciato nuove sanzioni personali contro 11 cittadini venezuelani. Immediatamente il presidente Nicolas Maduro ha risposto ordinando l’espulsione dell’ambasciatore dell’UE nel paese.

Il capo della politica estera dell’UE Josep Borrell ha avvertito che Bruxelles si sarebbe vendicata contro Caracas per la sua decisione e aveva annunciato che avrebbe richiamato l’ambasciatore del governo Venezuelano presso le istituzioni europee. Non è mai successo.

Invece è avvenuto che, successivamente, Josep Borrell ha invitato il Venezuela a invertire la sua decisione. Il 1 ° luglio il governo venezuelano ha deciso di annullare la sua decisione di espellere il capo della missione dell’UE a Caracas, questo a seguito di una conversazione telefonica tra il Venezuela, in persona del ministro degli Esteri Jorge Arreaza e l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, emettendo un comunicato congiunto .(Nella foto in alto la delegata della UE, Isabel B. Pedrosa accompagnata in aeroporto a Caracas per l’espulsione).

Questa sequenza di eventi dà una vittoria diplomatica al governo Maduro. Potrebbe essere la vittoria di un paese recente vittima di bullismo nel cortile di casa degli Stati Uniti che si alza dopo ogni colpo ricevuto dal bullo. Gli attacchi non avrebbero mai dovuto aver luogo all’inizio, ma gli applausi sono per il coraggio e la resistenza dimostrati.

Il mondo geopolitico non è un cortile di una scuola e la banda mondiale di bulli che colpisce lo fa con con pugni molto più mortali che i pugni di un bullo di periferia.

A detta di tutti, il Venezuela è stato apertamente attaccato già dal 2014 dalla guerra ibrida statunitense a corto di un’invasione militare. Altri governi hanno partecipato e sono stati complici di buon grado, imponendo la propria quota di minacce e misure coercitive (sanzioni) contro il governo Maduro.

Proteste antiamericane a Caracas

L’ultima serie di “sanzioni” imposte da Bruxelles a 11 venezuelani ha un’ulteriore peculiarità – alcuni potrebbero dire contraddizione – nel fatto di prendere di mira individui che non sono allineati a Maduro o al suo partito socialista al governo (Partido Socialista Unido de Venezuela-Venezuela-PSUV). Ad esempio, Luis Parra è stato eletto presidente dell’Assemblea nazionale (AN) lo scorso gennaio dopo essere stato espulso dal partito Justice First (Primero Justicia) guidato dal “presidente ad interim” nominato da sé Juan Guaidó . Un primo vicepresidente, Franklyn Duarte, è stato eletto per il partito Social Christian COPEI. E anche Jose Gregorio Noriega, un secondo vicepresidente, è stato espulso dal primo partito della giustizia ed è in opposizione al partito al potere.

Quello che queste persone hanno in comune è la volontà di dialogare e impegnarsi nella partecipazione democratica alla vita politica del Venezuela senza interferenze straniere. Per questo sono accusati di essere ” allineati a Maduro” perché il presidente Nicolas Maduro ha esattamente lo stesso obiettivo. Questa è la vera ragione per cui hanno bisogno di essere puniti dall’UE, in quanto precedentemente puniti da Washington per le loro “azioni che minano la democrazia”.

Tuttavia, il Consiglio dell’Unione europea, pur riconoscendo Juan Guaidó, ha pubblicato il seguente comunicato stampa :

“Il Consiglio oggi [29 giugno] ha aggiunto 11 importanti funzionari venezuelani all’elenco di quelli soggetti a misure restrittive, a causa del loro ruolo in atti e decisioni che minano la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela.” Da notare è lo stesso linguaggio usato dalle “sanzioni” statunitensi.

Mercenari filo USA catturati dalle forze venezolane (FANB) dopo il tentativo fallito di sbarco sulle coste del Venezuela ,fra loro due cittadini USA (ex US. special forces)

Contraddire ulteriormente l’argomento di un governo Maduro “non democratico” e “dittatoriale” è il fatto che è il gruppo politico monolitico guidato da Juan Guaidó, che non sembra avere una grande rappresentazione di diverse posizioni ideologiche. Coloro che non sottoscrivono il suo spietato obiettivo principale, quello di estromettere Maduro dalla presidenza con ogni mezzo (e favorire l’intervento USA nel paese) vengono espulsi sommariamente dal partito, come nel caso di Luis Parra e altri.

La reazione assertiva del presidente Maduro nel mettere fuori l’ambasciatore dell’UE era stata pienamente giustificata per almeno due ragioni.

Maggiore consapevolezza sull’indipendenza. La maggior parte dei venezuelani ha un profondo senso di anti-colonialismo basato sui suoi 209 anni di indipendenza con lunghi periodi oppressivi di essere considerto un “cortile di casa ” (el patio trasero) degli Stati Uniti. Uno dei lasciti di Chavismo è stato il risveglio di quel senso di autodeterminazione che è ora incorporato nella composizione culturale della maggior parte dei venezuelani.

Questo è in netto contrasto con il senso altrettanto radicato del colonialismo che pervade le politiche della maggior parte dei paesi europei. Maduro ha fatto questo punto molto esplicito quando ha protestato per l’interferenza dell’UE nella decisione interna del Venezuela sulla composizione del paese sul Consiglio Nazionale Elettorale (CNE). Maduro aveva detto : “Non fate più casino con il Venezuela. [State] lontani dal Venezuela, dall’Unione Europea, abbastanza dal tuo punto di vista colonialista! ” Il ministro degli Esteri Jorge Arreaza ha concordato un tweet ,

“[L’UE] con il suo patrimonio coloniale e la sua reminiscenza guidano i governi attraverso l’abisso di illegalità, aggressività e persecuzione del nostro popolo”.

Fuerza Armada Bolivariana (FANB)

Intolleranza a qualsiasi forma di interferenza di tipo neocoloniale.

Il secondo motivo legato al primo ha a che fare con l’intolleranza del Venezuela nei confronti di qualsiasi forma di interferenza negli affari interni del paese. Questo è forse il più grande divario politico tra l’amministrazione Maduro che si presenta come nazionalista e difensore della sovranità, e il gruppo Guaidó che non solo accoglie con favore l’intervento straniero, ma lo invita attivamente e ne è supportato finanziariamente.

Guaidò, il “presidente autoproclamato” dagli USA , in compagnia a dei guerriglieri narcos colombiani

Il Venezuela si attiene abbastanza pienamente al diritto internazionale, in particolare alla Carta delle Nazioni Unite. Nessuno può affermare che il Venezuela interviene negli affari interni di altri paesi. Tuttavia, gli Stati Uniti aggirano palesemente le leggi internazionali emettendo ordini esecutivi nazionali o atti di congresso che impongono il proprio “diritto” extraterritoriale auto-nominato su altre nazioni. Le numerose “sanzioni” statunitensi contro il Venezuela vengono applicate non solo alle entità statunitensi, ma extraterritorialmente contro entità non statunitensi spesso sottoposte a minacce.

Questa è una delle forme più dannose di interferenza a parte un’invasione militare. L’UE e il Canada non sono troppo indietro nel loro approccio alle interferenze.

Era altrettanto giustificato il fatto che il presidente Maduro avrebbe annullato la sua decisione.

Lo Chavismo e la sua rivoluzione bolivariana (al di là delle sue carenze e contraddizioni ) non hanno mai avuto l’intenzione di affrontare e respingere relazioni internazionali giuste, significative e rispettose. Il presidente Maduro ha dimostrato la sua determinazione a tale obiettivo e, a suo merito, ha costretto l’UE ad accettare tale decisione in questa occasione. Conclude il comune comunicato :

“Il Ministero del potere popolare per le relazioni estere della Repubblica Bolivariana del Venezuela e il Servizio di azione estera dell’Unione Europea … hanno concordato di promuovere contatti diplomatici tra le parti al più alto livello, nel quadro di una sincera cooperazione e rispetto per il diritto internazionale. ”

Forse i venezuelani dovrebbero divertirsi sul fatto che anche il presidente Maduro ha ottenuto un’importante vittoria diplomatica. Il blocco di paesi dell’UE, lo stesso che aveva riconosciuto Juan Guaido autoproclamato ” presidente ad interim” del Venezuela lo scorso gennaio 2019, oggi riconosce l’autorità del governo di Caracas.

Così avviene che, in questa recente tête-à-tête diplomatica, il Venezuela ha costretto Bruxelles ad ammettere implicitamente quale sia il governo legittimo del Venezuela e ad accettare di trattare con Caracas condizioni negoziali.

Non è chiaro se l’UE annullerà l’ultima serie di “sanzioni”. Ma questo non fermerà il processo bolivariano per resistere ai bulli del cortile ed a continuare il suo percorso per rendere obsoleto il colonialismo.

Le aspirazioni all’indipendenza dei popoli non si fermano davanti a ricatti e sanzioni.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago

