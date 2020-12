Il Venezuela denuncia le minacce di un piano militare di invasione che parte dalla Colombia previsto nei prossimi giorni.

da Redazione

Il presidente del Venezuela ha ordinato l’attuazione di un piano difensivo chiamato “Punto 3” per proteggere e rafforzare tutte le zone militari in Venezuela.

Il presidente , Nicolás Maduro, ha denunciato questo lunedì che sono in preparazione dalla Colombia attacchi contro le unità militari del paese nei prossimi giorni.

“Ci sono mercenari addestrati con il finanziamento di Iván Duque , con attacchi che sono in preparazione alla fine di quest’anno o nei giorni a venire, all’inizio del 2021”, ha precisato il presidente durante la cerimonia di saluto di fine anno con le forze armate nazionali bolivariane ( FANB).

Ciò premesso, Maduro ha ordinato l’attuazione “in 24 ore” di un piano denominato “Punto 3” per “la fortificazione e la protezione” degli spazi militari del Paese. “I tre cerchi saranno completati con la milizia bolivariana attorno alle unità militari e al popolo organizzato”, ha detto.

Militari delle FANB alla frontiera con Colombia

Il Capo dello Stato ha chiesto che “tutte le informazioni necessarie” siano collocate sui piani della Colombia e ha chiesto “mille occhi e mille orecchie per proteggere le unità militari, le caserme, le unità navali”.

Allo stesso modo, Maduro ha annunciato che le esercitazioni di “Scudo Bolivariano” per la difesa del Venezuela verranno svolte in qualsiasi momento. “E ‘una nuova modalità, non annunceremo più pubblicamente la data di queste esercitazioni , l’ordine delle operazioni sarà dato a livello segreto e mobiliteremo la nostra FANB, incluse le milizie e il persone in pieno sviluppo”.

Il presidente ha chiesto al Comando operativo strategico una proposta scritta per creare “anelli di fortificazione” a partire da gennaio. Allo stesso modo, ha incaricato la riparazione e la manutenzione di tutti i sistemi d’arma con il supporto di Russia, Cina, Bielorussia e Iran “ma con il sostegno nazionale”.

Fuerza Armada Bolivariana (FANB)

L’11 dicembre il Venezuela ha denunciato l’arresto di due sabotatori che intendevano “far esplodere e distruggere” la raffineria di El Palito con “potenti esplosivi”, sotto la presunta “protezione e sostegno” di Iván Duque.

Allo stesso modo, Maduro ha cambiato il suo seggio elettorale nelle ultime elezioni legislative del 6 dicembre, perché “fonti dell’intelligence colombiana” lo hanno informato che si stava preparando un attacco dalla Casa de Nariño per assassinarlo.

Nel mese di agosto 2018, le forze di sicurezza venezuelane avevano sventato un tentativo di assassinio durante una cerimonia presidenziale a Caracas, che Maduro ha riferito aveva avuto l’appoggio di Bogotá. Mesi dopo, il 3 maggio 2020, anche la Colombia è stata accusata di aver partecipato al fallito tentativo di incursione al largo di La Guaira, sulla costa centrale del Paese sudamericano. Un tenettivo fallito e respinto dalle forze di sicurezza e conclusosi con la cattura del gruppo di mercenari e l’uccisione di 2 di questi elementi. Nel gruppo vi erano anche cittadini di nazionalità statunitensi.



Nota: L’intelligence di Caracas aveva rivelato da tempo la presenza di campi di addestramento per mercenari istituiti in Colombia, sotto controllo della CIA, per tentare infiltrazioni in Venezuela attraverso la frontiera del Tachira, confinante con la Colombia.

Per tale motivo le difese militari erano state rafforzate e la Russia ha potenziato alcune difese antiaeree del paese ed i servizi di intelligence.

Fonte: Resumen Latinoamericano

Traduzione e nota: Luciano Lago