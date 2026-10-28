Il vecchio piano del “Secolo Americano” è ormai giunto al capolinea

di Luciano Lago

Sembra evidente che le prossime settimane saranno cruciali per l’assetto internazionale e per l’esito delle guerre in corso, a partire da quella in Ucraina e a finire con quella in Arabia Saudita.

Le elezioni che si stanno svolgendo in Israele e quelle che si svolgeranno negli USA determineranno chi sarà al timone di due paesi aggressori che operano per diffondere il caos e imporre il proprio dominio.

In Ucraina i lacchè dell’Impero se la stanno vedendo brutta con l’offensiva russa che minaccia di acquisire gli ultimi territori del Donbass, Kramatorsk e Sloviansk, che sono ormai circondate e sotto assedio. Facile che, una volta espugnate queste, lo stesso Zelensky sarà costretto ad accettare la pace sulla base delle richiesta russe, visto che anche Trump è favorevole e non aspetta altro per liberarsi del peso dell’Ucraina. Trump vuole dedicarsi al Medio Oriente ed all’Indo Pacifico, dove si deve arrivare prima o poi al confronto con la Cina. Gli europei con le loro manie guerrafondaie e russo fobiche dovranno allinearsi e ci sono già indizi di questa svolta. Le nazioni del nord (Finlandia e Norvegia hanno già iniziato a muoversi per loro conto).

Nello scacchiere Medio Orientale lo stato profondo e la potente lobby vogliono a tutti i costi una ripresa della guerra con l’Iran, “devono finire il lavoro” ha detto Netanyahu e Trump deve assecondare lui e i miliardari ebrei che guidano il gioco, la classe Epstein ricatta Trump che non può sottrarsi. Poi c’è la questione di Hormuz che continua ad essere bloccato sia dagli iraniani che dalla Marina USA ed anche là si deve trovare una soluzione.

Dall’altra parte c’è la questione dell’Arabia Saudita che aveva avuto la malagurata idea di riprendere la guerra con gli Houthi e sta subendo una cocente sconfitta. I sauditi a partire dal principe MbS, sono con l’acqua alla gola e bombardano anche i civili, anche Taiz è bombardata, e questo indica che gli Houthi la stanno prendendo/ “bonificando” dopo averla chiusa in sacca, prevedendo una ulteriore avanzata in territorio saudita. L’interruzione degli oleodotti saudita è un grosso smacco non solo per il regno dei Saud ma per tutto l’occidente.

Bin Salman con Putin

Il presidente Trump può soltanto maledire il momento in cui si è ficcato nella trappola della guerra all’Iran e non avrà altra scelta che ordinare una operazione di terra e bombardamenti massicci sulle installazioni militari e sulle infrastrutture energetiche. Tuttavia Trump non immagina neppure cosa sarà in grado di fare l’Iran che dispone del sistema missilistico più avanzato della regione ed è in grado di colpire tutti gli obiettivi americani nel Golfo e sabotare le reti di comunicazione che giacciono nei fondali.

Da qualsiasi parte si voglia esaminare la questione sarà un conflitto che getterà nel marasma le monarchie del Golfo e causerà enormi danni agli Stati Uniti ed a Israele. Dall’esito di queste guerre si potrà capire quali saranno i nuovi equilibri non solo nella regione ma a livello mondiale con nuovi attori emergenti e declino delle potenze dominanti. Il piano di dominio, concepito dagli strateghi americani e israeliani vari anni, fa sta ormai facendo acqua da tutte le parti. Il mondo è cambiato e non tutti ne sono consapevoli.