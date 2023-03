Il turno della Cina





Il sistema economico iperfinanziarizzato delle Americhe non può competere con il modello di investimento diretto dal governo cinese. Purtroppo, la crescita esplosiva della Cina sta spingendo una Washington disperata sempre più vicina alla guerra.

di MIKE WHITNEY

L’Ucraina è il primo focolaio di una grande lotta di potere tra Stati Uniti e Cina.

Dopo anni passati a spostare le proprie industrie in luoghi a basso salario in tutto il mondo, gli Stati Uniti si ritrovano a perdere costantemente quote di mercato a favore di una Cina in più rapida crescita e più intraprendente. Secondo la maggior parte delle stime, l’economia cinese supererà quella degli Stati Uniti entro il 2035 , a quel punto Pechino sarà in una posizione molto migliore per modellare le relazioni commerciali internazionali in modo da promuovere i propri interessi. Con la crescita arriva il potere, e questa regola si applicherà sicuramente anche alla Cina. La Cina è emersa come una potenza industriale che si trova proprio nell’epicentro della regione più popolosa e in più rapida crescita del mondo. È per questo motivo che gli Stati Uniti hanno avviato una serie di provocazioni nell’isola di Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale.

Gli Stati Uniti hanno abbandonato ogni speranza di prevalere sulla Cina attraverso la tradizionale concorrenza del libero mercato. Invece, gli Stati Uniti intendono coinvolgere militarmente la Cina nel disperato tentativo di drenare le sue risorse, ottenere un più ampio sostegno per sanzioni economiche e isolare la Cina dai suoi partner commerciali regionali . È un piano rischioso e dirompente che potrebbe ritorcersi contro in modo spettacolare, ma Washington sta andando avanti a prescindere. I mandarini della politica estera statunitense e i loro alleati globalisti non accetteranno un risultato in cui la Cina sia l’economia più grande e potente del mondo.

Quanto segue è tratto da un articolo di China Macro Economy:

“Sebbene il ritmo della crescita economica della Cina sia rallentato negli ultimi anni, sembra sulla buona strada per porre fine alla lunga corsa degli Stati Uniti come la più grande economia del mondo intorno al 2035 , secondo l’ultima proiezione degli economisti di Goldman Sachs.

La nuova stima è in ritardo di 10 anni rispetto a quanto previsto dalla banca d’investimento nel 2011. Ma gli economisti Kevin Daly e Tadas Gedminas hanno affermato che la crescita potenziale in Cina rimane ancora significativamente più alta che negli Stati Uniti.

“La Cina ha già colmato la maggior parte del divario con il PIL degli Stati Uniti “, hanno affermato in un rapporto pubblicato martedì, aggiungendo che il prodotto interno lordo della Cina è aumentato dal 12% di quello degli Stati Uniti nel 2000 a poco meno dell’80%.

La crescita economica annuale della Cina sarà di circa il 4% dal 2024 al 2029, rispetto all’1,9% negli Stati Uniti, secondo il rapporto, che prevede come sarà l’economia globale fino al 2075….

L’eccezionale forza del dollaro USA negli ultimi 10 anni è un’altra ragione per la revisione di 10 anni in cui l’economia cinese diventerà la numero 1, ha aggiunto Daly … più terreno per la Cina per superare gli Stati Uniti, secondo il rapporto.

Il rapporto prevedeva inoltre che il peso del PIL globale si sposterà maggiormente verso l’Asia nei prossimi 30 anni e che le cinque maggiori economie mondiali nel 2050 saranno Cina, Stati Uniti, India, Indonesia e Germania. (” Il PIL della Cina supererà gli Stati Uniti intorno al 2035, anni più tardi di quanto previsto in precedenza, prevede Goldman Sachs” , China Macro Economy)

Naturalmente, la finanziarizzazione dell’economia statunitense ha avuto un forte impatto sulle prospettive future dell’America. L’ascesa di Wall Street ha portato a una miriade di truffe che sfruttano il debito che hanno arricchito una manciata di ricchi banchieri mentre deviavano trilioni di capitale verso attività improduttive. Allo stesso tempo, l’assenza di una politica industriale coerente ha innescato la fuga di decine di migliaia di imprese e fabbriche che si sono trasferite in paesi che offrono un’offerta infinita di manodopera a basso salario. Il problema, ovviamente, è che i crescenti errori politici alla fine portano a un calo della produttività che consente ad altri paesi più ambiziosi di colmare il vuoto. In breve,il miracolo cinese è in gran parte attribuibile alla finanziarizzazione e alle miopi politiche che hanno permesso alle multinazionali statunitensi di spostare le loro industrie altrove piuttosto che fornire loro incentivi per rimanere in America . In conclusione: l’economia cinese sta superando quella degli Stati Uniti e non c’è niente di meno che una guerra nucleare che possa invertire questa situazione.

Nelle ultime settimane, c’è stato un costante aumento della copertura negativa della Cina nei media insieme ai prevedibili attacchi al presidente Xi Jinping. Gli americani (e non solo loro) hanno già visto questo spettacolo molte volte e dovrebbero avere una chiara comprensione di cosa significhi. La demonizzazione dei leader stranieri è sempre il primo passo verso la guerra. I media hanno guidato l’accusa contro Saddam, Gheddafi, Milosevic, Putin e innumerevoli altri. Ora il Jinping cinese è nel mirino imperiale. I nomi cambiano, ma il processo rimane lo stesso. Già, le provocazioni, le sanzioni e le calunnie hanno cominciato ad accumularsi anche mentre gli americani sottoposti al lavaggio del cervello sono guidati per il naso verso un altro sanguinoso conflitto”.

L’articolo prosegue esaminando le conseguenze catastrofiche che deriverebbero da un conflitto fra le due superpotenze e quanto questo inciderebbe sulla economia globale con effetti disastrosi sulla stessa economia USA (interdipendente da quella cinese) e su quella dei paesi europei.

(……………………………..)

Conclusione

L’amministrazione Biden è impegnata a contenere la Cina nel tentativo di mantenere il suo predominio nell’ordine globale. Ma Washington non ha un grande piano infrastrutturale da molti trilioni di dollari che serva da sostituto del progetto Belt and Road cinese. In effetti, Washington non ha alcuna visione per il futuro. Ciò che Washington offre è un altro secolo di sanzioni, cambio di regime e guerra. Sarebbe molto meglio per il mondo se alla Cina fosse permesso di andare avanti con il suo imponente progetto di integrazione globale senza la minaccia dell’intervento, dell’ingerenza o della violenza degli Stati Uniti. Sfortunatamente, il team di Biden ha altre cose in mente.

Fonte: unz.com/mwhitney/chinas-turn/

Traduzione e sintesi: Luciano Lago