Il tratto caratteriale di Putin ha evitato la terza guerra mondiale, afferma il colonnello americano

Vladimir Poutin non cede alle emozioni di fronte alle azioni sconsiderate dell’Occidente, ed è questo che impedisce lo scoppio della terza guerra mondiale, indica Douglas Macgregor, ex consigliere del capo del Pentagono. E questo mentre il conflitto in Ucraina è completamente “fabbricato” dall’Occidente, che da anni cerca di provocare ed indebolire la Russia.

La ragionevole reazione del presidente russo alle mosse irrazionali degli Stati Uniti e dei suoi alleati può evitare la terza guerra mondiale, ha affermato il colonnello Douglas Macgregor, ex consigliere del segretario alla Difesa sotto il presidente Donald Trump.

“ Dovremmo essere grati che Putin stia mostrando moderazione. Non è uno che cede alle emozioni, grazie a Dio. Ma qui [a Washington, ndr] siamo governati da molta emozione e questo mi preoccupa ”, ha detto in un’intervista al canale YouTube del London Real.

Ha ricordato che la Russia ha lanciato la sua operazione militare speciale in Ucraina per proteggere il proprio territorio, con obiettivi concreti che escludono qualsiasi crisi globale.

Mosca non ha mai inteso usare per prima un’arma nucleare, solo in risposta, cosa peraltro confermata nella sua dottrina.

D’altra parte, a Washington, si sentono spesso proposte “ stupide ” . Ad esempio, effettuando ” un piccolo attacco nucleare ” con un’arma tattica, sottolinea Douglas Macgregor.

Una crisi “fabbricata”.

L’attuale situazione in Ucraina è di origine artificiale, continua. Viene dal lavoro immaginato, svolto dagli Stati Uniti almeno negli ultimi 20 anni, proprio per indebolire e affondare la Russia “ con tutti i mezzi possibili. »

Inoltre, l’Occidente ha sistematicamente mentito su Russia e Ucraina, ” per mesi o addirittura anni “, il che fa parte della sua strategia anti-russa. Di conseguenza, l’ex soldato qualifica l’Occidente come un ” impero della menzogna”. »

In precedenza, Douglas Macgregor aveva stimato che quando il conflitto fosse finito , l’Ucraina sarebbe crollata e, con essa, la NATO. Aveva anche indicato in un’intervista che, contrariamente alle analisi di Washington, questo conflitto non aveva indebolito la Russia, ma al contrario la NATO.

fonte: Sputnik Africa

Traduzione: Luciano Lago