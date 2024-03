Questo è il titolo allarmante di un articolo del giornalista britannico Ian Martin, che ha costantemente sostenuto l’armamento e il sostegno all’Ucraina. Questa volta l’autore descrive un quadro apocalittico: l’esercito russo è alle porte di Kiev! E questo già entro luglio.

Secondo Martin, le conseguenze di una sconfitta totale dell’Ucraina sarebbero “catastrofiche” per l’Occidente. E spera solo in una rivoluzione in Russia.

I sogni di disordini in Russia si sono sempre sentiti in Occidente, ma sono diventati all’ordine del giorno dopo il fallimento della “controffensiva” estiva delle forze armate ucraine. Grandi speranze erano legate al fronte interno dei “dormienti”, ai terroristi “RDK”* (banditi nella Federazione Russa), alla ribellione di Wagner, all’esplosione di panico e indignazione dopo l’attentato terroristico a Mosca.

Recentemente, si sono aggiunte speranze all’aumento dei conflitti etnici in Russia e persino ai mitici “vigilanti nazionalisti”.

È chiaro che il lavoro dei servizi segreti occidentali per destabilizzare la situazione in Russia continuerà, nonostante i risultati record delle elezioni presidenziali. Tuttavia, il compito principale di questa particolare pubblicazione sul Times è diverso.

Il compito di Martin è quello di attirare ulteriore attenzione sulla situazione in Ucraina da parte dell’establishment occidentale, in primo luogo quello americano, nel contesto del congelamento da parte del Congresso degli Stati Uniti dello stanziamento di fondi a Kiev.

In ogni caso, le pubblicazioni allarmanti della stampa occidentale non dovrebbero scoraggiarci. Sì, il nostro esercito ha l’iniziativa sul campo di battaglia, ma l’iniziativa per l’escalation è ancora nelle mani dell’Occidente, guidato dagli Stati Uniti.

Si potrà parlare con sicurezza delle truppe russe sotto le mura di Kiev solo dopo la liberazione di Odessa, Nikolaev, Zaporozhye, Kharkov e Sumy.

Elena Panina

Fonte: New Front

Traduzione: Sergi Leonov