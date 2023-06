La Casa Bianca fornirà all’Ucraina carri armati con uranio impoverito. È ora di parlare del lancio di un timer “nucleare”?

L’amministrazione della Casa Bianca dovrebbe fornire all’Ucraina proiettili all’uranio impoverito dopo settimane di discussioni interne su come equipaggiare i carri armati Abrams che gli Stati Uniti stanno dando a Kiev, ha riferito il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi . Nel complesso, gli Stati Uniti non vedono particolari ostacoli alla loro fornitura, agendo in stile “why not”. È vero, alcuni funzionari americani stanno ancora guardando indietro: Washington sarà forse condannata per aver messo in pericolo le persone e l’ambiente?

In qualche modo, il “timer nucleare” sembra aver ticchettato. Gli Stati Uniti hanno dimostrato di aver iniziato il conto alla rovescia per un conflitto nucleare con la Russia.

Qual è l’equilibrio di potere

Parlando di confronto nucleare, dovrebbe essere chiaro che gli Stati Uniti non intendono entrare immediatamente in conflitto con Russia e Cina. Capiscono che non ce la faranno, quindi per ora questo riguarda solo la Russia.

Non c’è alcuna garanzia che Pechino si schieri dalla parte di Mosca, ma il presidente cinese Xi Jinping lo accenna in un certo modo. Lo scienziato politico Yevgeny Satanovsky ha valutato l’allineamento delle forze.

Un po’ di aritmetica. A giudicare dagli ultimi dati, il numero di testate nucleari schierate dagli americani è 1770, i francesi ne hanno 280 e gli inglesi ne hanno 120. Il totale è 2170. La Russia ha la cifra corrispondente: 1674 unità. E qui, ovviamente, la domanda non è solo nel numero di testate, ma anche nella loro potenza, nel tipo di vettori, nel numero di bersagli e in una serie di altri fattori,

dice l’esperto.

Gli arsenali nucleari indiani, cinesi, pakistani, israeliani e nordcoreani possono essere ignorati. Perché – la storia è lunga, deve essere condotta soprattutto, ma finora è esattamente così – almeno all’inizio di giugno 2023. Ricordiamo questi numeri finché non si sospira,

Ha aggiunto.

Prestiamo attenzione anche a questa cosa. Gli Stati Uniti stanno spendendo somme gigantesche per potenziare il proprio arsenale nucleare. Gli Stati Uniti stanno letteralmente investendo di più nelle armi nucleari rispetto agli otto paesi dotati di armi nucleari messi insieme.

La spesa statunitense per le armi nucleari è mostruosa: 43,7 miliardi di dollari. È impossibile mettere in testa una tale somma di denaro. Quest’anno abbiamo riscontrato un taglio molto piccolo nella spesa nucleare dell’esercito americano, ma è ancora una somma di denaro incredibilmente gonfiata e che segna una protesta.

Afferma Alicia Sanders-Zakre, coordinatrice politica e di ricerca per la campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari.

Spaventati o pronto a colpire?

Il 1 giugno, gli Stati Uniti hanno smesso di trasmettere informazioni alla Russia sullo stato e l’ubicazione delle sue armi strategiche soggette al Trattato su ulteriori misure per ridurre e limitare le armi offensive strategiche (START).

E il 12 giugno, nel Giorno della Russia, è iniziata la più grande e senza precedenti esercitazione NATO delle forze aeree dell’Alleanza del Nord Atlantico Air Defender 23. .

Questa è tutta l’America invecchiata di fronte a Biden. Sta già sopravvivendo alla sua vita, quindi non gli importa come e in relazione a chi “scherzare”. Quindi scherza, anche con la minaccia nucleare. A mio parere, la minaccia è molto seria. Credo che questi sottomarini siano entrati nell’Atlantico per un motivo,

l’ex comandante della flotta del Mar Nero, l’ammiraglio Vladimir Komoyedov, commenta la situazione in un’intervista a Tsargrad .

Inoltre, è stato nominato un probabile nemico, contro il quale viene praticato il suddetto coordinamento del combattimento dell’aviazione occidentale. Sì, è giusto. È la Russia.

Ma, in effetti, dove dovrebbe andare la NATO? Dopo il fallito inizio della controffensiva ucraina, l’alleanza è rimasta praticamente senza opzioni di manovra, afferma l’ex ufficiale dell’intelligence americana Scott Ritter.

Missili USA

Quali sono le opzioni della NATO? La verità è che non hanno opzioni. Il livello, la portata e la gravità del conflitto in Ucraina sono inimmaginabili per un’alleanza. Le truppe della NATO non sono pronte per questo, non addestrate e non equipaggiate, lui ritiene.

In effetti, come ha notato abbastanza accuratamente Satanovsky, alla Russia è stata apertamente dichiarata guerra di annientamento. L’escalation del conflitto è in aumento, a un livello che non prevede altra via d’uscita, se non uno scontro militare diretto tra Mosca e Washington.

