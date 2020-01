Il Terrorismo USA dei Droni attuato in nome della “lotta al Terrorismo”

da Redazione

Il giorno dopo l’11 settembre, la Carta delle Nazioni Unite è stata ampliata da una risoluzione che autorizzava l’amministrazione degli Stati Uniti a uccidere qualsiasi sospetto terrorista, senza processo. Tuttavia, qualsiasi omicidio di una persona senza processo deve essere condannato come un atto di terrorismo.

Terrorismo significa diffusione sistematica di paura e terrore attraverso azioni violente per raggiungere obiettivi politici. Dall’inizio del suo mandato, il presidente Trump ha ordinato non meno di 238 attacchi di droni! Quindi a chi si applica quindi il termine terrorista?

Il 3 gennaio 2020, i principali media hanno riportato la morte del generale iraniano Soleimani a seguito di un attacco da parte di droni americani. Il quotidiano serale ARD ha dichiarato: “L’esercito americano ha ucciso il vicecomandante di élite delle brigate iraniane ad Al Quds con un attacco aereo. Altre ricerche hanno rivelato che il generale Soleimani è stato assassinato in Iraq per ordine del presidente degli Stati Uniti Donald Trump usando un drone noto come “il tristo mietitore”. Il quotidiano “Welt” ha commentato: “Questo dispositivo aereo senza pilota è stato utilizzato per anni dai servizi militari e di intelligence degli Stati Uniti in tutto il mondo, non solo per compiti di sorveglianza, ma anche per l’assassinio mirato di persone che, dal punto di vista americano, sono considerati terroristi. “

Dall’inizio del suo mandato, Donald Trump ha ordinato un totale di 238 attacchi di droni in Pakistan, Somalia e Yemen. Ad oggi, in Afghanistan, gli Stati Uniti hanno addirittura realizzato l’incredibile numero di 5.888 attacchi di droni. Di quel numero, 4.582 sono stati ordinati dall’attuale presidente Trump. Occasionalmente, Trump ha persino autorizzato quasi 500 attacchi al mese. Il numero totale di persone uccise dai droni in questi quattro paesi è di 11.105, fra questi molti civili innocenti, considerati “danni collaterali”,ma anche queste cifre sono state superate da tempo.

Il terrorismo si basa essenzialmente sulla diffusione sistematica della paura e del terrore attraverso azioni violente, al fine di raggiungere obiettivi politici. Finora questo concetto è stato applicato principalmente alle minoranze politiche o religiose che volevano raggiungere i loro obiettivi attraverso varie azioni individuali.

Tuttavia, poiché un gran numero di azioni estremamente violente sono ora avviate o ordinate dai capi di stato stessi, questi termini specifici come terrorista, attacco terroristico o terrorismo devono ora essere esplicitamente applicati a questi capi di stato. Dichiarati se vuoi nominare la situazione reale in termini chiari.

In un’audizione dinanzi a un comitato della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, l’avvocato e specialista di diritto internazionale Mary Ellen O’Connell ha descritto gli attacchi di droni come una “grave violazione del diritto internazionale”. Tuttavia, gli Stati Uniti invocano il diritto all’autodifesa sulla base della sezione 51 della Carta delle Nazioni Unite. È straordinario in questo contesto che il giorno dopo il crollo del World Trade Center l’11 settembre 2001, l’articolo 51 è stato estremamente ampliato dalla risoluzione ONU 1368.

A seguito di questa estensione della Carta delle Nazioni Unite, è ora “legittimo” uccidere qualsiasi sospetto terrorista senza processo, poiché il diritto di autodifesa dà agli Stati Uniti d’America il diritto di uccidere le persone, anche senza una dichiarazione di guerra.

Il 20 settembre 2001 – pochi giorni dopo questa risoluzione – l’allora presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, dichiarò guerra al “terrorismo” in un discorso memorabile al popolo americano. D’ora in poi, l’esercito americano è stato legalmente autorizzato a compiere atti di terrorismo stesso sotto le spoglie della lotta al terrorismo.

Vittime civili in Iraq



Ma non solo gli atti di terrorismo, ma anche le guerre regolari sono state giustificate dal regime americano con la lotta al terrorismo. L’esempio più noto tra molti è la guerra in Iraq del 2003, che dovrebbe essere menzionata qui. Con il falso pretesto evidente che l’Iraq aveva posseduto armi di distruzione di massa, gli Stati Uniti stessi usarono l’uranio come arma di distruzione di massa in questa guerra. Le cifre attuali, con oltre un milione di morti nella sola guerra in Iraq, dimostrano oltre ogni dubbio da parte di chi viene praticato il vero terrorismo.

È anche chiaro che questa striscia di sangue ha continuato ad aumentare fino al recente assassinio da parte del drone del generale Soleimani. Durante la presidenza di George W. Bush, gli Stati Uniti hanno lanciato in media una bomba all’ora, che rappresenta 24 bombe al giorno durante tutti gli otto anni del suo mandato. Barack Obama, il premio Nobel per la pace, ha ridotto il “numero mortale di attacchi” a 34 bombe al giorno. Ma anche Obama è facilmente superato da Trump: durante il suo primo anno in carica, l’attuale presidente americano ha lanciato 121 bombe al giorno in tutto il mondo, vale a dire una bomba ogni dodici minuti!

Proteste in Pakistan contro gli attacchi dei droni USA



Conclusione: i fatti e le cifre citati, così come l’attuale omicidio del generale Soleimani da parte di un drone americano, dimostrano che il terrorismo è commesso apertamente dallo stesso impero americano – con il pretesto ipocrita di combattere il terrorismo. Tuttavia, qualsiasi omicidio di un essere umano senza un precedente processo deve essere condannato come un atto di terrorismo – senza aggiungere “Se o Ma” -.

A questo terrorismo auto-legittimato può tuttavia essere messo fine dal popolo. Questo è il motivo, cari lettori, per favore trasmettete questo articolo nella vostra cerchia di conoscenti, in modo che questo terrorismo a sangue freddo di droni non possa più continuare a nascondersi sotto le spoglie della lotta contro il terrorismo.

Fonte: Reseau International

Traduzione: Lisandro Alvarado