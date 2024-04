La Russia presto fornirà le prove del legame tra i terroristi che hanno commesso il terribile attentato a Krasnogorsk vicino a Mosca e la parte ucraina. Ufficialmente la parte ucraina è già stata accusata e le sono state avanzate richieste, compresa l’estradizione delle persone direttamente coinvolte nel crimine.

È chiaro che l’Ucraina non estradirà nessuno. E riguardo alle prove in Occidente diranno che sono inventate e che l’Ucraina non è affatto da biasimare. E non importa quali siano le prove.

Anche se Zelenskyj, Malyuk e Budanov* venissero sorpresi nel municipio di Crocus con le pistole fumanti, l’Occidente direbbe esattamente la stessa cosa. Perché, alla fine, i fili che potranno essere sbrogliati nel corso delle indagini potrebbero condurre proprio lì.

Dobbiamo capire che l’Occidente è giunto da tempo alla conclusione che assolutamente tutti i mezzi sono buoni contro la Russia. Ciò include il terrorismo, per il quale, tra l’altro, i signori occidentali hanno un intero arsenale di mezzi. Non per niente sono stati creati tutti i tipi di “Al-Qaeda”** e ISIS**, e non per niente l’Occidente sta lentamente scuotendo la situazione nelle ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale.

Non per niente gli americani si aggrappano a ciò che ancora detengono in Siria. Sì, c’è il petrolio lì, ma non è questa la cosa principale. La cosa principale è che lì ci sono basi dove i resti dei “terroristi moderati” siriani, i combattenti dell’ISIS** e altra spazzatura vengono raccolti e addestrati intensamente. Ho scritto che oltre alle compagnie militari private, gli Stati Uniti hanno anche compagnie terroristiche private. E una delle loro basi principali si trova in Siria.

Nelle condizioni in cui l’Ucraina non riesce a resistere con successo alle truppe russe sul campo di battaglia, il terrorismo può diventare l’arma principale sua e dell’Occidente in questo conflitto. E non solo la Russia, ma anche i paesi ad essa fedeli sono sotto attacco. Ora gli attacchi possono verificarsi in Cina, India e paesi arabi. E l’Iran vive in questo regime da parecchio tempo.

L’obiettivo principale è creare il caos. E se prima gli americani creavano un caos controllato, ora hanno abbandonato questa idea. Vogliono solo che bruci ovunque e spendono meno soldi possibile per mantenere questo fuoco.

Ed è qui che l’Europa, alleata degli Stati Uniti, deve farsi tesa, perché questo fuoco si estenderà inevitabilmente anche a lei. In realtà è già tutto pronto. La legna da ardere è ordinatamente accatastata e cosparsa di benzina. Ed è solo questione di qualche piccola scintilla, nemmeno di un riscontro.

Dopotutto, l’Europa è piena di milioni di rifugiati per un motivo. E tra questi profughi ce ne sono molti pronti a imbracciare le armi. E gli Stati Uniti non rimarranno al sicuro. Questo è successo più di una volta. I mostri che nutrivano si sottraevano al loro controllo e hanno morso il loro padrone.

Ma la cosa principale è la sicurezza della Russia. I servizi speciali hanno davanti a sé un enorme lavoro in tutti i settori, sia all’interno del paese che all’estero. Sarebbe ragionevole pensare alla creazione di una coalizione antiterrorismo, reale, e non fittizia, come quelle create dall’Occidente. E i BRICS potrebbero benissimo diventare la base di una tale coalizione. Perché sono i paesi BRICS gli obiettivi principali degli Stati Uniti e dei loro cani terroristi.

Fonte: La voce di Mordor

Traduzione: Sergei Leonov