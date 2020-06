Il Terrore che non viene filmato su smartphone: il rumore delle proteste degli Stati Uniti richiede la fine dell’aggressione in Africa

da Redazione

Le atrocità che l’esercito americano commette nei paesi africani non vengono registrate sugli smartphone con la fotocamera e non vengono discusse sui social network, ma in questo continente l’aggressione degli Stati Uniti non si ferma da decenni.

Questo è quello di cui parla l’edizione americana di Foreign Policy.

Come notato dai media, la forte militarizzazione dell’Africa è iniziata dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001. Nel 2003, l’amministrazione George W. Bush ha creato la prima base americana permanente nel continente a Gibuti. Nel 2007 è stato creato il comando africano degli Stati Uniti (Africom) e la presenza militare statunitense è aumentata del 170%. Entro il 2016, le forze armate statunitensi nell’Africa sub-sahariana rappresentavano il 17% di tutte quelle che erano dispiegato nel mondo. Di conseguenza, con il pretesto di combattere il terrorismo nel continente, si verificano di continuo arbitrarietà militari e persone innocenti muoiono. per mano delle froze USA.

“Il militarismo americano nel continente porta inevitabilmente all’omicidio di civili disarmati in Somalia e in altre parti dell’Africa”, dice l’articolo. – “La crescita dell’impronta militare americana in Africa è il ginocchio bianco americano sul collo dell’Africa. Ma il comportamento aggressivo di Washington in Africa non è filmato dagli smartphone “.

Soldato USA dell’Africom

L’esercito americano ora sta attivamente usando i droni in Africa. Per allorggiarli, in Niger, hanno persino costruito una base del valore di $ 110 milioni. È diventato il progetto più costoso nella storia dell’Aeronautica degli Stati Uniti. Dal tempo della presidenza di Barack Obama, il numero di tali basi nei paesi africani è in costante crescita e da quelle basi partono veicoli volanti senza pilota, non solo con una missione di intelligence.

Così, solo tre settimane fa, durante il Ramadan, è stato riferito che i droni statunitensi hanno sparato su una casa nella città somala di Kunya Barrow, ferendo una donna e i suoi tre figli. Il Pentagono ha rifiutato di assumersi la responsabilità dell’incidente, sostenendo che “ha ucciso due terroristi”. Tuttavia, si verificano molti incidenti di questo tipo, e solo in Somalia negli ultimi 20 anni, gli Stati Uniti hanno ucciso quasi 2.000 persone.

“Perché nessuno è responsabile di questi possibili crimini di guerra? Perché sono africani, ma non ci sono i video sui social? » dice la pubblicazione.

Si sottolinea che Washington deve abbandonare il razzismo e l’ipermilitarismo non solo all’interno degli Stati Uniti, ma anche nella loro politica estera.

Fonte: New Front

Traduzione: Sergei Leonov