Il terreno sta franando sotto i piedi di Zelensky

di M. K. BHADRAKUMAR

Leggendo e rileggendo la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden lunedì scorso in occasione del Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina, viene in mente il verso immortale del poeta inglese John Keats: “Le melodie ascoltate sono dolci ma quelle non ascoltate sono ancora più dolci”. Tre cose colpiscono del discorso di Biden.

Biden ha ripetutamente invocato la natura duratura delle relazioni degli Stati Uniti con il popolo ucraino. Ma nell’intera dichiarazione, non ha mai menzionato il governo ucraino o la leadership del presidente Volodymyr Zelensky. Un’omissione imprudente?

In secondo luogo, Biden ha sottovalutato al punto da ignorare l’intenso partenariato tra Stati Uniti e Ucraina a livello statale. Il regime di Kiev è impensabile senza un solido sostegno degli Stati Uniti. Terzo, cosa più importante, Biden ha taciuto sulla guerra in quanto tale, che al momento è in una fase decisiva.

Di recente, fino al 18 agosto, venti eminenti professionisti della sicurezza nazionale americani hanno esortato l’amministrazione Biden a “produrre una narrativa strategica soddisfacente che consenta ai governi di mantenere il sostegno pubblico all’impegno della NATO a lungo termine… (e) muoversi più rapidamente e strategicamente, nel soddisfare le richieste ucraine di sistemi d’arma”.

Ma Biden ha accuratamente evitato tutto questo. Anche quando ha parlato dell’ultima tranche di armi per l’Ucraina del valore di 2,98 miliardi di dollari, Biden ha espresso la speranza che i sistemi d’arma possano garantire che l’Ucraina “può continuare a difendersi a lungo termine “. (Enfasi aggiunta.)

Gli analisti americani stimano che il pacchetto di armi da 2,98 miliardi di dollari sia radicalmente diverso nel suo meccanismo di erogazione. Pertanto, mentre gli aiuti militari finora sono stati prelevati da scorte preesistenti di armi e attrezzature statunitensi, questa volta il pacchetto di aiuti sarà acquistato o ordinato da appaltatori della difesa.

John Kirby, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, ha ammesso ai giornalisti che alcuni degli aiuti nell’ultimo pacchetto potrebbero essere erogati più lentamente rispetto ad altre parti del pacchetto a seconda delle scorte attuali degli appaltatori della difesa. Kirby ha detto vagamente: “Dipenderà, francamente, dall’oggetto di cui stiamo parlando. Alcune cose probabilmente avranno ancora bisogno di un po’ di tempo per la produzione per essere sviluppate”.

In effetti, il complesso militare-industriale potrebbe avere più cose da celebrare nell’annuncio di Biden rispetto a Zelensky. L’amministrazione Biden si sta allontanando dall’esaurimento delle attuali scorte statunitensi, come stanno facendo anche gli alleati europei.

Secondo Mark Cancian , consulente senior del programma di sicurezza internazionale presso il CSIS, l’ultimo pacchetto da 2,98 miliardi di dollari di Biden “sosterrà l’esercito ucraino a lungo termine, ma richiederà mesi o addirittura anni per essere implementato completamente… Quindi, questo (pacchetto) sosterrà l’esercito ucraino militare a lungo termine, probabilmente nel dopoguerra, piuttosto che aumentare le sue capacità a breve o medio termine…

“Questo significa che la capacità degli Stati Uniti di fornire rapidamente attrezzature potrebbe diminuire… L’amministrazione potrebbe dover chiedere presto più soldi al Congresso. Sebbene il consenso bipartisan per sostenere l’Ucraina rimanga forte, potrebbe esserci una lotta con la sinistra progressista e la destra isolazionista sulla saggezza di inviare denaro all’estero quando ci sono bisogni urgenti in patria”.

Sistemi USA di artiglieria a lunga gittata forniti in Ucraina

Questo è quasi lo stesso dilemma che stanno affrontando gli alleati europei degli Stati Uniti. Il prestigioso think tank tedesco, “Kiel Institute for the World Economy” , ha riferito la scorsa settimana : “Il flusso di nuovo sostegno internazionale per l’Ucraina si è esaurito a luglio. Nessun grande paese dell’UE come la Germania, la Francia o l’Italia ha fatto nuovi impegni significativi”.

L’Istituto ha affermato che la Commissione europea sta spingendo per pacchetti di aiuti più ampi e regolari all’Ucraina, ma l’entusiasmo manca a livello di paese membro: “I principali paesi dell’UE come Francia, Spagna o Italia hanno finora fornito pochissimo sostegno o sono rimasti molto opachi circa il loro aiuto.

Il calo del sostegno interno è il fattore principale. Anche in Polonia c’è “stanchezza da profughi”. L’inflazione è la preoccupazione che consuma tutto nell’opinione pubblica. La rivista tedesca Spiegel ha riferito che il cancelliere Olaf Scholz sta affrontando il dissenso all’interno del suo stesso partito da parte di coloro che vogliono che Berlino smetta di fornire armi a Kiev e vogliono invece che il cancelliere si impegni in un dialogo con la Russia.

Giovedì, il cancelliere Scholz ha fatto un’osservazione significativa in un evento pubblico a Magdeburgo secondo cui Berlino non fornirà a Kiev armi che potrebbero essere utilizzate per attaccare la Russia. Scholz ha spiegato che l’obiettivo di Berlino nell’invio di armi è “sostenere l’Ucraina” e “impedire un’escalation della guerra in qualcosa che sarebbe molto diverso”. Ha detto che stava facendo eco al pensiero di Biden.

Infatti, mentre da un lato gli Stati Uniti continuano a esercitare pressioni militari sulla Russia, sperando di spezzare la resistenza del loro avversario strategico di lungo termine, dall’altro, negli ultimi due mesi Washington ha più volte segnalato che è non cercando la vittoria, ma una soluzione finale al problema dell’Ucraina attraverso negoziati pacifici.

Come in Germania, anche negli Stati Uniti c’è un’enorme pressione contro la guerra, soprattutto tra il Partito Democratico e l’élite accademica, così come alti funzionari in pensione e dirigenti d’azienda, che chiedono all’amministrazione di smetterla di infiammare la situazione in giro per l’Ucraina. Se i democratici perdessero le elezioni di medio termine, o se i repubblicani salissero al potere nel 2024, la guerra potrebbe prendere una svolta fondamentalmente diversa. Nel tempo, è molto probabile che si verifichino cambiamenti simili anche in Europa.

Già il costante calo dell’intensità dell’impatto delle sanzioni europee e statunitensi contro la Russia parla da sé. L’Economist, che è un critico virulento del Cremlino, ha ammesso questa settimana che l’atteso colpo ad eliminazione diretta dalle restrizioni anti-Russia “non si è concretizzato”. La rivista ha scritto: “Le vendite di energia genereranno un surplus di parte corrente di 265 miliardi di dollari quest’anno (per la Russia), il secondo più grande al mondo dopo la Cina. Dopo una crisi, il sistema finanziario russo si è stabilizzato e il Paese sta trovando nuovi fornitori per alcune importazioni, inclusa la Cina”.

In una nota cupa, l’Economist ha scritto: “Il momento unipolare degli anni ’90, quando la supremazia americana era incontrastata, è passato da tempo e l’appetito dell’Occidente di usare la forza militare è svanito dopo le guerre in Iraq e Afghanistan”.

Ancora una volta, a livello internazionale, il sostegno all’Ucraina al di fuori del blocco occidentale è diminuito drasticamente negli ultimi mesi. La proposta di Kiev di condannare la Russia mercoledì ha attirato il sostegno di appena 58 dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite, mentre, nella sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2 marzo, 141 paesi membri avevano votato per una risoluzione non vincolante per condannare Mosca.

Allo stesso modo, il rivestimento in teflon di Zelensky si sta staccando. La sua dipendenza dalla droga è ormai in pubblico. Il regime è traballante, come mostra l’ondata di epurazioni nell’establishment della sicurezza ucraino. Secondo il presidente turco Recep Erdogan, che ha incontrato Zelensky di recente a Lvov, quest’ultimo sembrava insicuro e incerto sul fatto di essere pienamente informato sulla situazione del terreno.

Generali epurati da Zelensky: Ivan Bakanov / Ilina Venediktova. Il primo è stato incolpato da Zelensky per alcune delle principali sconfitte dell’esercito ucraino sul campo di battaglia,

Anche il comportamento irregolare di Zelensky non lo sta proprio affezionando. Papa Francesco è l’ultima figura ad essere rimproverata da Kiev, perché il Pontefice ha rimarcato che Darya Dugina era “innocente”. L’ambasciatore vaticano è stato convocato alla Farnesina per ricevere la protesta di Kiev.

Il quotidiano tedesco Handelsblatt ha scritto oggi che la “coesione interna” del governo ucraino “è in pericolo. Ci sono gravi accuse contro il presidente… A casa, il presidente ucraino, che all’estero è celebrato come un eroe di guerra, è ora sotto pressione… Il comico è diventato un signore della guerra… Il 44enne è stato finora in grado di cambiare e agire liberamente con la sua squadra, che è in parte composta da colleghi della sua casa di produzione televisiva. Ma ora il periodo di grazia sembra essere scaduto”. Il quotidiano prevedeva un imminente sconvolgimento politico entro l’inverno.

Biden ha preso accuratamente le distanze dal regime di Kiev e si è concentrato sulle relazioni interpersonali. Anche se gli americani conoscono i corridoi bizantini del potere a Kiev, non possono permettersi di essere espliciti come l’ex presidente russo Dmitry Medvedev il quale, la scorsa settimana, ha predetto che l’ esercito ucraino potrebbe organizzare un colpo di stato e avviare colloqui di pace con la Russia.

Fonte: https://www.indianpunchline.com/ground-beneath-zelenskys-feet-is-shifting/

Traduzione: Luciano Lago