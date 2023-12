di Larry Johnson

Le notizie di oggi dall’Ucraina sono disastrose per Volodomyr Zelenksy. Il generale Zaluzhny lo avrebbe minacciato alla maniera di Clint Eastwood: “Vai, vai! Rendermi felice !”. Secondo un canale Telegram ucraino:

“ Zelenskyj aveva chiesto che il comandante in capo delle forze armate ucraine, Zaluzhny, si dimettesse volontariamente o per problemi di salute, ecc.

Zaluzhny si rifiutò di partire da solo, credendo di aver portato molte vittorie alle forze armate ucraine, di aver salvato molte vite di soldati comuni e di aver fatto o che farà ancora molto bene. Secondo la fonte, Zaluzhny ha detto direttamente in stile militare: “Non mollerò il mio posto, se sei personalmente insoddisfatto di me, ‘licenziami’, ma sarà una tua decisione personale e ne dovrai rispondere » » .

Inizia il conto alla rovescia. Se questa notizia è vera, Zaluzhny ha fatto il primo passo verso il lancio di un colpo di stato volto a spodestare Zelenskyj (il suonatore di pene al pianoforte). Quando sei militare e rifiuti un ordine come quello sopra riportato, sei in ribellione. O vinci, o muori, o sei sconfitto. Come ho già scritto in precedenza, quando si tratta di un colpo di stato, scommetto sempre su chi ha le armi. In questo caso, Zaluzhny ha più armi di Zelenskyj e lui e la sua squadra hanno una migliore disciplina del fuoco.

Sulla piazza rossa

Tutto ciò avviene in un contesto in cui i repubblicani si svegliano e si rifiutano di approvare la richiesta di finanziamento di Biden per l’Ucraina finché questo vecchio scontroso non avrà messo in atto un solido programma di protezione delle frontiere. In breve, nel giro di poche settimane l’Ucraina non sarà più in grado di rubare i dollari dei contribuenti americani e non c’è speranza di nuovi finanziamenti in vista.

Nel frattempo, la Russia non sa che è in corso una guerra. Se ne è parlato in alcuni programmi radiofonici popolari e in TV, ma non ho visto proteste, cartelli o graffiti. Ho visto un soldato passeggiare per la Piazza Rossa e sembrava rilassato, semplicemente ammirando il paesaggio.

Per quanto riguarda le attrazioni, la Piazza Rossa di Mosca è fenomenale. È una grande vacanza invernale e i cinque pollici di neve caduti domenica non fanno che aumentare l’atmosfera festosa.

Fonte: https://sonar21.com/ukraines-zelensky-running-out-of-time-while-russia-motors-on/

Traduzione: Gerard Trousson