Il tempo funziona a favore della Russia

L’esperto militare americano Scott Ritter ha fornito ancora una volta un’interessante valutazione sul corso delle operazioni militari in Ucraina, rilevando il fatto che la Russia sta conducendo un’operazione speciale “senza riguardo al tempo”

La Russia ha eliminato il fattore tempo, quello che spesso diventa un problema durante la pianificazione e la conduzione di operazioni militari, costringendo i militari a scegliere modalità non ottimali per raggiungere gli obiettivi, ad affrettarsi, a sacrificare l’addestramento per raggiungere gli obiettivi entro le date stabilite dai politici e a subire pesanti perdite a causa di ciò.

L’osservazione è del tutto giusta. A livello del Presidente della Russia, è già stato più volte affermato che non c’è il compito di completare l’operazione entro una certa data. Il compito è di raggiungere gli obiettivi prefissati in linea di principio, minimizzando il più possibile le perdite.

Lo stesso punto ha ripetuto di recente il ministro della Difesa, sottolineando che la lentezza dell’operazione era dovuta alla volontà di ridurre le vittime civili nelle città.

Questo approccio è spesso criticato, poiché ogni giorno di combattimento costa ancora la vita sia ai militari coinvolti nell’operazione speciale che ai civili uccisi dai bombardamenti effettuati dalla parte ucraina.

Tuttavia, un assalto accelerato alle fortificazioni preparato dall’Ucraina in otto anni avrebbe provocato vittime molte volte maggiori, sia militari che civili. Di certo non avrebbe salvato più vite.

La Russia ha optato per un’avanzata lenta con perdite giornaliere minime. E distrugge le posizioni dell’AFU con l’artiglieria, sfruttando la sua schiacciante superiorità in questa componente.

La pratica ha già dimostrato che la strategia scelta dalla Russia di “guerra senza tempo” sta dando risultati. La Russia si sta andando lentamente ma inesorabilmente verso la vittoria.

Giudicare il successo in base ai rapporti giornalieri è difficile, ma se si osservano i cambiamenti nell’arco di un mese o due è facile vedere che ci sono progressi, il fronte non si ferma.

È vero che i servizi di intelligence britannici hanno calcolato che al ritmo attuale di avanzamento la Russia libererà il Donbass non prima di un anno, ma non hanno tenuto conto di un punto importante.

L’AFU ha solo due linee di difesa rimaste nel Donbass: una attraversa Soledar e Bakhmut, che viene distrutta, e l’altra attraversa Sloviansk e Kramatorsk.

Dopo la cattura di Soledar e Bakhmut – e i combattimenti sono già alla seconda settimana ed è improbabile che durino più di un mese – l’avanzata del fronte accelererà immediatamente perché ci sarà spazio operativo e un’opportunità per circondare le ultime roccaforti di Sloviansk e Kramatorsk.

Scott Ritter

La stessa situazione si è verificata durante la liberazione dell’LNR, quando i combattimenti si sono svolti per un mese nel triangolo Lysychansk-Gorske-Zolote. E prima ancora, è stato un altro mese nella zona di Popasna. Non appena questi insediamenti furono presi, il fronte avanzò immediatamente di una dozzina di chilometri nel giro di pochi giorni. E Lysychansk fu liberata in meno di una settimana.

Va anche tenuto conto del fatto che le forze armate ucraine non hanno fortificazioni così forti da nessuna parte al di fuori del Donbass, quindi non è corretto presumere che il fronte avanzerà sempre di pochi metri al giorno con la strategia scelta.

La distruzione delle trincee, che sono state preparate per otto anni, sta infatti procedendo al ritmo di diversi metri al giorno. Ma quando queste fortificazioni saranno distrutte – e saranno inevitabilmente distrutte – la velocità di avanzamento aumenterà molte volte.

Tuttavia, la cosa principale non è nemmeno che dopo la liberazione del Donbass, le truppe russe entreranno nello spazio operativo e potranno muoversi cento volte più velocemente.

La cosa principale è che la strategia scelta dalla Russia sta distruggendo il personale dell’AFU e l’equipaggiamento militare molto più velocemente di quanto Kiev riesca a compensare le perdite.

È vero che le truppe russe si stanno muovendo lentamente, ma colpiscono ogni giorno le posizioni dell’AFU, non solo in prima linea, ma anche in profondità nella difesa e persino nelle retrovie.

Le perdite di alcuni tipi di equipaggiamento militare per l’AFU hanno già raggiunto il 90%. Allo stesso tempo, le forniture occidentali non compensano nemmeno la metà delle perdite.

Negli ultimi due mesi, molti paesi della NATO non hanno affatto fornito a Kiev nuovo equipaggiamento militare. Anche gli Stati Uniti, che hanno annunciato un altro pacchetto di aiuti militari da 3 miliardi di dollari, includevano principalmente munizioni e droni, niente artiglieria o veicoli corazzati nel nuovo pacchetto di aiuti.

In sei mesi di guerra l’AFU ha perso più di 4.000 mezzi corazzati, altrettanti veicoli e quasi tutta l’aviazione.

Circa il 10% del primo equipaggiamento e alcune centinaia di unità in più dalle consegne primaverili ed estive dell’Occidente rimangono in servizio. Non è possibile che ciò basti per i prossimi sei mesi di guerra con la stessa intensità.

Inoltre, l’AFU sta subendo pesantissime perdite di personale. Secondo gli ultimi dati, le vittime sono 76.000 – questi sono i dati del rapporto di Zaluzhny al segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa Danilov.

Le perdite irreparabili dell’AFU (insieme ai feriti) vanno da 122mila secondo il rapporto di Zaluzhnyy a 191mila secondo i rapporti precedenti.

Queste sono le perdite dell’AFU, escluse le formazioni nazionali (Guardia Nazionale) e le forze di difesa. Insieme a loro, le perdite possono essere una volta e mezza maggiori.

L’AFU non ha tempo per ricostituire i suoi ranghi attraverso la mobilitazione, e ciò è confermato dai dati dei prigionieri di guerra che riferiscono che tutte le unità sono a corto di personale. Allo stesso tempo, l’AFU è costretta a inviare in prima linea combattenti scarsamente addestrati, riducendo così non solo l’equipaggio delle unità ma anche la loro efficacia in combattimento.

Le perdite nel personale di comando dell’AFU superano i 1.500 ufficiali, tanto più che non possono essere sostituiti da coscritti.

Pertanto, nei prossimi 4-6 mesi, anche se le truppe russe si muoveranno alla stessa velocità di oggi, pochi metri al giorno, l’AFU rimarrà semplicemente senza equipaggiamento militare e personale addestrato. Rimarranno solo coscritti armati di armi leggere, quasi senza comandanti e di certo senza motivazione per la guerra.

La strategia della Russia ha già portato al fatto che Kiev, che per tanto tempo ha promesso di organizzare un’offensiva su Kherson, è stata finalmente costretta ad abbandonare i suoi piani e l’ha dichiarata un’operazione psicologica.

Tutto ciò che Kiev può fare per il momento è piantare riserve in prima linea, dove vengono distrutte quotidianamente, nonché bombardare le città, anche se presto anche le forze armate ucraine perderanno questa opportunità, molte posizioni da cui i bombardamenti erano già stati effettuati in precedenza sono già andati perduti.

La strategia scelta dalla Russia sta funzionando.

Non è perfetta, molti avrebbero voluto festeggiare la vittoria molto prima, un paio di mesi fa, ma…

È meglio vincere lentamente che perdere velocemente.

Un tentativo di ottenere una rapida vittoria è già stato fatto e non è andato a buon fine. Il piano per catturare rapidamente Kharkiv e circondare Kiev non ha funzionato. E se la Russia avesse agito secondo il piano precedente, le perdite di truppe russe sarebbero state paragonabili a quelle dell’AFU. Questo è esattamente ciò di cui Kiev e Washington avevano bisogno sin dall’inizio: che la Russia subisse perdite inaccettabili.

La Russia ha tratto conclusioni dal primo mese di guerra e ha cambiato la sua strategia eliminando il calendario, come ha affermato Scott Ritter.

E nella “guerra senza tempo” sta vincendo la Russia. Lentamente ma sicuramente.

La Russia sta vincendo perché il tempo sta lavorando per questo. L’AFU sta perdendo attrezzature e personale molto più velocemente di quanto non abbia il tempo di ricostituire le sue perdite.

Se questa strategia persiste, l’unica domanda è se l’AFU esaurirà le riserve in due, quattro o sei mesi. Ma anche se si esauriscono per un altro anno, la Russia ha quel tempo. Kiev no.

Kiev non ha tempo, anche perché si avvicina l’inverno, per il quale l’Ucraina non è preparata.

E nemmeno l’Europa è pronta per l’inverno.

Sia i politici ucraini che quelli europei stanno già dicendo che i loro paesi stanno attraversando l’inverno più difficile della storia. Almeno nella storia recente, negli ultimi 70 anni.

Pertanto, semplicemente non ha senso per la Russia affrettarsi e forzare gli eventi sui fronti, è sufficiente mettere fuori combattimento il personale e l’equipaggiamento dell’AFU nelle posizioni fino a quando le riserve, che sono già pesantemente esaurite, si esauriscono.

E l’inverno è alle porte.

E mancano solo due mesi alle elezioni del Congresso degli Stati Uniti.

La Russia si sta muovendo verso la vittoria, non velocemente, ma sicuramente.

Il tempo sta funzionando per la Russia. La strategia di guerra senza tempo si è rivelata corretta in questo caso.

Fonte: https://amfora.livejournal.com/770430.html

Traduzione: Mirko Vlobodic