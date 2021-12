Il “Summit for Democracy” di Biden è un circo vile per la nuova guerra fredda





Il più grande nemico dei diritti democratici fondamentali è il governo degli Stati Uniti, eppure abbiamo questa conferenza di Biden che dichiara sostegno alla democrazia.

Il “vertice per la democrazia” di due giorni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato una farsa ancor prima che iniziasse questa settimana. Ora si è trasformato in un vile circo per l’ostilità della Guerra Fredda che minaccia gravemente la democrazia mondiale, i diritti umani e la pace – l’esatta antitesi di ciò che sostengono gli arroganti americani.

Il secondo giorno di questa videoconferenza ospitata da Biden, è emersa la notizia della sentenza dell’Alta Corte britannica a favore del governo degli Stati Uniti secondo cui Julian Assange deve essere estradato negli Stati Uniti per far fronte a false accuse di spionaggio che potrebbero portare a un condanna a morte. Assange è perseguitato per aver denunciato massicci crimini di guerra statunitensi, crimini contro l’umanità, crimini di spionaggio globale e corruzione. Il suo caso è un orribile avvertimento che la libertà di parola e il giornalismo indipendente sono sotto spietato attacco da parte delle autorità statunitensi. In altre parole, il più grande nemico dei più elementari diritti democratici è il governo degli Stati Uniti – eppure, allo stesso tempo, abbiamo questa grottesca conferenza ospitata da Biden che dichiara sostegno alla democrazia.

Anche la nostra rivista, la Strategic Culture Foundation, sta subendo un attacco prolungato da Washington. A molti dei nostri collaboratori americani è stato vietato di scrivere per questo giornale sotto la minaccia di enormi sanzioni finanziarie. Questo perché il governo degli Stati Uniti afferma in modo diffamatorio che la SCF è diretta dall’intelligence statale russa. Guarda questa recente intervista di uno dei nostri ex collaboratori Daniel Lazare che ha denunciato quella che chiama una mossa per censurare la libertà di parola e il pensiero critico.

È, quindi, davvero assurdo – e nauseante – che i leader americani pontifichino su tali diritti. Dalla videoconferenza ospitata da Biden, un’immagine ha detto tutto. Biden è stato visto rivolgersi a una serie di schermi TV sfocati, ciascuno dei quali mostrava il volto di leader di nazioni invitati da Washington al “vertice per la democrazia”. Assomigliava più a una scena di un film satirico. L’autoproclamato leader del mondo libero ha messo in guardia contro la “reversione della democrazia” causata dagli “autocrati” (che significa Cina e Russia). Biden ha chiesto la tutela del diritto di voto e la libertà di parola.

Questo mentre la sua amministrazione sta cercando di incarcerare Julian Assange per il resto della sua vita perché ha osato esercitare il suo diritto inalienabile alla libertà di parola. Assange dovrebbe essere onorato dal mondo per aver denunciato i massicci crimini statunitensi e per il suo eroico contributo alla verità. Ha rivelato al mondo la natura reale e brutale della ricerca del potere globale da parte di Washington. E per questo viene perseguitato brutalmente e senza pietà. È oltraggioso che il leader di un governo così criminale dia lezioni al mondo sulle presunte virtù della democrazia e dei diritti umani. È profondamente inquietante che un simile insulto alla morale e all’intelligenza sembri persino tollerato come se fosse normale. Biden o qualsiasi altro leader degli Stati Uniti dovrebbe essere disprezzato, non assecondato.

L’elenco dei partecipanti invitati al circo di Biden è pieno di incongruenze e doppi standard. Persino i media statunitensi, normalmente diligenti, sono stati obbligati a notare le incongruenze e la mancanza di principio nel raduno virtuale di 110 paesi. Alcuni dei partecipanti sono stati classificati come meno democratici di alcuni degli esclusi hanno osservato la Freedom House con sede negli Stati Uniti.

È palese che la convocazione di Biden fosse finalizzata a un gioco di potere geopolitico egoistico. Il territorio di Taiwan è stato invitato come rappresentante della democrazia mentre la Cina è stata esclusa. Secondo la legge degli Stati Uniti, la politica della Cina unica ritiene che Pechino abbia la sovranità su Taiwan. Quindi, l’invito pungente di Taipei su Pechino è una stupefacente provocazione alla Cina da parte degli Stati Uniti

L’Ucraina è stata invitata a partecipare mentre anche la Russia è stata esclusa. Dal colpo di Stato a Kiev nel 2014 appoggiato dagli Stati Uniti contro un governo eletto, l’Ucraina è diventata sinonimo di corruzione e uccisione di giornalisti. L’invito farsesco di Biden è un’altra provocazione geopolitica che incoraggerà il regime di Kiev a intensificare ulteriormente le sue ostilità nei confronti della Russia.

L’argomento del jamboree di Biden è un tentativo flagrante di dividere il mondo in una demarcazione della Guerra Fredda. Russia e Cina hanno rimproverato l’iniziativa di danneggiare la cooperazione internazionale e aumentare i conflitti.

Non c’è un briciolo di sostanza in ciò che sta tentando l’amministrazione Biden. Il significato e lo scopo del “vertice per la democrazia” è l’opposto. Si tratta di creare tensioni, conflitti, minare la democrazia e fomentare la guerra.

Ma mostra davvero l’arroganza assolutamente pericolosa di Washington. In qualche modo è illuso nel pensare che sia dotato in modo univoco per ospitare una conferenza sulla democrazia quando in realtà non si vergogna di essere un direttore di circo per conflitti e guerre.

La storia del genocidio degli Stati Uniti contro i nativi americani, i suoi decenni di guerre straniere illegali di aggressione e distruzione di nazioni, la sua implacabile sovversione dei governi stranieri: tutto questo e altro sono la prova lampante che Washington è il centro della criminalità globale. Per manipolare il mondo sotto la sua egemonia, abbiamo il ridicolo tentativo di rinchiudere le nazioni in campi nemici di presunte democrazia e autocrazia.

Alla fine, tuttavia, questa farsa è destinata a fallire. La realtà oggettiva è quella di un mondo che cambia, in cui il potere capitalista statunitense, iper-militarizzato, sta fallendo nell’emergere di un ordine internazionale multipolare. Questo fondamentale sviluppo storico non può essere contrastato da futili macchinazioni.

Di immensa importanza, inoltre, lo spettacolo di ipocrisia visto questa settimana mina fatalmente anche l’autorità del sistema di governo degli Stati Uniti agli occhi della sua stessa gente. Biden offre blandizie sulla democrazia si presenta come roba grossolana di Maria Antonietta quando così tanti cittadini americani stanno morendo di una pandemia che il loro governo non spenderà soldi per sradicare adeguatamente; quando tanti cittadini lottano contro la povertà e cercano di sfamare le proprie famiglie; quando il Congresso approva un budget militare annuale di 770 miliardi di dollari; e quando a milioni di americani viene impedito di votare da nuove leggi elettorali razziste. Il vertice di Biden per la democrazia è disgustoso nella sua frode, non solo nei confronti del resto del mondo, ma anche nei confronti della sua stessa nazione. Non si tratta solo di Joe Biden e dei Democratici. Il Partito Repubblicano è ancora più scardinato dalla realtà dei cittadini statunitensi e del mondo. L’intera classe politica negli Stati Uniti è in bancarotta: moralmente, politicamente ed economicamente.

Questo vile circo di spettacoli teatrali della Guerra Fredda che Biden ha supervisionato questa settimana è davvero un canto del cigno della “democrazia” americana fallita.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago