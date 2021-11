Il Summit di Biden e il presidente Xi Jinping: alla ricerca della “stabilità strategica” perduta

di Alfredo Jalife Rahme (*)

Nei giorni successivi al vertice virtuale tra Joe Biden e il Mandarino Xi Jinping, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, nella sua presentazione alla “Brookings Institution” ha dettagliato la sua ermeneutica sulla questione, che ha ritenuto una sessione più intensa e impegnata nel vertice virtuale tra i leader dei due superpoteri ( https://brook.gs/3HF3Mc2 ).

Al di là delle prevenute sovra-interpretazioni e sotto-interpretazioni multimediali negli Stati Uniti, che non perdono l’opportunità di legare coltelli e portare acqua al loro mulino, Sullivan ha sottolineato il ripetuto sostegno di Biden alla politica di una sola Cina , quando Washington non aveva ancora sostenuto l’ indipendenza di Taiwan. A quanto pare, Taipei non ne comprende la portata e rimane confusa sull’ambiguità strategica della potenza americana nello stretto di Taiwan, secondo il Global Times ( https://bit.ly/3kVgR7g ).

Tuttavia, Sullivan ha avvertito che se l’attuale statuto di Taiwan venisse modificato con la forza, ciò porterebbe a una potente reazione degli Stati Uniti, quindi la più grande preoccupazione di Biden riguarda le conseguenze indesiderate di azioni improvvise. Il capo della Casa Bianca desidera ardentemente creare ringhiere ( guardrail ) nelle relazioni bilaterali.

Sullivan ha fatto riferimento all’esistenza di quattro piattaforme , su cui Washington e Pechino hanno deciso di collaborare: 1. Clima e salute pubblica. Va notato che Biden ha ammesso che l’origine del Covid-19 non è stata ancora risolta; 2. Cooperazione nel programma nucleare iraniano, nonché nella dotazione di armi nucleari della Corea del Nord; 3. Creazione di meccanismi per gestire le loro differenze, specialmente in materia di sicurezza, per i quali dovrebbero intensificare la loro comunicazione a vari livelli; e 4. Cooperazione economica e commerciale, che include “affrontare la crisi energetica globale (sic) per rilanciare l’economia.

Il consigliere per la sicurezza nazionale ha commentato che durante la discussione molto aperta di tre ore e mezza tra Biden e Xi, il presidente USA ha evidenziato la questione cruciale della stabilità strategica , oltre a tenere una serie di colloqui sul presunto aumento delle testate nucleari cinesi , che è stato bizzarramente enunciato da faziosi multimedia anglosassoni ( https://on.wsj.com/3FwnjK0 ), che lo esagerano iperbolicamente come uno dei più estesi colpi di scena geostrategici della storia con il potere di alterare l’equilibrio delle forze in Asia ( FT ; 15/11/21).

Un giorno dopo l’ermeneutica di Sullivan, durante la riunione allargata del Consiglio per le relazioni estere della Russia, lo zar Vlady Putin ha concordato e ha affermato che il centro di gravità della politica e dell’economia mondiale si è rivolto verso l’Asia, quindi Mosca continuerà a sviluppare le sue relazioni con i paesi di quel continente.

Lo zar Vlady Putin è consapevole che il partenariato strategico globale di Russia e Cina sconvolge l’ Occidente che sta apertamente cercando di creare un cuneo (sic) tra Mosca e Pechino . Ha aggiunto che nonostante il deterioramento delle relazioni Russia-Stati Uniti, che sono in uno stato insoddisfacente a seguito del vertice con Biden a Ginevra, il Cremlino “lavora insieme sulla stabilità strategica e sull’agenda per la sicurezza delle informazioni ( https: //bit. ly/3CEfq3j ).

China plans to hold live-fire exercises next Wednesday in the Taiwan Strait. On Thursday, a Chinese navy fleet including the aircraft carrier Liaoning (in background) held a parade in the South China Sea.

Lo scorso marzo, ho affrontato la Guida alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti: dialogo con Russia e Cina sulla stabilità strategica attraverso “Diplomazia, riduzione delle armi nucleari e riqualificazione con nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, l’informatica quantistica e il 5G ( https://bit. ly/3kU8BEN ) ”, dove evidenzio la geopolitica della sicurezza informatica a Washington contro Mosca e Pechino ( https://bit.ly/3qWrH0E ).

Si noti che mentre Biden e lo zar Vlady Putin hanno concordato al vertice di Ginevra sulla stabilità strategica , a causa della sinofobia patologica prevalente a Washington, la Cina è stata disprezzata e sottovalutata dagli strateghi di Washington. Oggi la grande novità è che il colosso asiatico ha aderito alla stabilità strategica tripartita come riflesso dell’ineludibile nuovo ordine tripolare che è già stato di fatto accettato dallo stesso Pentagono. Vedi le dichiarazioni rilasciate dal generale Mark Milley ( https://bit.ly/3oLq8QG ). Vedi anche: https://www.controinformazione.info/i-generali-statunitensi-non-sono-pronti-per-una-guerra-alla-cina/.

*Alfredo Jalife-Rahme Barrios ( Merida , Yucatan , 1º 24 maggio 1948) è un medico , insegnante , conferenziere , scrittore , editorialista e analista politico libanese di origine messicana , specializzato in relazioni internazionali , economia , geopolitica e globalizzazioneJalife è riconosciuto come uno dei più influenti esperti di geopolitica di lingua spagnola, oltre alla sua aperta posizione umanista , progressista , nazionalista e critica contro l’ establishment , il sionismo , il neoliberismo e la corruzione .Tra il 1978 e il 1990 ha insegnato psicologia all’Università delle Americhe , dove è stato premiato per il suo lavoro di insegnamento. Nel 1987 ha conseguito un master in Economia Aziendale presso la stessa Università. [ citazione richiesta ]

Fonte: alfredojalife.com

Traduzione: Luciano Lago