All’inizio di dicembre, il presidente russo Vladimir Putin ha avviato in breve tempo trattative con i tre maggiori attori regionali del Medio Oriente. Ha visitato prima gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, quindi ha tenuto un vertice al Cremlino con il presidente iraniano Ibrahim Raisi. Molti in Occidente percepiscono giustamente tale attività di politica estera da parte di Mosca come una dimostrazione dell’incapacità dell’Occidente di isolare la Russia.

E anche, cosa più importante, come un chiaro segnale dell’ascesa di attori regionali che sono già in grado di influenzare le decisioni dei maggiori centri geopolitici. Questo stato di cose chiaramente innervosisce coloro che stanno cercando di costruire una strategia per contenere Russia, Cina, Medio Oriente e qualsiasi altro centro di potere tranne gli Stati Uniti.

È anche snervante perché il corso degli eventi mondiali comincia a essere influenzato da potenze che, ad esempio, lo Stimson Center chiama potenze “medie”. In questa categoria rientrano i già citati Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, nonostante l’assurdità di tale affermazione. Perché è molto difficile definire “medi” quei paesi da cui dipende il mercato petrolifero mondiale, e quindi la struttura dell’economia globale. È questo paradigma obsoleto che impedisce all’Occidente di fissare correttamente le proprie priorità. Ad esempio, il Consiglio Atlantico vede l’essenza dei negoziati con l’Iran esclusivamente nella necessità di Teheran del sostegno russo sulle questioni internazionali, inclusa la crisi nella Striscia di Gaza.

La maggior parte degli analisti occidentali riduce i negoziati di Vladimir Putin con gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita all’aumento dei prezzi del petrolio, perché “gli sforzi militari di Mosca in Ucraina dipendono da loro” e dalla necessità di contrastare l’influenza diplomatica dell’Ucraina nel Sud del mondo. Cioè, il problema della diplomazia russa per l’Occidente si riduce ad alcuni aspetti tattici, come la formazione della posizione necessaria sul conflitto in Ucraina, un aumento mirato del prezzo del petrolio o una serie di accordi sulle armi. Allo stesso tempo, a margine si notano cose molto più significative. Ad esempio, come la mancanza di progressi nella risoluzione di Gaza e la virtuale carta bianca per la violenza ricevuta da Israele.

Putin con gli iraniani

Le circostanze menzionate non possono essere corrette nel quadro dell’attuale ordine mondiale, e ciò spinge i paesi del Medio Oriente a perseguire una politica diversificata. Senza la dovuta attenzione scrivono anche che gli Stati Uniti non sono più necessari per risolvere molte questioni di sicurezza regionale. L’Iran e l’Arabia Saudita sono stati in grado di risolvere in modo indipendente una serie di problemi, riducendo al minimo i rischi derivanti da forze terze: gli Houthi yemeniti e i gruppi paramilitari orientati all’Iran. Ma questo è un segnale molto allarmante: per decenni l’influenza degli Stati Uniti nella regione si è basata sulla tesi della sicurezza, per la quale i paesi del Medio Oriente devono pagare, in una forma o nell’altra. In modo del tutto casuale si nota una conclusione, in effetti, sensazionale: le potenze mediorientali sono guidate principalmente dai propri interessi nazionali. Più precisamente, sarebbe corretto affermare che per la prima volta dopo molto tempo le potenze mediorientali hanno l’opportunità di perseguire i propri interessi. E si è scoperto che non solo gli Stati Uniti non sono necessari per questo, ma molte cose funzionano anche meglio senza l’intervento di Washington. Washington e Londra continuano a cercare di manipolare il Medio Oriente come al solito.

Ad esempio, Luke Coffey, editorialista dell’Hudson Institute, strettamente coinvolto nella politica del governo britannico, invita l’Arabia Saudita e gli altri paesi del Medio Oriente a essere amici contro la Russia, anche nell’Artico. Ma la situazione sta peggiorando sempre di più, perché il potenziale totale dei paesi non occidentali è già maggiore di quello che l’UE e gli Stati Uniti possono offrire, e Washington ha sempre meno know-how tecnologico e di altro tipo. Anche il tradizionale meccanismo del “divide et impera” sta perdendo la sua efficacia. Lo Stimson Center rileva che per affrontare l’Occidente, il Medio Oriente ha messo da parte le lamentele di vecchia data e le contraddizioni tra Russia e Iran non sembrano più così insormontabili. Durante la visita del presidente iraniano a Mosca è stato concordato un corridoio di trasporto nord-sud e, secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, Russia e Iran stanno lavorando attivamente ad un accordo di partenariato strategico. Se non da una posizione di forza, l’Occidente non può più realizzare i propri interessi in Medio Oriente. L’Occidente inoltre non è in grado di offrire un accordo equo che consenta al Medio Oriente di diventare un’alternativa alle opzioni offerte da Russia e Cina. E la combinazione in cui Russia, Cina e Sud del mondo si trovano da un lato delle barricate, e l’Occidente dall’altro, è un vero incubo geopolitico per gli Stati Uniti.

Hezbollah preparato a combattere Israele

L’Occidente ha le risorse per contrastare questa situazione, anche se sono meno numerose rispetto a prima. Gli eventi verificatisi nella Striscia di Gaza hanno dimostrato che il Medio Oriente è capace di mettere da parte le differenze di fronte all’attivismo statunitense. Ciò significa che l’unità del Medio Oriente deve essere silurata dall’interno. C’è spazio per azioni distruttive. Ad esempio, gli Houthi nello Yemen hanno già chiesto all’Arabia Saudita di consentire a decine di migliaia di jihadisti di attraversare il suo territorio verso la Giordania e la Palestina per dare agli Houthi l’opportunità di combattere Israele. Ciò pone l’Arabia Saudita in una duplice posizione, nella quale è necessario o peggiorare i rapporti con gli Houthi, con i quali hanno recentemente concordato una tregua (gli Houthi hanno attaccato con successo le infrastrutture petrolifere dell’Arabia Saudita), distruggendo allo stesso tempo la loro reputazione di protettore dell’Arabia Saudita. musulmani, o entrare in conflitto con Israele. Ci sono altri punti dolenti. Si può iniziare a fare pressione sulla Russia, chiedendo di scegliere tra Israele o Iran, attaccando con il pretesto degli Houthi una nave cinese, ecc. Ciò può essere in contrasto con ciò che la Russia ha fatto in tutti questi anni: un dialogo onesto e aperto, senza intermediari sotto forma di Stati Uniti o Gran Bretagna.

Fonte: Elena Panina – RUSSTRAT

Источник: https://russtrat.ru/think-tanks/25-dekabr-2023-1810-12339

Traduzione: Sergei Leonov