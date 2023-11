Il sostegno pubblico della Russia verso la Palestina

di Pepe Escobar

Mentre il sostegno occidentale alla guerra di Israele a Gaza diventa indifendibile, Mosca si allinea con la maggioranza mondiale per difendere la Palestina.

La questione complessa e ricca di sfumature della neutralità geopolitica della Russia nella tragedia israelo-palestinese è stata finalmente chiarita la scorsa settimana, in termini molto chiari.

La foto mostra il presidente russo Vladimir Putin parlare di persona, il 30 ottobre, al Consiglio di Sicurezza del suo paese , ad alti funzionari governativi e ai capi delle agenzie di sicurezza.

Tra i presenti c’erano il primo ministro Mikhail Mishustin, il presidente della Duma Vyacheslav Volodin, il segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev, il ministro degli affari esteri Sergei Lavrov, il direttore dell’FSB Alexander Bortnikov e il direttore dell’SVR (intelligence estera) Sergei Narichkin.

Putin non ha perso tempo nel descrivere dettagliatamente la posizione ufficiale della Federazione Russa nell’attuale incandescenza geopolitica di due guerre interconnesse , Ucraina e Israele-Palestina. Questa dichiarazione era rivolta sia al suo pubblico di alto livello che ai leader politici dell’egemone occidentale.

“ Niente può giustificare i terribili eventi che si stanno verificando attualmente a Gaza, dove centinaia di migliaia di persone innocenti vengono uccise indiscriminatamente, incapaci di fuggire o nascondersi dai bombardamenti. Quando vediamo i bambini macchiati di sangue, i bambini morti, la sofferenza delle donne e degli anziani, quando vediamo i medici uccisi, ovviamente stringiamo i pugni e abbiamo le lacrime agli occhi .

La coalizione del caos guidata dagli Stati Uniti

Ha poi illustrato il contesto: ” Dobbiamo capire chiaramente chi c’è realmente dietro la tragedia dei popoli del Medio Oriente e di altre regioni del mondo, chi ha organizzato questo caos mortale e chi ne trae profitto” .

Riunione Duma Russia

Senza mezzi termini, Putin ha descritto “ le attuali élite dominanti degli Stati Uniti e dei suoi satelliti ” come “ i principali beneficiari dell’instabilità globale che usano per ottenere la loro sanguinosa rendita”. Anche la loro strategia è chiara. Gli Stati Uniti, in quanto superpotenza globale, si stanno indebolendo e stanno perdendo la loro posizione, e tutti lo vedono e lo capiscono, anche a giudicare dalle tendenze dell’economia globale .

Il presidente russo ha stabilito un legame diretto tra il desiderio americano di espandere ” la sua dittatura globale ” e l’ossessione politica di promuovere il caos permanente: ” Questo caos li aiuterà a contenere e a destabilizzare i loro rivali o, come dicono, i loro avversari geopolitici, tra cui collocano anche il nostro Paese, che in realtà sono nuovi centri di crescita globale e paesi sovrani indipendenti che non vogliono sottomettersi e svolgere il ruolo di servitori. ”

In particolare, Putin ha voluto “ ripetere ancora una volta ” al suo pubblico interno e a quello del Sud del mondo che “ dietro la tragedia dei palestinesi, il massacro in Medio Oriente in generale, ci sono le élite dominanti degli Stati Uniti e i loro satelliti”. , il conflitto in Ucraina e molti altri conflitti in tutto il mondo – in Afghanistan, Iraq, Siria e così via ”.

Questo punto è di fondamentale importanza. Amalgamando gli autori del conflitto in Ucraina e della guerra contro Gaza – “ gli Stati Uniti e i loro satelliti ” – il presidente russo ha di fatto accomunato Israele all’egemone occidentale e al suo programma di “ caos ”.

Mosca si allinea alla vera “comunità internazionale”

In sostanza, ciò che questo ci dice è che la Federazione Russa si allinea inequivocabilmente con la stragrande maggioranza dell’opinione pubblica nel Sud del mondo/Maggioranza globale – dal mondo arabo a tutte le terre dell’Islam e oltre, in Africa, Asia e America Latina.

È interessante notare che Mosca si allinea alle analisi del leader iraniano Ayatollah Khamenei – un partner strategico della Russia – e del segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah nel suo discorso incisivo, sofisticato e intriso di sole . per intrappolare l’intero pianeta e il mondo intero nella sua ragnatela .”

La prova della posizione ufficiale della Russia, in particolare nei confronti di Israele-Palestina, è stata data dal rappresentante permanente della Russia all’ONU, Vasily Nebenzia, in una sessione speciale dell’Assemblea generale dell’ONU sulla Palestina, due giorni dopo il discorso di Putin.

Nebenzia ha chiarito che Israele, in quanto potenza occupante, non ha “il diritto all’autodifesa”, cosa confermata da una sentenza consultiva del 2004 della Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite.

All’epoca, la Corte stabilì anche, con 14 voti su 15, che la costruzione da parte di Israele di un massiccio muro nella Palestina occupata, in particolare a Gerusalemme Est, era contraria al diritto internazionale.

Sul piano giuridico, Nebenzia ha ridotto a nulla l’argomento costantemente citato del “diritto all’autodifesa” brandito da Tel Aviv e dall’intera galassia della NATO. L’Egemone, protettore di Tel Aviv, ha recentemente posto il veto al progetto umanitario del Brasile presso il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, semplicemente perché non menzionava il “diritto all’autodifesa” di Israele.

Pur sottolineando che Mosca riconosce il diritto di Israele a garantire la propria sicurezza, Nebenzia ha insistito sul fatto che questo diritto ” potrebbe essere pienamente garantito solo nel caso di una soluzione equa del problema palestinese basata sulle risoluzioni riconosciute del Consiglio di Sicurezza dell’ONU” .

I fatti dimostrano che Israele non rispetta alcuna risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU sulla Palestina.

Le priorità di Lavrov nella Palestina occupata

Il documento C sulla posizione della Russia nei confronti di Israele/Palestina è stato fornito dal ministro degli Esteri Sergey Lavrov durante una conferenza stampa con il ministro degli Esteri kuwaitiano Sabah Al-Sabah, due giorni dopo l’intervento di Nebenzia alle Nazioni Unite.

Lavrov ha ribadito le priorità di Mosca già evidenziate da Putin e Nebenzia: un cessate il fuoco urgente, corridoi umanitari e il ritorno al tavolo dei negoziati per “uno Stato palestinese indipendente, come previsto dal Consiglio di sicurezza dell’ONU entro i confini del 1967, che coesistere in pace e sicurezza con Israele .

Lavrov ha sottolineato ancora una volta che diverse tattiche diversive israelo-americane vengono impiegate “ con l’obiettivo di ritardare (o addirittura seppellire) la decisione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU di creare uno Stato palestinese ”.

Ciò significa, secondo il ministro degli Esteri russo, condannare i palestinesi “ ad un’esistenza eterna senza diritti”. Ciò non garantirà né la pace né la sicurezza nella regione e non farà altro che peggiorare il conflitto. E non sarai in grado di approfondirlo. La prossima “uva dell’ira” sarà seminata e crescerà rapidamente ”.

L’analisi di Lavrov, così come quella di Putin, converge con quella di Khamenei e Nasrallah: “ Non è questione di Gaza, ma del conflitto israelo-palestinese. Lo Stato di Palestina è parte integrante di questa soluzione ”.

La Russia sta gettando i semi per fungere da mediatore fidato per tutti i partiti in Israele/Palestina – un ruolo totalmente inadatto per l’egemone, soprattutto dopo la tacita approvazione dell’attuale pulizia etnica israeliana di Gaza.

C’è tutto, chiaramente formulato da Lavrov: “ Sarà di fondamentale importanza per noi conoscere il parere unanime del mondo arabo ”. Questo messaggio prende di mira specificamente i regimi sunniti vassalli di Washington. Poi, quando si metteranno d’accordo, “ sosterremo la soluzione araba a questa questione molto difficile ”.

Condizione sine qua non del multipolarismo: la pace in Palestina

Esaminati insieme, i reperti A, B e C mostrano che Mosca ha un vantaggio. Il messaggio generale – che viene scrupolosamente decodificato in tutto il Sud Globale/Maggioranza Mondiale – è che anche tenendo conto dei giochi dell’Impero del Caos, il progetto sionista immutabile ed esclusivista è ormai morto all’arrivo.

La soluzione meno cattiva ad oggi è l’Iniziativa Araba di Pace del 2002 , firmata da tutti i paesi dalle terre dell’Islam alla Russia, all’Iran e alla Cina: uno stato palestinese indipendente, riportato ai confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale.

Il problema è come convincere il sionismo fuori controllo a fare marcia indietro. I fatti imperativi sul campo dovrebbero includere il taglio del cordone ombelicale militarizzato/securitario Washington-Tel Aviv – e l’espulsione dallo spettro geopolitico della matrice cristiano-sionista neoconservatrice degli Stati Uniti, che sembra essere profondamente radicata nei silos dello Stato profondo.

Questi due imperativi sono impossibili da raggiungere – a breve, medio e persino a lungo termine.

Nel frattempo, una rapida occhiata alla mappa mostra che, a tutti gli effetti, la soluzione dei due Stati – dalla Cisgiordania alla Striscia di Gaza – è morta. Forse è straziante per i leader del multipolarismo ammetterlo. Ci vorrà tempo e un cambiamento nel discorso pubblico per riconoscere che l’unica soluzione praticabile è un anatema supremo al progetto sionista: un unico Stato in cui ebrei e arabi convivano insieme in pace.

Tutto ciò ci porta a una formulazione cruda: senza una giusta soluzione per la Palestina, la pace tangibile nello spettro del multipolarismo emergente rimane sfuggente. L’attuale orrore a Gaza dimostra che la pace non è ancora una priorità per l’Impero del Caos, e ci vorrà una Russia – e forse una Cina – per cambiare la situazione.

Fonte: The Cradle