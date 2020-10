Il sogno sionista è diventato un incubo

da Redazione

Di Yvonne Ridley (*)

Il futuro di Israele è in bilico poiché il numero di immigrati è diminuito di oltre un terzo, secondo le ultime statistiche. Mentre la pandemia di coronavirus viene incolpata di questo, si ritiene che le storie di un’economia in crisi e il generale declino degli standard di vita siano alla base della diminuzione.

I dati diffusi dall’agenzia ebraica tra gennaio e aprile mostrano che 6.368 immigrati sono arrivati ​​in Israele, il che rappresenta un calo del 36% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il solo aprile ha visto un flusso record di immigrati per ogni mese, solo 350 persone, in calo dell’86% rispetto all’aprile 2019.

Il popolare blogger di origine britannica Yoni Leviatan, che si è trasferito in Israele nel 2009 dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita in America, crede che Israele potrebbe essere in declino e sta esortando “un milione di ebrei americani” a seguirlo e a muoversi per salvare il sogno sionista . “Israele vacilla”, dice nel suo ultimo blog. “I muri della società si stanno sgretolando insieme all’economia”.

Leviatan si descrive come un musicista, produttore e venditore americano-israeliano. È anche critico di ciò che descrive come un’ossessione degli Stati Uniti per il conflitto palestinese.

“Quello a cui gli ebrei americani sembrano più interessati, quando parlano di Israele, sono i palestinesi, la minaccia dei palestinesi e il pericolo dei palestinesi. Pochi sembrano consapevoli che gli israeliani raramente vedono l’occupazione a meno che non stiano facendo il servizio militare o vivano effettivamente in Cisgiordania. Persino il tema dell’annessione, che ha affascinato gli ebrei americani al punto che hanno scritto Op-Ed nei siti di notizie israeliani implorando che non accadesse, ha rilevato solo il 4% di questi danno importanza per gli israeliani “.

Soldati israeliani trasportano i feriti



Il blog di Leviatan esorta gli ebrei statunitensi a unirsi a lui di fronte alla difficile situazione dello Stato sionista e salvarlo. “Se il 20 per cento degli ebrei americani, poco più di un milione di ebrei americani, smettesse di cercare di aggiustare un paese con 330 milioni di cittadini e scegliesse di trasferirsi in Israele con tutte le loro forze politiche ed economiche, potrebbero ribaltare la coalizione governativa in qualsiasi modo ricercato.” Questo era un riferimento al fatto che tutti i recenti governi israeliani dipendevano da coalizioni, che sono più facili da influenzare per loro stessa natura.

“Se convincessi un grande gruppo di tuoi compagni ebrei americani a fare Aliyah [la migrazione in Israele], potresti separare tutte le questioni di religione dallo stato. Potresti portare l’uguaglianza al [muro occidentale / Buraq], riconoscere ogni tipo di matrimonio e dare quello che volevi ai palestinesi di cui non puoi smettere di parlare “.

Mentre statistiche concrete mostrano che il desiderio di trasferirsi in Israele sta diminuendo, c’è stata in realtà una raffica di ebrei americani che hanno espresso interesse a trasferirsi lì all’inizio di questo mese, quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto eco ai commenti precedenti secondo cui gli ebrei in America si considerano israeliani, prima quando ha invocato il “troppo della lealtà”.

Naturalmente, tali tattiche spaventose sono state utilizzate in passato dalla lobby sionista che è disperata per imporre una popolazione ebraica sulla terra palestinese rubata. Questo è stato esposto nello storico libro di Naeim Giladi intitolato Gli scandali di Ben-Gurion: “How the Haganah and the Mossad Elimined Jewish”.

Soldati israeliani ad Hebron

È scioccante che Leviatan ei suoi compagni sionisti non solo possano respingere così facilmente la presenza dei palestinesi nella loro stessa terra, ma anche il conflitto in corso. Forse, se cercassero di impegnarsi positivamente con i palestinesi nella Striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata, potrebbero iniziare a capire perché il loro progetto sionista sta fallendo.

Usare tattiche spaventose contro il popolo ebraico, sia che tu sia Donald Trump che usa eccessivi toni e retorica antisemita o un fanatico che traccia paralleli con la Germania degli anni ’30, è semplicemente sbagliato. Alimentare la paura e la violenza nelle comunità ebraiche semplicemente per popolare Israele, uno stato che impone un’occupazione brutale usando la paura e la violenza, è destinato a fallire e le statistiche dell’Agenzia ebraica lo supportano.

Se il governo israeliano e le sue istituzioni sioniste – inclusa l’Agenzia ebraica, a proposito – fossero davvero sinceri nel voler popolare il territorio, c’è una soluzione molto semplice e garantita al problema: consentire ai milioni di rifugiati palestinesi di esercitare il loro legittimo diritto di tornare nella loro terra da cui loro e le loro famiglie sono state cacciate dalle milizie sioniste e dalle forze di difesa israeliane dal 1948 (la pulizia etnica descritta dagli storici indipendenti).

Arresto di bambini palestinesi

Se permettere ai palestinesi di tornare nella loro terra è visto come una minaccia al carattere sionista dello stato di Israele, allora questo non ci dice forse senza mezzi termini in cosa consista un’ideologia perniciosa e razzista il sionismo? Probabilmante questo è il vero motivo per cui così tanti ebrei americani ignorano le suppliche di Leviatan e della sua gente. Le loro tattiche spaventose suggeriscono che il sogno sionista è diventato un incubo.