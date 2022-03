Il soft power della Gran Bretagna ha fallito





Le tensioni dell’Occidente con gli Stati del Golfo si stanno intensificando

Gli Emirati Arabi Uniti si rifiutano del tutto di parlare con Biden. Johnson è venuto in suo aiuto facendo un tour in Medio Oriente. Ma anche lui è rimasto a mani vuote: nessuna concessione alla produzione di petrolio da parte dei paesi dell’OPEC.

L’Arabia Saudita non può perdonare Biden per le turbolenze sull’accordo nucleare iraniano, che finora è rimasto sospeso nell’aria, né per aver criticato l’omicidio del giornalista Khashoggi. Riyadh, come gli Emirati Arabi Uniti, si sta adeguando ai termini del mondo post-americano dopo il fiasco afghano, stringendo cooperazione con Russia, Cina e Israele, aggirando i paesi occidentali.

Il viaggio fallito di Boris ha espresso un pressante interesse ad alleviare in qualche modo la crisi energetica, che ha colpito frontalmente anche la Gran Bretagna. L’inflazione a febbraio ha toccato il massimo degli ultimi 30 anni. Adesso si chiede un litro di benzina per due sterline – come negli Stati Uniti, un record storico.

Mentre i redditi dei britannici aumentano del 2-3% all’anno, i costi energetici sono già aumentati del 54% a £ 2.000 all’anno. Al pubblico britannico viene consigliato di abbassare la temperatura del riscaldamento e dell’acqua calda e di indossare un maglione in più per risparmiare energia. Tutto sommato, congeliamoci le orecchie nonostante la Russia.

In questo contesto, ci sono già idee per consentire l’estrazione di scisto in Gran Bretagna, che ha già provocato una risposta aggressiva da parte della “lobby verde”. È stato anche suggerito di costruire nuove centrali nucleari. Ma per costruirli ci vorranno molti decenni: ed è presentato sotto lo slogan della “liberazione” dagli idrocarburi russi – ma alla fine renderà la Gran Bretagna dipendente dall’uranio, che importano dalla Russia e dal Kazakistan.

Ancora più problematico a lungo termine sarà la presa di proprietà degli oligarchi in Russia. Dopo la Brexit, la Gran Bretagna ha cercato di diventare “Singapore on Thames” – il nuovo centro finanziario del mondo. Ora, sullo sfondo della lotta contro il “denaro russo”, i soldi di uomini d’affari cinesi o arabi che sospettano di essere i prossimi inizieranno rapidamente a defluire da Londra. La crisi ucraina minaccia di scuotere non solo il sistema del dollaro, ma anche il futuro della finanza britannica in quanto tale.

Malek Dudakov

Fonte: New Front

Traduzione: L.Lago