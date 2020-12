Il soft power della Cina spinge la Francia fuori dall’Africa occidentale

I paesi della regione del Sahara-Sahel erano originariamente il feudo della Francia. Tutti gli stati sono ex colonie collegate da legami politici, economici e militari con la Quinta Repubblica. La Parigi ufficiale mantiene ancora un alto livello di influenza nella regione, mantenendo contatti costanti con la dirigenza, ma la popolazione locale vede segni di neocolonizzazione in tali azioni.

La Repubblica popolare cinese non ha mai avuto colonie, ma lo sviluppo del paese ha risvegliato in modo esponenziale le ambizioni imperiali nelle menti della leadership. Non è possibile agire secondo i metodi usati all’inizio dell’era coloniale nel mondo moderno. Il “soft power” è venuto in soccorso e la Cina sta compiendo notevoli progressi in questa direzione.

Nell’ambito del progetto Influence Networks, l’autore dei canali Fifth Republic Telegram racconta come e come la RPC prende l’iniziativa dalla Francia nella regione Sahara-Sahel.

La regione del Sahara-Sahel, ricca di risorse naturali, è di grande interesse per molti paesi del mondo.

Regione del Sahara-Sahel

I paesi inclusi in tale regione sono prevalentemente agricoli, con un basso livello di sviluppo industriale, che fornisce un ampio campo di attività per i paesi sviluppati. Hanno una popolazione numerosa e, di conseguenza, manodopera a basso costo. Tuttavia, le loro qualifiche sono a un livello molto basso.

Tutti i paesi hanno ottenuto l’indipendenza relativamente di recente – nel 1960, e il percorso della sua formazione è stato difficile per loro. Non sono mai stati in grado di uscire finalmente dall’influenza della Francia: la Quinta Repubblica continua a vedere le sue ex colonie negli stati della regione. L’unica differenza è che dopo aver ottenuto l’indipendenza, l’Elysee Palace ha cambiato il suo tono imperativo in uno ammonitore e fornisce “raccomandazioni”, coprendo le sue vere intenzioni con il desiderio di aiutare.

La leadership francese mantiene contatti multilaterali con i governi dei paesi della regione Sahara-Sahel: su iniziativa della Parigi ufficiale nel 2014, Burkina Faso, Mauritania, Mali, Niger e Ciad, per analogia con il G7, ha formato il gruppo G5 Sahel. Il compito principale dell’organizzazione è coordinare la cooperazione regionale per lo sviluppo della regione e garantire la pace e la sicurezza in tutto il suo territorio. In effetti, la Quinta Repubblica è attivamente coinvolta nella lotta al terrorismo in questi Stati. Nel 2014, la più grande operazione delle forze armate francesi, Barkhan, è iniziata nei paesi del G5 Sahel.

Operazione francese “Barkhan”

La Francia si comporta come nel XIX secolo, quando conquistò queste terre e le trasformò nelle sue colonie: contingenti militari della Quinta Repubblica sono presenti in tutti i paesi della regione per “combattere il terrorismo internazionale”. Tuttavia, la popolazione locale vede in questi taluni postumi dell’era coloniale, che non vogliono accettare. Inoltre, non è stato possibile “sconfiggere il terrorismo”, i paesi non si sviluppano economicamente per mancanza di investimenti e la Quinta Repubblica non è pronta a investire i fondi necessari. Parigi semplicemente non ne dispone.

La popolazione esprime insoddisfazione per la situazione attuale con proteste e manifestazioni periodiche.

Tali eventi non passano inosservati ad altri giocatori nell’arena politica che desiderano prendere il posto della Quinta Repubblica. La più attiva è la Cina.

La leadership della RPC monitora da vicino lo sviluppo della situazione nella regione, ne approfitta in modo tempestivo, tenendo conto dei successi e dei fallimenti della Francia, e ottiene silenziosamente il favore sia della popolazione ordinaria della regione del Sahara-Sahel che dell’élite politica. In questa attività, la Cina ricorre a un approccio integrato: toccando diversi ambiti della vita, coordina gli sforzi e si rivolge ad ampie fasce della popolazione per ottenere il risultato desiderato.

Esperti cinesi in Africa



L’istruzione è uno dei principali problemi dei paesi del terzo mondo. Riconoscendo questo, Pechino sta promuovendo attivamente il suo “Concetto di illuminazione specifico per la Cina”, che si concentra sulle istituzioni di Confucio. La rete di istituzioni educative, il cui obiettivo ufficiale è diffondere lo studio della lingua cinese, conduce vari eventi culturali ed educativi nella regione volti a promuovere un’immagine positiva del Celeste Impero. Oggi, in tutti i paesi della regione Sahara-Sahel, ad eccezione del Niger, sono rappresentate queste istituzioni educative.

Istituti Confucio nella regione del Sahara-Sahel

La Cina invia anche studenti dei paesi della regione ai loro istituti di istruzione superiore: gli stranieri ricevono sovvenzioni e borse di studio per studiare dal governo della RPC. Il focus principale è sugli specialisti nel campo dell’agricoltura, medicina, costruzione di ponti stradali, energia idroelettrica e petrolchimica. Le università cinesi stanno anche stabilendo attivamente partnership con istituzioni educative nella regione e fornendo le attrezzature necessarie di cui gli africni hanno un disperato bisogno.

Il supporto di specialisti e istituzioni educative che operano nei settori sopra indicati non è casuale. La Cina si sta preparando il personale necessario tra i residenti locali che successivamente lavoreranno in joint venture. Per i paesi della regione Sahara-Sahel, l’atteggiamento della RPC è qualitativamente nuovo: ad esempio, la disponibilità di servizi educativi è diventata un’ancora di salvezza per molte persone comuni. Ciò porta a un’immagine positiva di Pechino e favorisce una più stretta interazione tra i cinesi e la gente del posto.

Nel 2016, il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping ha lanciato l’iniziativa di creare una “Via della seta per la salute”. Il progetto è implementato nell’ambito del concetto “One Belt – One Road”, il suo compito principale è quello di creare un sistema unificato di assistenza medica reciproca tra i paesi della nuova “Via della Seta”.

Nell’ambito di questa iniziativa, il Celeste Impero fornisce attrezzature mediche e prodotti farmaceutici cinesi a tutti i paesi bisognosi, costruisce o rinnova gratuitamente istituzioni mediche e invia specialisti ed équipe mediche. Questo approccio è particolarmente rilevante per la regione del Sahara-Sahel, dove la stragrande maggioranza della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Con questo in mente, Pechino offre cure mediche e medicinali gratuiti mentre promuove la medicina tradizionale cinese.

Xi Jin Ping con leader africani

In tutti i paesi della regione sono state aperte istituzioni mediche della RPC, dove, insieme alle pratiche europee, i rimedi popolari cinesi sono ampiamente utilizzati. Un vantaggio significativo degli ospedali cinesi rispetto agli ospedali francesi è il basso costo dei servizi, che li rende più popolari tra la popolazione, soprattutto tra i poveri.

Nel 2013, il Celeste Impero ha effettuato a proprie spese la ristrutturazione e la riattrezzatura dell’ospedale di N’Djamena, la capitale del Ciad, rendendolo uno dei più avanzati. Pechino invia ogni anno dieci specialisti in Ciad per stage di 12 mesi e ha donato un milione di yuan di apparecchiature mediche al paese. Negli ospedali, i medici locali lavorano insieme a specialisti cinesi, anche eseguendo interventi chirurgici sotto la loro attenta guida, migliorando la professionalità.

Nell’aprile 2020, un gruppo di esperti medici cinesi è volato in Burkina Faso per aiutare i medici locali a sviluppare meccanismi per combattere COVID-19. Medici dalla Cina hanno condiviso la loro esperienza nella lotta alla pandemia e hanno donato attrezzature per il primo soccorso e dispositivi di protezione individuale.

La RPC non solo costruisce istituzioni mediche per i paesi che necessitano della “Via della Seta della Salute”, fornisce loro i farmaci e gli specialisti necessari, ma aiuta anche a creare autonomamente industrie manifatturiere nel campo della medicina. Un esempio lampante è la Mauritania, dove l’industria farmaceutica è praticamente assente. Come colonia, ha adottato il sistema sanitario francese e gli standard sui farmaci. Dall’indipendenza, gli elementi di base del sistema parigino di standard farmaceutici continuano ad esistere, motivo per cui la maggior parte dei farmaci sono francesi. Nonostante il loro costo elevato, la popolazione locale è costretta ad acquistare questi farmaci.

Le medicine cinesi entrano in Mauritania attraverso due rotte. Il primo è attraverso la Francia: la Quinta Repubblica acquista antibiotici di bassa qualità ed efficacia dalla RPC, oltre a liquidi iniettabili, e poi li rivende in Mauritania. Il secondo modo è attraverso gli ospedali cinesi. Ogni anno Pechino stanzia diverse centinaia di migliaia di yuan per i medicinali autoprodotti inviati agli ospedali cinesi in Mauritania. I medici del Regno di Mezzo scrivono prescrizioni per ricevere gratuitamente tali farmaci e li distribuiscono attivamente tra la popolazione locale. Le équipe mediche cinesi effettuano diagnosi e cure gratuite dei residenti locali, informandoli attivamente sulle proprietà benefiche delle medicine tradizionali cinesi. Grazie a tale politica, la popolazione locale acquista fiducia e rispetto non solo per le medicine ma anche per i medici cinesi,

In Mauritania, non solo la popolazione locale, ma anche le autorità vogliono aumentare la quota dei medicinali cinesi, dal momento che il loro costo è parecchie volte inferiore a quello francese e l’efficacia è fuori dubbio. Tuttavia, attualmente non è possibile saturare completamente il paese con i farmaci della RPC a causa degli standard farmaceutici della Quinta Repubblica. Quindi, uno dei requisiti è fornire un elenco dei componenti dei medicinali in francese e i risultati della ricerca che questi medicinali sono adatti ai residenti di un determinato paese.

La Pechino ufficiale, con vari pretesti, ha ripetutamente affermato l’impossibilità di soddisfare pienamente questi requisiti e ha invitato il governo del paese a sviluppare un proprio standard sui farmaci. Secondo gli analisti cinesi, questo passo consentirà alla Mauritania di liberarsi definitivamente delle “catene francesi” e di lanciare una propria industria farmaceutica, che sarà sviluppata dagli specialisti della RPC nell’ambito della “Via della seta della salute”.

La cooperazione economica tra la Cina e i paesi della regione del Sahara-Sahel iniziò immediatamente dopo il 1960, quando ottennero l’indipendenza. Sono stati conclusi numerosi accordi di cooperazione reciprocamente vantaggiosa, che vengono costantemente aggiornati in relazione ai cambiamenti in atto nella regione e nel mondo. Tuttavia, tutti ora mirano a facilitare la costruzione della “Nuova Via della Seta”. Nell’ambito dell’iniziativa, molti progetti sono in fase di implementazione per creare e sviluppare infrastrutture.

Tra il 1974 e il 1992, Cina e Niger hanno costruito congiuntamente il bacino idrico di Tera, nel 1996 la parte cinese ha completato la costruzione del gateway di regolamentazione di Ndonga, e con esso alloggi sociali e ospedali generali. Ha anche organizzato l’ approvvigionamento idrico per il distretto di Zinder. Sono attualmente in corso progetti come i tre ponti del fiume Niger. Negli ultimi anni, entrambi i paesi hanno anche compiuto progressi positivi nella cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo dell’energia e delle risorse.

Esperti cinesi aiutano agricoltori africani

In Ciad, la Repubblica Popolare Cinese ha costruito il Palazzo del Popolo, un ospedale e un impianto di riparazione di serbatoi. A dicembre 2011 è stato messo in esercizio il cementificio di Baa, il cui denaro è stato fornito da prestiti agevolati da parte cinese. E nel 2013 è stato firmato un contratto per l’acquisto di carri armati cinesi per le necessità delle forze armate ciadiane. Inoltre, il Celeste Impero ha eseguito il restauro delle aree di bonifica del riso e delle strade comunali.

Questi non sono affatto tutti i progetti attuati da Pechino in Ciad. N’Djamena è diventato un paese produttore di petrolio nel 2003, ma nonostante ciò, fino a poco tempo fa, lo stato dipendeva quasi completamente dai prodotti petroliferi importati. Ciò è dovuto al fatto che l’estrazione dell’oro nero era sotto il controllo di società occidentali che non investivano nell’industria di trasformazione, ma esportavano risorse energetiche.

Tutto è cambiato nel 2006, quando la CNPC International West African Company (una filiale della China National Petroleum Corporation) ha acquisito il diritto di sviluppare i giacimenti petroliferi del Ciad. Sono stati scoperti numerosi giacimenti di grandi dimensioni, che successivamente hanno portato alla costruzione della prima (e unica) raffineria di petrolio in Ciad. Grazie a ciò, i prezzi del carburante precedentemente acquistato all’estero sono diminuiti in modo significativo. Esperti cinesi hanno anche aiutato a costruire un sistema di gasdotti e ora il carburante blu sta sostituendo la legna da ardere nelle case delle persone. Grazie agli investimenti cinesi, il Ciad iniziò a fornire petrolio al Camerun e da un’appendice di materie prime dei paesi occidentali si trasformò in uno stato esportatore indipendente.

Inoltre, più di 50 giovani ciadiani sono stati mandati a studiare nella provincia di Gansu. Tornati in patria, hanno trovato lavoro in una raffineria di petrolio. La RPC organizza anche corsi di formazione per residenti locali proprio nel paese, dove specialisti cinesi fungono da mentori e condividono esperienze con i residenti locali.

Africani comunicano con esperti cinesi



Il Celeste Impero presta grande attenzione anche allo sviluppo sociale dei paesi della regione: nelle città e nei villaggi in cui viene aperta la produzione cinese o vengono estratti minerali, appaiono scuole e strade, i problemi con l’approvvigionamento idrico vengono risolti. Ciò migliora notevolmente le condizioni di vita della popolazione locale e crea un’immagine della Repubblica popolare cinese non come uno sfruttatore, ma come un “amico” che si prende cura dei residenti locali.

Così, durante la costruzione di una raffineria di petrolio nel vicino villaggio di Gudava, sono state ripristinate le scuole e sono stati scavati dei pozzi per fornire acqua potabile ai residenti.

Tali “benedizioni della civiltà” che fluiscono verso i paesi bisognosi sono un piacevole bonus per l’espansione economica della Cina. La Cina apre prima i flussi di investimento ai paesi partner per aumentare le loro capacità finanziarie e migliorare le infrastrutture, quindi lancia le sue società sul mercato, che successivamente porteranno profitto alla Cina stessa.

Sia in ambito educativo che medico, la leadership della RPC utilizza un’intera gamma di strumenti di soft power. Consentono a Pechino di costruire un’immagine positiva di un “fratello maggiore” che può fornire tutto ciò di cui ha bisogno, nello stesso tempo si rispetta la popolazione locale e qesta può condividere generosamente i frutti della civiltà.

Agli occhi degli abitanti dei paesi della regione Sahara-Sahel, che per lungo tempo hanno osservato le conseguenze della colonizzazione europea, un’alternativa appare sotto forma di una Cina amica. Se la Francia insegna in modo che il personale di servizio capisca cosa è richiesto loro, allora la Cina sta aumentando il livello di istruzione della popolazione per collaborare con essa. Parigi impone i suoi standard farmaceutici e trasforma la medicina in un lusso insostenibile, Pechino tratta in modo economico ed efficace.

Giocando in contrasto e plasmando un’immagine positiva del Celeste Impero nelle menti dei residenti locali, la leadership della RPC crea una piattaforma per un’ulteriore cooperazione economica e aumenta la lealtà non solo della popolazione locale, ma anche dell’élite politica.

