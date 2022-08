Il sistema liberale è morto, riposate le nostre anime

di Karine Bechet-Golovko .

Macron non si è espresso correttamente: non è la fine dell’abbondanza, è la fine di un mondo. Quella del liberalismo dal volto umano. Già fortemente messo in discussione con la covid global governance, il sistema liberale è stato appena seppellito da Macron, poi da Borrell, dopo le numerose dichiarazioni surreali di vari politici europei. La pagina del 20° secolo è voltata. Quello che si apre è poco appetitoso… E non potendo assumere apertamente questa scelta ideologica impopolare, si sfrutta il conflitto in Ucraina, si demonizza la Russia.

È proprio la morte del Novecento, con il rafforzamento della classe media, con l’idea dello sviluppo di una società per tutti, con il desiderio di un’educazione di massa che consenta un miglioramento generale delle condizioni di vita. Questo è ciò che è finito. Questo è ciò che non ha più il suo posto nel mondo globalizzato in guerra per la sua sopravvivenza. In guerra con noi. Inoltre, siamo stati avvertiti dai nostri leader, che stanno usando la guerra in Ucraina per completare il sistema nazionale alle spalle della Russia.

In Germania Scholtz aveva dichiarato che niente sarà più come prima, che i circuiti economici sono destabilizzati – dalle sanzioni adottate dagli stessi europei contro la Russia, quanto dalla furia globalista del Covid. Il prezzo del gas in Europa è salito oltre i 3500 dollari per 1000 m3 e il costo è in corsa per privati ​​e aziende. Le economie nazionali non sopravviveranno a una tale politica.

Vengono presi provvedimenti assurdi, come le multe per i negozi, che lasciano la porta aperta con l’aria condizionata. I leader politici ti dicono di fare una doccia fredda gridando “Ecco, tocca a te Poutine”, altri di ridurre la doccia a 5 minuti. Nei negozi vediamo cartelli che chiedono di non comprare più di un vasetto di senape a causa della carenza. Le nostre società stanno scivolando verso l’assurdo, perché solo l’assurdo può spiegare le scelte politiche fatte.

Alla riunione del Consiglio dei ministri del ritorno a scuola, Macron ha dichiarato che questa era la fine dell’abbondanza e che questo era il prezzo da pagare per la libertà. Possiamo ora valutare le nostre libertà, bene quel che resta di esse, in minuti di docce e vasetti di senape.

Tuttavia, non siamo così ingenui, le nostre libertà non hanno nulla a che fare qui, si tratta solo di ideologia e potere. Questi gesti hanno lo scopo di mettere in atto uno shock abbastanza grande da cambiare il mondo: lo shock pre-Covid ha creato le premesse, ma non è stato sufficiente per consentire l’implosione delle società, ancorate a livello nazionale. Così vediamo l’apparizione dei vecchi-nuovi spettri dei “nuovi mondi” e il fantasmagorico energico passaggio al canto di questa è un’opportunità, non lasciamolo passare. Per far cadere la pillola, gli economisti dei servizi ci dicono addirittura che questo processo di disgregazione economica è inevitabile e che stiamo entrando in un ” regime di scarsità”. In breve, la rarità è fortuna!

La fine dell’abbondanza significa che il ceto medio non avrà più i mezzi per vivere, come prima del 2019, per il semplice e valido motivo che non è più necessario mantenerlo, è addirittura controproducente nel nuovo sistema. Tutte le attività nazionali rientrano nella stessa categoria. Sono troppo conservatori, cioè troppo attaccati ai valori liberali, che hanno dato loro un posto nella società. Il ceto medio, le PMI-PMI, l’artigianato, costituiscono la base sociale nazionale. Se non ci devono essere più nazioni, devono scomparire. Tutte le misure antieconomiche, che sono state adottate negli ultimi anni, stanno sicuramente lavorando su questo.

No al liberismo, proteste

In questa società a basso prezzo, anche la qualità e l’istruzione di massa, che è stata il segno distintivo del XX secolo, avendo permesso di costituire questa forte classe media, devono scomparire e stanno scomparendo. Dopo la riscrittura dei programmi scolastici, il loro passaggio ideologico, ecco i corsi di formazione express di 4-5 giorni e hai un insegnante nuovo di zecca. Incompetente come si potrebbe desiderare, perfettamente adatta al degrado di massa, questa massa che deve sapere cos’è il genere, come fare la raccolta differenziata, che mamma sa aggiustare l’auto anche meglio di papà, che una ragazza e un ragazzo non esistono non esiste , vagamente leggere e scrivere, che deve conoscere tutto questo e non le sue discipline umanistiche. L’élite manterrà le proprie scuole private, la classe inferiore che si ricostituirà non avrà bisogno di una scuola.

Torniamo alla situazione precedente al 20° secolo, ma senza Stati nazione, senza questa politica nazionale, che ha dato un senso al liberalismo. E questo sistema impopolare, che si costruisce contro le popolazioni, può essere mantenuto solo dal terrore. Il liberalismo politico è morto, insieme al liberalismo economico: ogni vera opposizione è bandita, è demonizzata, è il nemico. Il segno distintivo di questa “libertà globalista” è la bandiera ucraina, che vediamo invadere i nostri paesi, che non sono ufficialmente in guerra con la Russia, ma si stanno liquefacendo in un atlantismo incontrollabile.

Niente come una buona guerra politico-mediatica per far passare tutto questo. La propaganda anti-russa si scatena in tutti i media. I leader hanno messo tutte le difficoltà socio-economiche indotte dalla loro politica alle spalle della Russia. L’opposizione politica nazionale non deve più esistere…altrimenti si viene bollati come “filorussi” e presto nemici del popolo – globale e senza cervello.

La Francia, come Paese, come Stato, come Nazione, non ha posto in questa visione del mondo che si sta realizzando davanti ai nostri occhi. È urgente reagire.

Karine Bechet-Golovko

fonte: Russie Politics

Traduzione: Gerard Trousson