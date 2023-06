“Il sistema internazionale neocoloniale ha cessato di esistere”, afferma Putin da San Pietroburgo

di RT Francia

In un discorso e poi in un’intervista al Forum economico di San Pietroburgo, Vladimir Putin ha fatto il punto sullo stato dell’economia russa, colpita dalle sanzioni. Ha promosso l’apertura della Russia all’ascesa di un mondo multipolare.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato il 16 giugno che il “ sistema internazionale neocoloniale ” era morto, sostituito da un “ mondo multipolare ” sempre più forte . Questo nuovo attacco all’Occidente è avvenuto durante una lunga intervista rilasciata durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

“Il sistema internazionale neocoloniale, intrinsecamente brutto, ha cessato di esistere e il mondo multipolare, al contrario, si sta rafforzando”, ha affermato Vladimir Putin all’apertura della sessione plenaria di questo forum.

Rifiutando il falso concetto dell’isolamento del suo Paese e invocando una “economia aperta”, ha anche accolto con favore il rafforzamento delle relazioni tra Mosca e le potenze emergenti. ” I leader economici del mondo stanno cambiando “, ha detto. Prima di aggiungere: “ Abbiamo buoni rapporti con Cina, India, altri Paesi. La Malesia si sta sviluppando, l’America Latina, l’Africa. Ci sono tanti problemi in questi paesi, ma sono tutti in forte aumento e sviluppo”.

L’economia russa regge

Per il leader russo l’economia del suo Paese ha retto di fronte alle sanzioni: ” Possiamo affermare con sicurezza che la strategia scelta dal governo e dalle imprese in Russia ha funzionato “, ha giudicato. ” Abbiamo mantenuto la stabilità dell’economia russa, questo è quello che chiamiamo un fatto comprovato “, ha detto.

Vladimir Putin ha descritto la partenza delle multinazionali straniere come uno ” stimolo ” per il tessuto economico russo. Ha sottolineato in particolare una crescita del 10% nel 2022 nel settore agricolo, “ per tutte le categorie di prodotti ”. ” Siamo praticamente autosufficienti in tutte queste categorie ” e ” molto attivi nelle esportazioni “, ha proseguito.

Ha inoltre stimato che la crescita del prodotto interno lordo (PIL) della Russia nel 2023 dovrebbe essere compresa tra l’1,5% e il 2%, dopo una contrazione del 2,1% nel 2022.

fonte: RT Francia

Nota: Questi dati incontrovertibili segnano il fallimento della campagna di sanzioni attuata dall’occidente contro la Russia e il nuovo allineamento internazionale che segna l’espansione di fatto di un nuovo blocco di paesi che sono in partnership con Russia e Cina ed hanno rigettato le pressioni fatte dai leader occidentali per isolare la Russia.

Traduzione e nota: Luciano Lago