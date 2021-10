Il sistema economico occidentale sta volgendo al termine

di Thierry Meyssan

Produrre non permette più di vivere in Occidente, mentre la Cina è diventata “l’officina del mondo”. Solo i possessori di capitale fanno soldi, e molti soldi. Il sistema è sull’orlo del collasso. I grandi capitalisti possono ancora salvare le loro fortune insieme?

Già nel XVIII secolo, gli economisti britannici del nascente capitalismo si interrogavano intorno a David Ricardo sulla sostenibilità di questo sistema. Ciò che ha portato molto all’inizio, alla fine sarebbe diventato comune e non avrebbe più arricchito il suo uomo. Il consumo non potrebbe giustificare per sempre la produzione di massa. In seguito i socialisti, attorno a Karl Marx , predissero l’inevitabile fine del sistema capitalista.

Questo sistema sarebbe dovuto morire nel 1929, ma con sorpresa di tutti è sopravvissuto. Ci stiamo avvicinando a un momento simile: la produzione non paga più, solo la finanza ora fa soldi. In tutto l’Occidente assistiamo a un declino del tenore di vita della massa della popolazione, mentre la ricchezza di pochi rari individui sta crescendo vertiginosamente.

Il sistema minaccia di crollare di nuovo e di non riprendersi mai. I supercapitalisti possono ancora salvare i loro beni o ci sarà una ridistribuzione casuale della ricchezza a seguito di un confronto generalizzato?

La crisi del 1929 e la sopravvivenza del capitalismo

Quando la crisi del 1929 colpì gli Stati Uniti, tutte le élite occidentali erano convinte che la gallina dalle uova d’oro fosse morta; che bisognava trovare subito un nuovo sistema, altrimenti l’umanità sarebbe perita di fame. È particolarmente istruttivo leggere la stampa americana ed europea dell’epoca per comprendere l’angoscia che attanagliava l’Occidente. Enormi fortune erano svanite in un giorno. Milioni di lavoratori si sono trovati disoccupati e hanno sperimentato non solo la miseria, ma spesso la carestia. I popoli si ribellarono. La polizia ha sparato proiettili veri contro la folla inferocita. Nessuno immaginava che il capitalismo potesse migliorare e rinascere. Furono proposti due nuovi modelli: lo stalinismo e il fascismo.

Contrariamente alla nostra immagine un secolo dopo, ormai tutti erano consapevoli dei difetti di queste ideologie, ma il problema più importante e vitale era sapere chi sarebbe riuscito a sfamare al meglio la propria gente. Non c’era più né destra né sinistra, solo un salvataggio generale. Benito Mussolini, che era stato direttore del principale quotidiano socialista italiano prima della prima guerra mondiale e poi agente britannico dell’MI5 durante la guerra, divenne il leader del fascismo, allora visto come l’ideologia che avrebbe dato pane ai lavoratori. Joseph Stalin, che era stato bolscevico durante la rivoluzione russa, liquidò quasi tutti i delegati del suo partito e li rinnovò per costruire l’URSS, allora vista come una concretizzazione della modernità.

Nessuno dei due leader è stato in grado di portare a compimento il suo modello: alla fine, gli economisti devono sempre lasciare il posto ai militari. Le pistole hanno sempre l’ultima parola. Fu quindi la seconda guerra mondiale, la vittoria dell’URSS e degli anglosassoni da una parte, la caduta del fascismo dall’altra.

Si scopre che solo gli Stati Uniti non sono stati devastati dalla guerra e che il presidente Franklin Roosevelt, organizzando il settore bancario, ha dato al capitalismo una seconda possibilità. Gli Stati Uniti hanno ricostruito l’Europa senza schiacciare la classe operaia per paura che si rivolgesse all’URSS.

La crisi dopo la scomparsa dell’URSS

Tuttavia, quando l’URSS è scomparsa alla fine del 1991, il capitalismo, privato di un rivale, ha ritrovato i suoi vecchi demoni. In pochi anni, le stesse cause provocavano gli stessi effetti, la produzione iniziò a diminuire negli Stati Uniti e i posti di lavoro furono trasferiti in Cina. La classe media iniziò a declinare lentamente. I detentori di capitale statunitensi si sentivano minacciati. Successivamente hanno provato diversi approcci per salvare il loro paese e mantenere il sistema.

Il primo è stato trasformare l’economia statunitense in un esportatore di armi e utilizzare le forze armate statunitensi per controllare le materie prime e le fonti energetiche della parte non globalizzata del pianeta utilizzata dal resto del mondo. È questo progetto, l’adattamento al “capitalismo finanziario” (se questo ossimoro ha un senso), la dottrina Rumsfeld/Cebrowski [ 2 ], che ha portato lo Stato profondo americano a organizzare gli attentati dell’11 settembre e la guerra senza fine nel Grande Medio Oriente. Questo episodio diede al capitalismo vent’anni di tregua, ma le conseguenze interne furono disastrose per le classi medie.

Il secondo tentativo è stato il freno al commercio internazionale e il ritorno alla produzione americana di Donald Trump. Ma aveva dichiarato guerra agli uomini dell’11 settembre e nessuno gli avrebbe permesso di tentare di salvare gli Stati Uniti.

È stato considerato un terzo sviluppo. Si sarebbe trattato di deludere le popolazioni occidentali e trasferire i pochi multimiliardari in uno stato robotico da cui avrebbero potuto dirigere senza paura i loro investimenti. È il progetto Neom che il principe Mohamed bin Salman ha iniziato a costruire nel deserto saudita con la benedizione della NATO. Dopo un periodo di intensa attività, i lavori sono oggi fermi.

L’ex team di Donald Rumsfeld (tra cui i medici Richard Hatchett [ 3 ] e Anthony Fauci [ 4 ]) ha deciso di lanciare una quarta opzione in occasione della pandemia di Covid-19. Si tratta di continuare e generalizzare negli Stati sviluppati ciò che è stato avviato nel 2001. Il massiccio confinamento delle popolazioni sane ha spinto gli Stati all’indebitamento. L’uso del telelavoro ha preparato la delocalizzazione di decine di milioni di posti di lavoro. La tessera sanitaria legalizzava una società di sorveglianza di massa.

Klaus Schwab e il Grande Reset

È in questo contesto che il presidente del Forum di Davos, Klaus Schwab, ha pubblicato Covid-19: The Great Reset . Non è affatto un programma, ma un’analisi della situazione e un’anticipazione di possibili sviluppi. Questo libro è stato scritto per i membri del Forum e dà un’idea del loro misero livello intellettuale. L’autore usa luoghi comuni citando grandi autori alla rinfusa e le figure assurde di Neil Ferguson (Imperial College) .

Negli anni 70-80, Klaus Schwab è stato uno dei direttori della società Escher-Wyss (assorbita da Sulzer AG) che ha svolto un ruolo importante nel programma di ricerca atomica del Sudafrica dell’apartheid; contributo che ha avuto luogo in violazione della risoluzione 418 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Non ha quindi morale e non ha paura di nulla. Successivamente, ha creato un circolo di leader aziendali che è diventato il World Economic Forum. Questo cambio di nome è stato fatto con l’aiuto del Centro per l’Impresa Privata Internazionale (CIPE); il ramo dei datori di lavoro del National Endowment for Democracy (NED/CIA). Questo è il motivo per cui è stato registrato nel 2016 presso il Gruppo Bilderberg (l’organo di influenza della NATO) come funzionario internazionale, cosa che ufficialmente non è mai stata.

Nel suo libro, Klaus Schwab prepara il suo pubblico per una società orwelliana. Immagina tutto e di più fino alla morte per Covid-19 del 40% della popolazione mondiale. Non offre nulla di concreto e non sembra preferire alcuna opzione. Capiamo solo che lui e il suo pubblico non decideranno nulla, ma sono pronti ad accettare tutto per mantenere i loro privilegi.

Conclusione

Siamo ovviamente alle soglie di un enorme sconvolgimento che travolgerà tutte le istituzioni occidentali. Questo cataclisma potrebbe essere evitato in modo semplice, modificando l’equilibrio della remunerazione tra lavoro e capitale. Questa soluzione è però improbabile perché implicherebbe la fine delle super fortune.

Se teniamo a mente questi fatti, la rivalità Ovest-Est è solo superficiale. Non solo perché gli asiatici non pensano in termini di concorrenza, ma soprattutto perché vedono morire l’Occidente.

Ecco perché Russia e Cina stanno costruendo lentamente il loro mondo, senza alcuna speranza di integrare l’Occidente, che vedono come un predatore ferito. Non vogliono affrontarlo, ma rassicurarlo, fornirgli cure palliative e accompagnarlo senza costringerlo durante il suicidio.

Thierry Meyssan

Traduzione: Luciano Lago