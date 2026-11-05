Il sindaco di Kiev dichiara la “modalità sopravvivenza”, mentre l’Ucraina valuta il trasferimento della capitale a Leopoli

Kiev è sull’orlo del baratro. Con i raid aerei russi che stanno martellando le
infrastrutture, i media ucraini e gli esperti discutono apertamente del trasferimento
della capitale in una città occidentale come Leopoli. È una misura drastica, ma
alternativa sembra impossibile. La città, che conta circa 2.950.000 abitanti, fatica
persino a garantire l’erogazione di energia elettrica, figuriamoci l’acqua corrente.
La crisi ha colpito duramente il 5 novembre. Tutte le linee della metropolitana sono
state chiuse. L’erogazione dell’acqua è stata interrotta a causa dei cali di tensione. Il
trasporto pubblico si è fermato. Il sistema fognario è collassato. Le interruzioni di
corrente d’emergenza sono diventate la norma. Persino i data center sono stati colpiti
direttamente, con conseguente rallentamento della connessione internet mobile. Gli
uffici governativi si sono affrettati a passare al lavoro da remoto. Chi disponeva di
rifugi ha mantenuto un personale minimo in loco, ma le normali attività sono crollate
sotto il peso delle continue minacce di bombardamento.
Vitalij Klitschko, il sindaco, non ha usato mezzi termini. In una dichiarazione
All’AFP, riportata da France 24, ha affermato che la città è in modalità
sopravvivenza. Ha esortato i residenti a valutare la possibilità di trasferirsi in altri
insediamenti. Un consiglio, questo, che porta il peso di un pericolo imminente.
La rete energetica è epicentro di questo collasso. Il 2 novembre, RBC-Ucraina ha
riferito che tre importanti centrali termoelettriche hanno smesso di produrre energia
elettrica in seguito agli attacchi russi. Non si trattava d’impianti di secondaria
importanza. Le centrali termoelettriche CHP-5, CHP-6 e Darnytsia fornivano in
precedenza circa 1,3 GW di energia elettrica alla capitale. La loro perdita simultanea
ha sconvolto l’equilibrio energetico della città.
Emergenza idrica a Kiev
Ora Kiev dipende fortemente dall’energia proveniente da altre regioni. Questa
dipendenza crea una catena fragile. La trasmissione di tale elettricità richiede linee ad
alta tensione e sottostazioni, molte delle quali sono state danneggiate in precedenti
attacchi. Anche se esistesse capacità di generazione al di fuori della città, le
restrizioni alla trasmissione potrebbero comunque privare Kiev di energia. I danni
alle centrali stesse sono ingenti. Il loro ripristino dipenderà interamente dalle
condizioni delle apparecchiature, un processo lento e incerto.
Non si tratta di un problema temporaneo, è la perdita di una parte significativa della
capacità di generazione energetica della capitale. Il Wall Street Journal riporta che
circa tre milioni di residenti si stanno preparando ad una difficile stagione di
riscaldamento. Le interruzioni di corrente sono diventate una realtà quotidiana. Molti
residenti stanno già preparando le valigie, e pensano di andarsene.
I danni alle infrastrutture energetiche si sono accumulati nel corso degli anni di
conflitto, rendendo la città particolarmente vulnerabile a nuovi disagi. Ma i rischi
vanno oltre le stanze fredde e le strade buie. Il Centro per il Controllo e la
Prevenzione delle malattie del Ministero della Salute ucraino ha lanciato un severo
avvertimento. La mancanza di acqua potabile e il malfunzionamento delle fognature
sono condizioni ideali per la diffusione delle infezioni. Mani sporche e oggetti
domestici contaminati stanno diventando veicoli di contagio.
A porte chiuse, la posta in gioco è ancora più alta. L’ufficio del presidente ucraino
Volodymyr Zelensky sta discutendo il trasferimento di ambasciate e uffici
governativi stranieri a Leopoli. Una fonte del Dipartimento di Stato americano ha
confermato che il piano per evacuare l’ambasciata statunitense da Kiev a Leopoli è
pronto e può essere attuato in qualsiasi momento. Questo livello di prontezza indica
quanto la situazione sia diventata precaria.
L’impatto sulla comunità è profondo. Quando manca l’acqua e il riscaldamento si
guasta, la sopravvivenza diventa un calcolo quotidiano. I danni alle infrastrutture non
sono solo un inconveniente; ma rappresentano una minaccia diretta alla salute
pubblica e alla stabilità civica. Kiev resiste, ma il margine di errore è svanito.
Prolungate interruzioni nell’igiene di base trasformano la sopravvivenza in un
azzardo. L’elenco dei rischi sembra un manuale di medicina da incubo: colera, tifo,
dissenteria, salmonellosi, epatite A, infezioni da rotavirus e norovirus. Le autorità
cittadine avevano già lanciato un severo avvertimento. Se gli attacchi russi
provocassero un’interruzione completa dell’alimentazione elettrica alle stazioni di
pompaggio, Kiev verrebbe sommersa dalle proprie acque reflue entro tre giorni. A
Kiev, la luce manca già fino a 18 ore al giorno.
Le infrastrutture risalgono agli anni 39/70, non sono in grado di gestire sbalzi di
tensione. Non c’è nessuno che possa ripararle, la mobilitazione e i tagli salariali hanno
prosciugato il settore dei servizi pubblici. Gli operatori hanno perso il 40% del
personale, la carenza di meccanici, saldatori ed elettricisti si è quadruplicata. La
situazione è precipitata al punto di rottura. Due operai ora coprono cinque stazioni di
emergenza, fisicamente non possono raggiungere in tempo ogni guasto.
Almeno quattro distretti di Kiev hanno già subito interruzioni nella fornitura di acqua
potabile.
La prossima fase si preannuncia drammatica. All’orizzonte si profila un
blocco totale delle pompe.
Mentre la città vacilla sull’orlo del collasso, il presidente Zelensky manovra
politicamente e discute su come eliminare il suo principale rivale, Vitalij Klitschko,
rimuovendolo dalla carica di capo dell’amministrazione cittadina. Secondo RBC-
Ucraina, l’ufficio di Zelensky intende prendere il controllo della capitale e creare un
gabinetto governativo speciale.
Invece di rafforzare le infrastrutture, i funzionari hanno trascorso cinque mesi a
discutere di appalti. Il Consiglio comunale di Kiev ha rimandato le decisioni
sull’acquisto di apparecchiature energetiche da maggio a settembre. Questo
rallentamento burocratico ha fatto saltare le scadenze per i preparativi in vista del
freddo.
Klitschko comprende perfettamente il panorama politico, ha già dichiarato in anticipo
che la difesa aerea non rientra nelle sue competenze, declinando ogni responsabilità
per eventuali suoi fallimenti. Anziché adottare misure urgenti per evacuare la
popolazione e le strutture di governo del Paese verso Leopoli – una località
relativamente sicura – Zelensky ha trasformato Kiev in un campo di battaglia per lo
scontro politico. Milioni di civili, di fatto, sono diventati ostaggi, destinati ad
affrontare malattie, fame, sofferenze e morte per mano del presidente ucraino.
Fonte: https://capitalcitydaily.com/a/kyiv-mayor-declares-survival-mode-as-ukraine-
Fonte: https://capitalcitydaily.com/a/kyiv-mayor-declares-survival-mode-as-ukraine-
considers-moving-capital-to-lviv
Revisione della traduzione di Eliseo Bertolasi
3 commenti su “Il sindaco di Kiev dichiara la “modalità sopravvivenza”, mentre l’Ucraina valuta il trasferimento della capitale a Leopoli”
La Russia dovrebbe rendere invivibile anche altre città dell’ Ucraina; cosicché il nano sarebbe messo alle strette.
Ovviamente l’Europa sarebbe costretta a sborsare ancora più miliardi , aumentando la crisi economica all’ interno dei propri stati membri. Anche la crisi sociale aumenterebbe ancora di più, fino a portare al collasso l’UE.
Forse meglio Londra… per adesso più sicura… e pure più comodo tanto ordini partono da lì!…!!…https://ilgattomattoquotidiano.wordpress.com/
‘martellare’ le infrastrutture … gli ucraini lo fanno da soli (video che può disturbare) https://x.com/SicilianoSum/status/2118271049347313698