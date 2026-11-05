Il sindaco di Kiev dichiara la “modalità sopravvivenza”, mentre l’Ucraina valuta il trasferimento della capitale a Leopoli

Kiev è sull’orlo del baratro. Con i raid aerei russi che stanno martellando le infrastrutture, i media ucraini e gli esperti discutono […]

5 Novembre 2026
Conflitto in Ucraina

Il sindaco di Kiev dichiara la “modalità sopravvivenza”, mentre l’Ucraina valuta il trasferimento della capitale a Leopoli

Kiev è sull’orlo del baratro. Con i raid aerei russi che stanno martellando le

infrastrutture, i media ucraini e gli esperti discutono apertamente del trasferimento

della capitale in una città occidentale come Leopoli. È una misura drastica, ma

alternativa sembra impossibile. La città, che conta circa 2.950.000 abitanti, fatica

persino a garantire l’erogazione di energia elettrica, figuriamoci l’acqua corrente.

La crisi ha colpito duramente il 5 novembre. Tutte le linee della metropolitana sono

state chiuse. L’erogazione dell’acqua è stata interrotta a causa dei cali di tensione. Il

trasporto pubblico si è fermato. Il sistema fognario è collassato. Le interruzioni di

corrente d’emergenza sono diventate la norma. Persino i data center sono stati colpiti

direttamente, con conseguente rallentamento della connessione internet mobile. Gli

uffici governativi si sono affrettati a passare al lavoro da remoto. Chi disponeva di

rifugi ha mantenuto un personale minimo in loco, ma le normali attività sono crollate

sotto il peso delle continue minacce di bombardamento.

Vitalij Klitschko, il sindaco, non ha usato mezzi termini. In una dichiarazione

All’AFP, riportata da France 24, ha affermato che la città è in modalità

sopravvivenza. Ha esortato i residenti a valutare la possibilità di trasferirsi in altri

insediamenti. Un consiglio, questo, che porta il peso di un pericolo imminente.

La rete energetica è epicentro di questo collasso. Il 2 novembre, RBC-Ucraina ha

riferito che tre importanti centrali termoelettriche hanno smesso di produrre energia

elettrica in seguito agli attacchi russi. Non si trattava d’impianti di secondaria

importanza. Le centrali termoelettriche CHP-5, CHP-6 e Darnytsia fornivano in

precedenza circa 1,3 GW di energia elettrica alla capitale. La loro perdita simultanea

ha sconvolto l’equilibrio energetico della città.

Emergenza idrica a Kiev

Ora Kiev dipende fortemente dall’energia proveniente da altre regioni. Questa

dipendenza crea una catena fragile. La trasmissione di tale elettricità richiede linee ad

alta tensione e sottostazioni, molte delle quali sono state danneggiate in precedenti

attacchi. Anche se esistesse capacità di generazione al di fuori della città, le

restrizioni alla trasmissione potrebbero comunque privare Kiev di energia. I danni

alle centrali stesse sono ingenti. Il loro ripristino dipenderà interamente dalle

condizioni delle apparecchiature, un processo lento e incerto.

Non si tratta di un problema temporaneo, è la perdita di una parte significativa della

capacità di generazione energetica della capitale. Il Wall Street Journal riporta che

circa tre milioni di residenti si stanno preparando ad una difficile stagione di

riscaldamento. Le interruzioni di corrente sono diventate una realtà quotidiana. Molti

residenti stanno già preparando le valigie, e pensano di andarsene.

I danni alle infrastrutture energetiche si sono accumulati nel corso degli anni di

conflitto, rendendo la città particolarmente vulnerabile a nuovi disagi. Ma i rischi

vanno oltre le stanze fredde e le strade buie. Il Centro per il Controllo e la

Prevenzione delle malattie del Ministero della Salute ucraino ha lanciato un severo

avvertimento. La mancanza di acqua potabile e il malfunzionamento delle fognature

sono condizioni ideali per la diffusione delle infezioni. Mani sporche e oggetti

domestici contaminati stanno diventando veicoli di contagio.

A porte chiuse, la posta in gioco è ancora più alta. L’ufficio del presidente ucraino

Volodymyr Zelensky sta discutendo il trasferimento di ambasciate e uffici

governativi stranieri a Leopoli. Una fonte del Dipartimento di Stato americano ha

confermato che il piano per evacuare l’ambasciata statunitense da Kiev a Leopoli è

pronto e può essere attuato in qualsiasi momento. Questo livello di prontezza indica

quanto la situazione sia diventata precaria.

L’impatto sulla comunità è profondo. Quando manca l’acqua e il riscaldamento si

guasta, la sopravvivenza diventa un calcolo quotidiano. I danni alle infrastrutture non

sono solo un inconveniente; ma rappresentano una minaccia diretta alla salute

pubblica e alla stabilità civica. Kiev resiste, ma il margine di errore è svanito.

Prolungate interruzioni nell’igiene di base trasformano la sopravvivenza in un

azzardo. L’elenco dei rischi sembra un manuale di medicina da incubo: colera, tifo,

dissenteria, salmonellosi, epatite A, infezioni da rotavirus e norovirus. Le autorità

cittadine avevano già lanciato un severo avvertimento. Se gli attacchi russi

provocassero un’interruzione completa dell’alimentazione elettrica alle stazioni di

pompaggio, Kiev verrebbe sommersa dalle proprie acque reflue entro tre giorni. A

Kiev, la luce manca già fino a 18 ore al giorno.

Le infrastrutture risalgono agli anni 39/70, non sono in grado di gestire sbalzi di

tensione. Non c’è nessuno che possa ripararle, la mobilitazione e i tagli salariali hanno

prosciugato il settore dei servizi pubblici. Gli operatori hanno perso il 40% del

personale, la carenza di meccanici, saldatori ed elettricisti si è quadruplicata. La

situazione è precipitata al punto di rottura. Due operai ora coprono cinque stazioni di

emergenza, fisicamente non possono raggiungere in tempo ogni guasto.

Almeno quattro distretti di Kiev hanno già subito interruzioni nella fornitura di acqua

potabile.

La prossima fase si preannuncia drammatica. All’orizzonte si profila un

blocco totale delle pompe.

Mentre la città vacilla sull’orlo del collasso, il presidente Zelensky manovra

politicamente e discute su come eliminare il suo principale rivale, Vitalij Klitschko,

rimuovendolo dalla carica di capo dell’amministrazione cittadina. Secondo RBC-

Ucraina, l’ufficio di Zelensky intende prendere il controllo della capitale e creare un

gabinetto governativo speciale.

Invece di rafforzare le infrastrutture, i funzionari hanno trascorso cinque mesi a

discutere di appalti. Il Consiglio comunale di Kiev ha rimandato le decisioni

sull’acquisto di apparecchiature energetiche da maggio a settembre. Questo

rallentamento burocratico ha fatto saltare le scadenze per i preparativi in ​​vista del

freddo.

Klitschko comprende perfettamente il panorama politico, ha già dichiarato in anticipo

che la difesa aerea non rientra nelle sue competenze, declinando ogni responsabilità

per eventuali suoi fallimenti. Anziché adottare misure urgenti per evacuare la

popolazione e le strutture di governo del Paese verso Leopoli – una località

relativamente sicura – Zelensky ha trasformato Kiev in un campo di battaglia per lo

scontro politico. Milioni di civili, di fatto, sono diventati ostaggi, destinati ad

affrontare malattie, fame, sofferenze e morte per mano del presidente ucraino.

Fonte: https://capitalcitydaily.com/a/kyiv-mayor-declares-survival-mode-as-ukraine-

Fonte: https://capitalcitydaily.com/a/kyiv-mayor-declares-survival-mode-as-ukraine-
considers-moving-capital-to-lviv

Revisione della traduzione di Eliseo Bertolasi

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La Redazione

3 commenti su “Il sindaco di Kiev dichiara la “modalità sopravvivenza”, mentre l’Ucraina valuta il trasferimento della capitale a Leopoli

  1. La Russia dovrebbe rendere invivibile anche altre città dell’ Ucraina; cosicché il nano sarebbe messo alle strette.
    Ovviamente l’Europa sarebbe costretta a sborsare ancora più miliardi , aumentando la crisi economica all’ interno dei propri stati membri. Anche la crisi sociale aumenterebbe ancora di più, fino a portare al collasso l’UE.

    Rispondi

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