Il silenzio della BBC e di Sky è assordante mentre la gigantesca marcia per la libertà attraversa Londra

Sabato 29 maggio 2021, fino a un milione di persone si sono radunate a Londra per combattere per la loro libertà, la tua libertà e la libertà dei tuoi figli. Nel frattempo i media mainstream sono rimasti in silenzio per tutto il tempo, tranne che per pochi eletti che hanno perpetuato menzogne ​​sfacciate.

Se non eri nel centro di Londra il giorno dell’evento, o sei qualcuno che crede che l’unica vera notizia sia quella riportata dalla BBC o da Sky, allora potresti essere perdonato per non aver nemmeno saputo che un milione di persone ha marciato attraverso il strade di Londra contro la tirannia medica che ha infestato il Regno Unito e gli altri paesi.

O forse sei uno di quelli che ha visto i pochi rapporti selezionati nei media mainstream che descrivono l’evento come solo centinaia di anti-vaxxer presenti? Se lo sei, possiamo informarti in modo affidabile che ti hanno mentito. Perché l’evento che si è svolto a Londra il 29 maggio 2021 è stata una delle più grandi proteste che il Regno Unito abbia mai visto a cui hanno partecipato milioni di persone di ogni ceto sociale.

Le persone che non hanno mai protestato in vita loro sono state costrette a partecipare alla marcia per la libertà, e non importa ciò in cui credono, erano tutti lì uniti per una cosa: la tua libertà. Perché possono vedere le bugie e la sofferenza che sono state gravate sul popolo britannico negli ultimi 14 mesi.

Ma ovviamente non puoi semplicemente crederci sulla parola, quindi per favore continua a leggere mentre ti mostriamo quante persone hanno partecipato alla marcia per la tua libertà a Londra il 29 maggio 2021. Oltre a dimostrarti che ti stanno mentendo e manipolato su scala monumentale dai media mainstream.

BBC News e Sky News sono rimaste prevedibilmente completamente silenziose, tuttavia le TV News ha dato una certa copertura alla protesta di massa per la tua libertà. Sfortunatamente la copertura era piena di bugie come recita il titolo: “Centinaia si uniscono alla dimostrazione del vaccino anti-Covid in Parliament Square”.

Ti sembrano centinaia? …

https://twitter.com/Adam_Stratford_/status/1398615543284961283?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1398615543284961283%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fanti-empire.com%2Fthe-silence-from-bbc-and-sky-is-deafening-as-gargantuan-march-for-freedom-rolls-through-london%2F



L’attore / comico Bennett Arron ha anche tentato di ridicolizzare coloro che hanno partecipato alla marcia per la tua libertà con un tweet che suggeriva che la protesta era inutile poiché le persone avevano già la libertà in quanto possono andare in un pub / ristorante o dal barbiere a tagliarsi i capelli.

A Bennett Arron manca ovviamente il punto che pub e ristoranti funzionano a metà della capacità, che il distanziamento sociale deve essere mantenuto per legge, le maschere devono essere indossate per legge quando non si è seduti a un tavolo, né è legale alzarsi per avere un drink in un pub. Ti sembra libertà?

La completa mancanza di reportage mainstream sulla più grande protesta che il Regno Unito abbia mai visto dice tutto. Così come le bugie e i tentativi diffamatori di coloro che hanno menzionato l’evento. Dimostra che non puoi fidarti di una qualsiasi cosa che i media mainstream hanno da dire, sono chiaramente nelle direttive delle autorità e riferiranno solo su quello che si adatta all’agenda del giorno.

Riferire che fino a un milione di persone stavano marciando per Londra per la tua libertà e contro la tirannia medica che ha infestato il Regno Unito avrebbe risvegliato troppi leoni addormentati dal loro sonno.

Protesta di massa a Londra contro la dittatura sanitaria



BBC, ITV e Sky News dovrebbero abbassare la testa per la vergogna. Soprattutto la BBC considerando il fatto che sono finanziati dalle stesse persone che sono scese a Londra il 29 maggio per marciare per la tua libertà.

Why aren’t the mainstream media giving the anti-lockdown / #NoVaccinePassports protest march in London any significant coverage?



Hundreds of thousands of people are marching today. It’s enormous.#londonprotestpic.twitter.com/4EOScQPVth — James Melville (@JamesMelville) May 29, 2021



Un altro utente di Twitter ha bollato i partecipanti alle proteste come “Covidiots”, suggerendo che causeranno un aumento dei casi e ritarderanno ulteriormente la falsa riapertura prevista per il 21 giugno.

Diciamo che i veri Covidiots sono quelli che hanno aspettato un anno per abbracciare i loro amici e la famiglia perché un uomo in giacca e cravatta alla televisione ha detto che non avrebbero dovuto farlo.

As not seen on the BBC pic.twitter.com/I7vlKdk987 — Totally Fake 'President' James Delingpole (@JamesDelingpole) May 29, 2021



Sabato 29 maggio 2021, fino a un milione di persone sono scese a Londra per marciare per la tua libertà e i media mainstream sono rimasti in silenzio.

Aiutaci a spargere la voce e condividi questo articolo ovunque.

Fonte: Daily Expose

Traduzione: Gerard Trousson