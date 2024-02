Il silenzio dei dannati

di Chris Hedges

Le principali istituzioni umanitarie e civili americane, comprese le principali istituzioni mediche, si rifiutano di denunciare il genocidio israeliano a Gaza. Ciò rivela la loro ipocrisia e complicità.

A Gaza non esiste più un sistema sanitario efficace . I neonati stanno morendo. Ai bambini vengono amputati gli arti senza anestesia. Migliaia di malati di cancro e di persone che necessitano di dialisi non ricevono cure . L’ultimo ospedale oncologico di Gaza ha smesso di funzionare . Si stima che circa 50.000 donne incinte non abbiano un luogo sicuro dove partorire. Si sottopongono a taglio cesareo senza anestesia . I tassi di aborto spontaneo sono aumentati del 300% dall’inizio dell’assalto israeliano. I feriti sanguinano . Non ci sono servizi igienici né acqua potabile. Gli ospedali sono stati bombardati e distrutte le attrezzature mediche. L’ospedale Nasser, uno degli ultimi ospedali funzionanti a Gaza, è ” sull’orlo del collasso “. Cliniche e ambulanze – 79 a Gaza e più di 212 in Cisgiordania – sono state distrutte . Circa 400 medici, infermieri e operatori sanitari sono stati uccisi – più del totale di tutti gli operatori sanitari uccisi nei conflitti in tutto il mondo messi insieme dal 2016. Più di 100 altri sono stati detenuti, interrogati, picchiati e torturati , o fatti scomparire dai soldati israeliani.

I soldati israeliani entrano regolarmente negli ospedali per effettuare evacuazioni forzate – mercoledì i soldati sono entrati nell’ospedale al-Amal di Khan Younis e hanno chiesto che i medici e i palestinesi sfollati se ne andassero – così come per radunare i detenuti, compresi i feriti, i malati e il personale medico. Martedì, travestiti da operatori ospedalieri e civili, i soldati israeliani sono entrati nell’ospedale Ibn Sina di Jenin, in Cisgiordania, e hanno ucciso tre palestinesi mentre dormivano.

I tagli ai finanziamenti per l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) – punizione collettiva per il presunto coinvolgimento nell’attacco del 7 ottobre di 12 dei 13.000 dipendenti dell’UNRWA – accelereranno l’orrore, poiché attacchi, carestia , la mancanza di assistenza sanitaria e la diffusione di malattie infettive a Gaza si sono trasformate in un’ondata di morte.

Le accuse prive di prove, tra cui l’accusa secondo cui il 10% di tutto il personale dell’UNRWA a Gaza ha legami con gruppi militanti islamici, sono state pubblicate sul Wall Street Journal. La giornalista Carrie-Keller Lynn ha prestato servizio nelle Forze di difesa israeliane (IDF).

Date le molte bugie che Israele ha usato per giustificare il suo genocidio, compresi i “ bambini decapitati ” e gli “ stupri di massa ”, è ragionevole supporre che questa possa essere un’altra invenzione.

Le accuse, i cui dettagli rimangono scarsi , si basano apparentemente sulle confessioni dei detenuti palestinesi, quasi certamente dopo essere stati picchiati o torturati. Queste accuse sono state sufficienti per vedere 17 paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Australia e Giappone, ridurre o ritardare i finanziamenti a questa vitale agenzia delle Nazioni Unite. L’UNRWA è tutto ciò che separa i palestinesi di Gaza dalla fame. Una manciata di paesi, tra cui Irlanda, Norvegia e Turchia, stanno mantenendo i finanziamenti.

Otto dei dipendenti dell’UNRWA accusati di aver partecipato all’attacco del 7 ottobre nel sud di Israele, dove sono state uccise 1.139 persone e 240 rapite, sono stati licenziati . Due sono stati sospesi. L’UNRWA ha promesso un’indagine. Rappresentano lo 0,04% del personale dell’UNRWA.

Irruzione soldati ospedale Gaza

Israele cerca di distruggere non solo il sistema sanitario e le infrastrutture di Gaza, ma anche l’UNRWA, che fornisce cibo e aiuti a 2 milioni di palestinesi. L’obiettivo è rendere Gaza inabitabile e pulire etnicamente i 2,3 milioni di palestinesi di Gaza. Centinaia di migliaia di persone stanno già morendo di fame . Più del 70% delle abitazioni sono state distrutte . Più di 26.700 persone furono uccise e più di 65.600 rimasero ferite . Migliaia di persone risultano disperse. Circa il 90% della popolazione di Gaza prebellica è stata sfollata , e la maggior parte vive all’aperto. I palestinesi sono ridotti a mangiare erba e a bere acqua contaminata.

Noga Arbell, ex funzionario del Ministero degli Esteri israeliano, ha dichiarato durante un dibattito al parlamento israeliano il 4 gennaio: ” Sarà impossibile vincere la guerra se non distruggiamo l’UNRWA, e questa distruzione deve iniziare immediatamente” .

“ L’UNRWA è un’organizzazione che perpetua il problema dei rifugiati palestinesi ”, ha affermato il primo ministro Benjamin Netanyahu nel 2018. “ Perpetua anche la narrativa del cosiddetto “ diritto al ritorno ” con l’obiettivo di eliminare lo Stato di Israele, e l’UNRWA deve quindi sparire .”

Un alto funzionario israeliano, anonimo, ha accolto con favore la sospensione dei finanziamenti dell’UNRWA, ma mercoledì ha insistito sul fatto che il governo non ne chiedeva la chiusura.

Più di 152 dipendenti dell’UNRWA a Gaza – tra cui presidi scolastici, insegnanti, operatori sanitari, un ginecologo, ingegneri, personale di supporto e uno psicologo – sono stati uccisi dall’inizio degli attacchi israeliani. Più di 141 installazioni dell’UNRWA furono distrutte dai bombardamenti. Si tratta della più grande perdita di personale in un conflitto nella storia delle Nazioni Unite.

La distruzione delle strutture sanitarie e la presa di mira di medici, infermieri e personale medico sono particolarmente ripugnanti. Ciò significa che i più vulnerabili, i malati, i neonati, i feriti e gli anziani, e coloro che si prendono cura di loro, vengono spesso condannati a morte.

I medici palestinesi implorano i medici e le organizzazioni mediche di tutto il mondo di denunciare l’attacco al sistema sanitario e di mobilitare le loro istituzioni in segno di protesta.

“Il mondo deve condannare gli atti contro gli operatori sanitari avvenuti a Gaza”, scrive il direttore dell’ospedale Al-Shifa Muhammad Abu Salmiya, arrestato insieme ad altro personale medico dagli israeliani nel novembre 2023 mentre veniva evacuato con l’aiuto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dal convoglio e che rimane detenuto. “ Questa corrispondenza è un appello rivolto a ogni essere umano, a tutte le comunità mediche e a tutti gli operatori sanitari di tutto il mondo per chiedere che cessino queste attività antiospedaliere dentro e intorno agli ospedali, che è un obbligo civile secondo il diritto internazionale, l’ONU e l’OMS. »

Ospedale distrutto a Gaza

Ma queste istituzioni – con poche eccezioni degne di nota, come l’American Public Health Association che ha chiesto un cessate il fuoco – o sono rimaste in silenzio o, come il dottor Matthew K. Wynia, direttore del Centro di Bioetica e di Studi Umanistici dell’Università del Colorado, ha tentato di giustificare i crimini di guerra israeliani. Questi medici – che ritengono accettabile che a Gaza venga ucciso in media un bambino ogni 10 minuti – sono complici del genocidio e violano la Convenzione di Ginevra. Vedono la morte come una soluzione, non la vita.

Robert Jay Lifton, nel suo libro “ The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide ”, scrive che “ i piani genocidi richiedono la partecipazione attiva di professionisti istruiti – medici, scienziati, ingegneri, leader militari, avvocati, clero, professori universitari e altri insegnanti . – che si combinano per creare non solo la tecnologia del genocidio, ma anche gran parte della sua giustificazione ideologica, del clima morale e del processo organizzativo.

Nel novembre 2023, un gruppo di 100 medici israeliani ha difeso il bombardamento degli ospedali di Gaza, sostenendo che venivano utilizzati come centri di comando di Hamas, un’accusa che Israele non ha potuto verificare .

I presidi delle scuole di medicina americane e delle principali organizzazioni mediche, inclusa l’American Medical Association (AMA), si sono uniti alle fila delle università, delle facoltà di giurisprudenza, delle chiese e dei media nel voltare le spalle ai palestinesi. L’AMA ha concluso il dibattito su una risoluzione di cessate il fuoco tra i suoi membri e ha chiesto la “neutralità medica”, sebbene abbia abbandonato la “neutralità medica” per denunciare l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Denunciare questo genocidio comporta un costo, un costo che non intendono pagare. Hanno paura di essere attaccati. Temono di distruggere la loro carriera. Temono di perdere i finanziamenti. Temono una perdita di status. Temono di essere perseguitati. Temono l’isolamento sociale. Questa paura li rende complici.

E che dire di coloro che parlano apertamente? Sono chiamati antisemiti e sostenitori del terrorismo. Lara Sheehi, professoressa di psicologia clinica alla George Washington University, è stata licenziata . All’ex direttore di Human Rights Watch Kenneth Roth è stata negata una borsa di studio presso il Carr Center for Human Rights Policy di Harvard a causa del suo presunto “pregiudizio anti-israeliano”. Rabab Abdulhadi, professore a San Francisco, è stato citato in giudizio per aver sostenuto i diritti dei palestinesi. Shahd Abusalama è stata sospesa dall’Università di Sheffield Hallam nel Regno Unito dopo una feroce campagna diffamatoria, sebbene l’istituzione abbia successivamente accettato la sua denuncia di discriminazione contro di lei. Il professor Jasbir Puar della Rutgers University è un bersaglio costante della lobby israeliana e subisce continue molestie. Studenti e professori di medicina in Canada rischiano la sospensione o l’espulsione se criticano pubblicamente Israele.

Il pericolo non è solo che i crimini israeliani vengano denunciati. Il pericolo, ancora più importante, è che venga smascherata la bancarotta morale e la codardia delle istituzioni e dei loro leader.

Questo mi porta alla dottoressa Rupa Marya, professoressa di medicina presso l’Università della California, San Francisco (UCSF), il cui appello a porre fine ai bombardamenti sugli ospedali ed esaminare l’impatto del sionismo come ideologia razzista ha scatenato un torrente di attacchi al vetriolo contro di lei, attacchi tacitamente avallati dalla facoltà di medicina dove lavora.

È stata calunniata come antisemita e presa di mira dalla Canary Mission , un’organizzazione sionista che cerca di diffamare e distruggere le carriere di studenti e professori che criticano Israele e difendono i diritti dei palestinesi. I suoi impegni di conferenza furono cancellati e lei ricevette minacce di morte e messaggi come: ” Ucciditi, negro ritardato e disonesto” , ” Gli ebrei stanno tormentando gli stronzi ” e ” I bianchi sono le persone più grandi” sulla terra. Lo sai. »

Puoi vedere la sua dichiarazione sulla campagna contro di lei qui .

Dr.ssa Rupa Marya

C’è un netto contrasto tra il trattamento riservato alla dottoressa Marya e quello dei medici che applaudono al genocidio. Il medico dell’UCSF Matt Cooperberg, professore di urologia della famiglia Helen Diller, ha “apprezzato” post sui social media come ” DELETE Palestines FORM [sic] MAP ” e una citazione dell’ex primo ministro israeliano Golda Meir: ” Siamo in grado di perdonare I palestinesi e gli arabi [sic] per aver ucciso i nostri figli. Non possiamo perdonare gli arabi per averci costretto a uccidere i loro figli. »

“La cattedra finanziata da Cooperberg proviene dalla Helen Diller Family Foundation, il più grande donatore dell’UCSF , che fino ad oggi ha donato circa 1,15 miliardi di dollari alla sanità del campus”, scrive Marya. “Nel 2018, a causa di un errore su un modulo fiscale, si è scoperto che la Helen Diller Family Foundation era una finanziatrice della Canary Mission . La Fondazione ha tentato di cancellare la sua connessione dopo questa rivelazione .”

Lei continua:

“Come membro della facoltà dell’UCSF, il dermatologo caduto in disgrazia Howard Maibach ha esposto e iniettato sostanze chimiche in più di 2.600 persone di colore e di razza non bianca, imprigionate in esperimenti che riecheggiavano gli esperimenti testati durante il processo ai medici solo pochi anni prima di entrare alla facoltà di medicina in Pennsylvania. Lì studiò con Albert Kligman, che gli insegnò come sfruttare i neri per la sperimentazione medica, cosa che è ampiamente documentata nel libro di saggistica horror Acres of Skin . Maibach avanzò anche nozioni sulle differenze razziali della pelle , rafforzando le idee razziste della pseudoscienza dell’eugenetica. La razza è una costruzione sociale che sancisce il suprematismo. Questa non è una realtà biologica.

La maggior parte degli esperimenti di Maibach sono stati condotti senza il consenso informato delle “cavie” e, sebbene l’UCSF si sia scusato, Maibach è ancora impiegato presso l’Università della California. La sua famiglia sostiene gli Amici dell’IDF ed è rappresentato da Alan Dershowitz, che ha anche sostenuto il bombardamento degli ospedali di Gaza . Dershowitz ha cercato di impedirmi di parlare ai primi dibattiti sull’equità sanitaria nazionale dell’AMA , in cui la ricercatrice Harriet Washington, che studia la sperimentazione medica sui neri, ha evidenziato le pratiche razziste di Maibach. Sulla scia dell’omicidio di George Floyd, i docenti dell’UCSF, i tirocinanti e gli studenti di colore hanno sottolineato la storia di Maibach, e molti hanno espresso orrore nel dover continuare a sedersi nella stessa stanza di quest’uomo durante le sessioni plenarie di dermatologia. Ma il problema non viene da un solo uomo. È un sistema che consente a qualcuno con questi valori e azioni di continuare a essere presente nella nostra comunità di apprendimento e pratica”.

La disumanizzazione dei palestinesi è presa dal manuale di tutti i progetti coloniali, compreso il nostro. Questo razzismo, in cui le persone di colore vengono chiamate “animali umani”, è codificato nel DNA delle nostre istituzioni. Infetta coloro che vengono scelti per guidare queste istituzioni. È al centro della nostra identità nazionale. Questo è il motivo per cui sia i partiti al governo che le istituzioni che li sostengono si schierano con Israele. Ciò alimenta la logica perversa di incanalare armi e miliardi di dollari a sostegno dell’occupazione e del genocidio di Israele.

La storia non ci giudicherà benevolmente. Ma onorerà chi, sotto assedio, ha trovato il coraggio di dire no.

Fonte: The UNZ Review

Traduzione: Luciano Lago