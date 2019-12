IL SILENZIO ASSORDANTE DEI MEDIA OCCIDENTALI SULLE ULTIME INFORMAZIONI DI WIKILEAKS È IL VERO SCANDALO

Questo sta diventando davvero molto strano.

WikiLeaks ha pubblicato ancora un’altra serie di documenti interni trapelati all’interno dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) aggiungendo ancora più materiale alla montagna di prove sulle quali è stato smentito il presunto attacco di armi chimiche avvenuto a Douma, in Siria, nell’ultimo anno che aveva provocato attacchi aerei su quella nazione da parte degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Francia.

Questo nuovo sccop di WikiLeaks include una e-mail del capo del gabinetto dell’OPCW Sebastien Braha (che secondo quanto riferito è così detestato dagli ispettori dell’organizzazione che lo chiamano “Voldemort”) che ha lanciato un attacco al Ian Henderson Engineering Assessment il quale aveva scoperto che l’incidente di Douma era probabilmente un evento organizzato. Si vede Braha che ordina al personale OPCW di “rimuovere tutte le tracce, se del caso, della loro consegna / conservazione / qualunque cosa” dal registro sicuro dell’organizzazione.

"Minutes from an OPCW meeting with toxicologists specialized in chemical weapons: "the experts were conclusive in their statements that there was no correlation between symptoms and chlorine exposure".

La cancellazione include anche i verbali di un incontro di tossicologia OPCW con “tre tossicologi / farmacologi clinici, un chimico bioanalitico e tossicologico”, tutti e quattro specialisti nell’analisi delle armi chimiche.

“Per quanto riguarda la coerenza dei sintomi osservati e riportati delle presunte vittime con possibile esposizione a cloro gassoso o simili, gli esperti hanno concluso in modo definitivo che non vi era alcuna correlazione tra sintomi ed esposizione al cloro”, si legge nel documento.

Secondo il referto dei minuti trapelati dall’incontro di tossicologia, l’esperto capo ha offerto “la possibilità che l’evento sia un esercizio di propaganda” come una potenziale spiegazione dell’incidente di Douma. Gli altri esperti OPCW hanno concordato che il “messaggio da asporto” chiave dell’incontro era “che i sintomi osservati erano incompatibili con l’esposizione al cloro e che nessun altro prodotto chimico candidato evidente che causava i sintomi poteva essere identificato”.

Come in tutti gli altri, molti indizi , parecchi di questi, molte e diverse notizie filtrate che sono state originate da fughe di notizie dalla OPCW circa l’incidente Douma , nessuna delle informazioni importanti contenute in queste pubblicazioni è stata inclusa in una qualsiasi delle relazioni pubbliche della OPCW in materia. Secondo il Rapporto finale dell’OPCW pubblicato a marzo 2019, il team investigativo ha scoperto “ragionevoli motivi per cui ha avuto luogo l’uso di una sostanza chimica tossica come arma. Questa sostanza chimica tossica conteneva cloro reattivo. La sostanza chimica tossica era probabilmente il cloro molecolare. “

Ora sappiamo che questi “motivi ragionevoli” contengono più buchi di un filtro per spaghetti eseguito da una squadra di cuochi. Si tratta di informazioni estremamente importanti su un crimine di guerra irrisolto che ha provocato decine di morti civili e ha portato a un atto di guerra che è costato ai contribuenti decine di milioni di dollari e ha avuto molte conseguenze geopolitiche di vasta portata.

Eppure i mass media occidentali, stranamente, non hanno avuto assolutamente nulla da dire su questa storia estremamente degna di nota.

Al momento della stesura di questo articolo, una ricerca di Google News per questa storia fa apparire esclusivamente un articolo della RT, uno della Al-Masdar News e alcune voci di fonti di notizie di cui non hai quasi mai sentito parlare come UrduPoint News e People’s Pundit Daily .

Non commettere errori: è cosa folle. Il fatto che un importantissimo notizia che riveste grande rilevanza geopolitica non abbia sempre qualsiasi copertura mediatica dalle notizie mainstream, diffuse a tutti , è assolutamente folle, una sorta di delirio Stark.

Fino alle perdite dell’OPCW, le filtrazioni di WikiLeaks hanno sempre fatto notizia principale. Tutti ricordano come il ciclo di notizie del 2016 sia stato in gran parte dominato dalle e-mail trapelate dal Partito Democratico emerse dal punto vendita. Anche la pubblicazione relativamente minore degli agenti ICE di WikiLeaks dell’anno scorso, contenente informazioni che erano già pubbliche , ha raccolto titoli dai principali punti vendita statunitensi come The Washington Post , Newsweek e USA Today . Ora, in questa storia esponenzialmente più importante, nessuna copertura dai media occidentali.

Il silenzio mortale dei mass media sullo scandalo OPCW sta diventando il vero scandalo, di uguale o forse persino maggiore significato dello scandalo OPCW stesso. Apre un’intera litania di domande che hanno un’enorme importanza per ogni cittadino del mondo occidentale; domande quali, come dovrebbero le persone partecipare alla democrazia se tutti le fonti a cui si rivolgono normalmente per prendere decisioni di voto informate si rifiutano categoricamente di riferire loro dell’esistenza di massicce notizie come lo scandalo OPCW? In che modo le persone devono affrontare tali cospirazioni di silenzio quando non esiste alcun meccanismo per trattenere tutti i mass media per spiegare la loro complicità in questo? E con quale meccanismo tutti queste fonti si unificano in quella cospirazione del silenzio?

Possiamo almeno avere un’idea di quell’ultima domanda con le e-mail interne di Newsweek che sono state pubblicate due settimane fa dal giornalista Tareq Haddad . Le e-mail presentano più editor di Newsweek che dicono ad Haddad che non avrebbero pubblicato una parola sulle perdite di OPCW per due motivi : (1) perché nessun altro fonte ufficiale stava segnalando su queste, e (2) perché la società di gestione narrativa Bellingcat finanziata dal governo americano aveva ha pubblicato un articolo ridicolo e fasullo che spiega perché le perdite non fossero degne di nota. Da allora Haddad si è dimesso da Newsweek .

Douma, guerra in Siria

Potremmo essere certi che questa storia verrà oscurata nelle redazioni di tutto il mondo in modo simile, e forse usando quelle stesse scuse. Finché nessun altro “rispettabile” (cioè editore) copre questa storia, può essere trattato come una non-storia, usando un’operazione ingannevole di gestione narrativa finanziata dal governo degli Stati Uniti come giustificazione, se necessario. Se un giornalista ha gettato la sua vita nel caos e nell’incertezza rassegnando le dimissioni e soffiando sul fischio di questa cospirazione del silenzio, potremmo essere certi che lo stesso stia accadendo a innumerevoli altri che non hanno il coraggio e / o la capacità di fare lo stesso.

Molti commentatori di media alternativi stanno evidenziando questo blackout dei media sui social media oggi.

“I nostri coraggiosi cani da guardia dei media continuano a mantenere un blackout completo sugli informatori dell’OPCW che perdono il debunking dell’attacco WMD a Douma. Le fughe di notizie dimostrano che Trump – come Dubya – ha usato falsi armi di distruzione di massa per bombardare il paese arabo, quindi un organismo OPCW che falsifica per nascondere le bugie ”, ha twittato il giornalista Mark Ames.

“Gli Stati Uniti hanno attaccato la Siria per un attacco chimico da parte di Assad l’anno scorso. Ma gli scienziati ufficiali OPCW che hanno indagato sull’evento non hanno trovato prove dell’esercito siriano che abbia usato armi chimiche. I media hanno scelto di ignorare questa storia e licenziare i propri giornalisti che provano a parlarne ”, ha twittato l’ autore e analista Max Abrahms.

“This is the FOURTH leak showing how the OPCW fabricated a report on a supposed Syrian ‘chemical’ attack,” tweeted journalist Ben Norton. “And mainstream Western corporate media outlets are still silent, showing how authoritarian these ‘democracies’ are and how tightly they control info.”

“Media silence on this story is its own scandal,” tweeted journalist Aaron Maté.

But this spin machine is twirling off its axis trying to normalize this silence.

I fantini narrativi di Bellingcat come il “ricercatore senior” Nick Waters si stanno già cimentando nella percezione e riescono tutti a credere che i loro occhi stiano mentendo a loro. Waters ha una discussione su Twitter che viene condivisa da tutti i soliti spinmeister siriani che sostengono, sulla base di nessuna prova, che WikiLeaks sta pubblicando selettivamente i documenti che deve creare una falsa impressione degli eventi nell’OPCW. Waters afferma erroneamente che un’e-mail di Sebastien “Voldemort” Braha – il ragazzo al centro dello scandalo – dimostra che Ian Henderson non faceva parte della Fact-Finding Mission (FFM) a Douma, in contraddizione con le affermazioni fatte dal anonimo secondo informatore OPCW che segue lo pseudonimo di “Alex”.

Come Waters è consapevole al cento per cento, Henderson faceva assolutamente parte della missione di accertamento dei fatti di Douma e uno dei membri della FFM che in realtà era andato a Douma non meno. Ho messo insieme un thread di Twitter che confuta le ridicole affermazioni di Waters ma in breve sembra essere stata fatta una distinzione arbitraria tra la FFM e il “team principale della FFM”, o ciò che è etichettato come ” FFM Alpha team “in una nuova e-mail trapelata cercando di emarginare la valutazione di Henderson. Henderson in realtà andò a Douma come parte della FFM, a differenza di quasi tutti i membri del cosiddetto “core team” che, tranne un paramedico, operava esclusivamente in un’altra nazione (probabilmente la Turchia).

Ovviamente, la distinzione se Henderson fosse o non fosse “nella FFM” è anch’essa irrilevante e arbitraria, poiché sappiamo per certo che è un ispettore OPCW di lunga data che è andato a Douma e ha contribuito con una valutazione che era nascosta alla pubblico dall’OPCW.

Quindi, questa narrativa è stata messa a punto dai propagandisti finanziati dal governo americano a Bellingcat è falsa da cima a fondo, ma ciò che è esasperante è che sappiamo già chi saranno i redattori nelle sale stampa.

È assolutamente sorprendente quanto Bellingcat sia strettamente intrecciato con i vertici dei media mainstream e l’inquadramento pubblico di ciò che sta accadendo in Siria. Poche ore dopo l’ultimo calo di WikiLeaks, il conduttore della CNN Brian Stelter ha condiviso un articolo sul fondatore di Bellingcat ed ex collega senior del Consiglio Atlantico Eliot Higgins, che avverte dei pericoli rappresentati dai giornalisti dei media alternativi che coprono storie sottostimate come lo scandalo OPCW.

Messa in scena di attacco con Armi chimiche a Douma, Siria

“Abbiamo questo ecosistema mediatico alternativo che sta guidando molta disinformazione. Non è compreso dai giornalisti o da nessuno al di là di un gruppo molto ristretto di persone che sono realmente coinvolti con esso ”, recita l’ironica citazione di Higgins nel brano condiviso da Stelter.

Abbiamo assistito a una folle corsa da esperti dei mass media per dare a questa operazione di gestione narrativa finanziata dal governo degli Stati Uniti una legittimità non acquisita e immeritata, sfornando tweet come Stelter e fulmini di The New York Times , The Guardian e The New Yorker . Questa legittimità non acquisita e immeritata viene quindi utilizzata dagli editori per giustificare la ricerca di Bellingcat per istruzioni su come pensare a informazioni importanti sulla Siria piuttosto che effettuare le proprie indagini e analisi di base. È un ciclo di feedback auto-validante che in questo modo funziona in modo molto conveniente per il governo che finanzia Bellingcat.

Non si sa esattamente cosa stia accadendo nelle redazioni di tutto il mondo per mantenere la cospirazione del silenzio sullo scandalo OPCW, ma quello che è noto è che da solo questo scandaloso silenzio è sufficiente per screditare completamente i mass media per sempre. Wikileaks ha esposto questi sbocchi per il motore di propaganda monolitica che sono realmente, e lo hanno fatto semplicemente pubblicando perdite estremamente degne di nota dopo perdite estremamente degne di nota.

Per farci gestire meglio la percezione, questi mostri dovranno letteralmente confiscare le nostre orecchie e i nostri bulbi oculari.

