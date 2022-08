IL SERVIZIO DI SICUREZZA RUSSO HA IMPEDITO L’ATTACCO TERRORISTICO ORCHESTRATO DAI SERVIZI SPECIALI UCRAINI

07:59h Terrorismo

Il 15 agosto, ufficiali del Servizio di sicurezza federale russo (FSB) hanno impedito un attacco terroristico a un complesso petrolifero e di gas nell’oblast di Volgograd in Russia. Due cittadini russi che hanno tentato di far saltare in aria un oleodotto sono rimasti uccisi durante l’operazione di sicurezza.

Durante l’operazione, gli agenti dell’FSB hanno sequestrato un ordigno esplosivo improvvisato e due pistole traumatiche cariche di munizioni.

“Il Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa ha impedito un tentativo dei servizi speciali ucraini di preparare un atto di sabotaggio e terroristico nella regione di Volgograd, in una struttura del complesso petrolifero e del gas, a seguito di una serie di misure operative e investigative”, segnalato il Centro per le Relazioni con il Pubblico del servizio speciale.

I sabotatori erano membri del gruppo radicale di destra “Restrukt”, fondato dall’ormai defunto nazionalista Maxim Martsinkevich, soprannominato “Tesak”. Secondo i servizi di controspionaggio russi, il fallito attacco è stato pianificato sotto il controllo dei servizi speciali ucraini. Sono stati coinvolti anche altri membri della “Restruct”. Includono il cittadino russo Andrei Chuenkov, che ora si trova in Ucraina ed è coinvolto in operazioni di combattimento contro l’esercito russo nei ranghi del battaglione Urahan, e Yuri Ionov, un membro del battaglione nazionalista Azov.

L’FSB ha già avviato il caso riguardante le attività terroristiche di queste persone e le ha dichiarate nella lista dei ricercati federali.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago