Il Servizio di Intelligence russo afferma che gli Stati Uniti hanno trasferito terroristi del Daesh (ISIS) dalla Siria all’Ucraina.

Il servizio di intelligence ha dichiarato venerdì in un rapporto che i terroristi Daesh erano stati sottoposti ad addestramento nella base militare statunitense di al-Tanf in Siria.

“Alla fine del 2021, gli americani hanno fatto rilasciare dalle carceri… diverse dozzine di terroristi Daesh, inclusi cittadini della Russia e dei paesi della CSI. Questi individui sono stati inviati alla base di al-Tanf controllata dagli Stati Uniti, dove hanno seguito un addestramento speciale in metodi sovversivi e terroristi di guerra con particolare attenzione alla regione del Donbass”, si ricava nel rapporto.

L’esercito americano ha di stanza forze ed equipaggiamenti nella Siria orientale e nord-orientale, con il Pentagono che afferma che il dispiegamento mira a impedire che i giacimenti petroliferi nell’area cadano nelle mani dei terroristi Daesh. Damasco, tuttavia, risulta che il dispiegamento illegale di forze USA ha lo scopo di depredare le risorse del Paese.

Il servizio di intelligence russo ha anche affermato che la maggior parte dei terroristi Daesh, che sono stati finora dispiegati in Ucraina, sono stati uccisi durante l’offensiva militare russa nel Paese. Tuttavia, Washington continua a formare nuove unità Daesh in Medio Oriente e Africa per dispiegarle in Ucraina attraverso la vicina Polonia.

Mercenari arabi utilizzati nei vari teatri di guerra

Giovedì, il ministero della Difesa russo ha affermato che l’intelligence militare statunitense stava intensificando una campagna per reclutare mercenari per combattere in Ucraina.r

“L’intelligence militare statunitense ha lanciato una campagna di propaganda su larga scala per reclutare appaltatori della PMC [compagnia militare privata] da inviare in Ucraina. Prima di tutto, vengono reclutati i dipendenti delle PMC americane Academi, Cubic e Dyn Corporation… Solo la scorsa settimana, circa 200 mercenari dalla Croazia sono arrivati ​​attraverso la Polonia, che si sono uniti a uno dei battaglioni nazionalisti nel sud-est dell’Ucraina”, ha detto il portavoce del ministero Igor Konashenkov.

Il 25 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un’offensiva militare in Ucraina, le cui regioni orientali si sono staccate nel 2014 dopo aver rifiutato di riconoscere un governo ucraino sostenuto dall’Occidente che aveva rovesciato un’amministrazione favorevole alla Russia eletta democraticamente.

Più di 14.000 persone sono state uccise finora nell’est dell’Ucraina a causa del conflitto che ne è seguito tra l’esercito ucraino e i separatisti filo-russi.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago